L’Homme qui plantait des arbres remporte le Prix RELAY de la BD 2025

RELAY a révélé le nom du lauréat à l’issue d’un vote réunissant les membres du Club, issus à la fois du siège de Lagardère Travel Retail, des équipes RELAY sur le terrain et de voyageurs SNCF. L’album s’est imposé avec plus de la moitié des suffrages exprimés. Cette adaptation graphique revisite un texte connu de Jean Giono en lui donnant une forme visuelle contemporaine. Le projet est porté par le dessin de Daniel Casanave et l’adaptation de Florence Lebonvallet.

L’ouvrage primé met en scène un récit centré sur la persévérance individuelle et la transformation du monde par des gestes répétés. Les lecteurs ont été sensibles à cette approche, qu’ils soient familiers du neuvième art ou lecteurs occasionnels. Le vote a rassemblé des profils variés, reflétant la diversité du public fréquentant les espaces RELAY. La bande dessinée a ainsi fédéré au-delà des cercles habituels de lecteurs spécialisés.

La sélection 2025 comprenait quatre bandes dessinées à dominante littéraire. Cette liste avait été rendue publique début novembre et faisait l’objet d’une mise en avant dans les points de vente RELAY. Le prix vient clore ce cycle en distinguant un titre jugé représentatif des attentes du public votant. Il marque également la continuité d’un rendez-vous désormais installé dans le paysage culturel de l’enseigne.

Une distinction pour la lecture en mobilité

À partir du 12 décembre et jusqu’au début de l’année 2026, L’Homme qui plantait des arbres bénéficiera d’un dispositif de visibilité dans près d’une centaine de magasins RELAY. L’album sera signalé en rayon par un sticker spécifique mentionnant son statut de lauréat. Cette mise en avant concerne les gares et les aéroports, lieux de passage privilégiés des voyageurs. La période des fêtes a été identifiée comme un moment propice à la découverte de nouvelles lectures.

Cette récompense s’ajoute à d’autres prix culturels portés par RELAY, parmi lesquels le Prix des Voyageurs Lecteurs, le Prix Poche et le Prix des Magazines de l’année.

L'année dernière, le lauréat était Alvi Ramirez pour La Dernière Nuit d'Anne Bonny.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com