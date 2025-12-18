Paris : bloquée par la droite, la subvention aux librairies indépendantes finalement adoptée

Concrètement, la Ville de Paris débloque 482.000 € pour aider 40 librairies indépendantes à financer des travaux et aménagements : améliorer l’accueil du public — notamment l’accessibilité —, réduire la facture énergétique, et rendre les magasins plus visibles et attractifs.

Chaque librairie retenue signera une convention avec la mairie, qui encadre l’utilisation de cette aide. La Ville présente aussi cette enveloppe comme un soutien aux commerces de proximité et à l’offre culturelle.

Une aide « technique »… devenue explosive

Sur le papier, le mécanisme est assez classique : l’appel à projets, lancé à l’été 2025, devait aider les librairies à financer des travaux relevant de trois priorités : attractivité depuis l’extérieur, accessibilité universelle et transition énergétique. La Ville évoque notamment des aménagements aux normes PMR, des rénovations de devantures, des mises aux normes électriques, du double vitrage ou de l’isolation thermique.

À Petite Égypte, par exemple, installée dans le Sentier, la subvention municipale doit servir à financer un accès pour les personnes à mobilité réduite, « qui fait cruellement défaut ».

Le dispositif prévoit un financement « au cas par cas », dans la limite de 25.000 € et de 80 % des dépenses d’investissement programmées, avec signature et suivi d’une convention d’objectifs pour chaque bénéficiaire.

Mais ce dossier, a priori technique, a basculé dans le bras de fer politique lors du Conseil de Paris du 20 novembre dernier : la droite parisienne (groupe Changer Paris/Les Républicains) a revendiqué le blocage global de l’enveloppe, au motif qu’elle incluait la librairie Violette and Co, mise en cause pour la présence du livre jeunesse From the River to the Sea en vitrine, jugé antisémite par certains.

Ironie du sort : la droite avait profité que la Ville accueillait le sommet mondial de lutte contre l’antisémitisme, d'où une large absence de la majorité, dont la maire Anne Hidalgo ou Nicolas Bonnet-Oulaldj, l’adjoint au commerce : « On nous accuse de financer des librairies dites antisémites alors même que nous accueillions à l’Hôtel de Ville un sommet international contre l’antisémitisme. L’instrumentalisation est flagrante », avait alors pointé ce dernier auprès d'ActuaLitté.

Une contestation immédiate dans la filière

Après le rejet de novembre, l’association Paris Librairies avait notamment dénoncé une « manœuvre politique » fragilisant un secteur déjà sous tension, rappelant que l’enveloppe devait financer des projets concrets et affirmant que le dispositif ne devait pas servir à « mettre à l’index » une librairie pour sa ligne éditoriale.

Le Syndicat de la librairie française (SLF) avait également regretté une décision pénalisant l’ensemble des bénéficiaires et rappelant le principe d’un État de droit : tant qu’un ouvrage n’est pas interdit, un libraire reste libre de le vendre, et une enceinte politique n’a pas vocation à se substituer à un tribunal.

« On remet le dossier en décembre »

Nicolas Bonnet-Oulaldj, rapporteur du dossier, avait confirmé qu’une nouvelle délibération serait présentée en décembre, en soumettant à nouveau la subvention dans sa version initiale. La Ville justifie l’intervention publique par l’empilement de crises — sanitaire, énergétique, inflation —, la faiblesse des marges, le poids des loyers et la concurrence des plateformes.

Aurélien Véron, élu du groupe Changer Paris/LR, très actif depuis plusieurs mois contre la librairie Violette and Co, s’était publiquement félicité du blocage initial de la subvention, allant jusqu’à crier « Victoire » et multipliant les prises de parole sur X. Il a à nouveau défendu sa ligne : « Nous sommes évidemment favorables [au soutien des librairies indépendantes], en revanche, nous refusons que l'argent public soit versé à Violette & Co, qui continue d'assurer une promotion active de thèses qui relèvent de l'antisémitisme. »

Jean-Luc Romero, adjoint à la mairie de Paris, s'est de son côté félicité : « La droite a voulu priver des librairies indépendantes d’aides publiques pour faire taire Violette and Co, librairie féministe, lesbienne et queer. C’est un échec. Ce matin, le Conseil de Paris a choisi la culture contre la censure, la démocratie contre l’extrême droitisation du débat public. »

La subvention a été adoptée avec 90 voix pour et 49 contre, à l’issue d’un vote dissocié.

Une large mobilisation

La polémique autour de cette subvention s’est inscrite dans une mobilisation plus large du monde du livre, qui alerte sur la multiplication des attaques visant des librairies indépendantes. Une tribune, « Vitrines brisées, démocratie fissurée », née en juin 2024, et depuis largement signée dans la filière, décrit un « assaut » multiforme.

Les signataires évoquent agressions, intimidations, diffamations, dégâts matériels, cyberharcèlement, ainsi que des pressions politiques ou économiques. Ils y voient le symptôme d’une polarisation croissante et d’une dégradation plus générale de la vie démocratique.

Plusieurs affaires sont citées, souvent liées à la question israélo-palestinienne. D’autres librairies ont subi tags, vitrines brisées ou locaux vandalisés à Marseille, Périgueux, Nantes ou Paris.

Au-delà des cas, le texte insiste sur la liberté d’expression et le rôle des librairies comme lieux de débat. Dans ce contexte, l’épisode parisien rappelle que soutenir les librairies, c’est aussi protéger un espace démocratique.

Crédits photo : Petite Égypte (ActuaLitté, CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com