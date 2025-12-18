Adélaïde de Clermont-Tonnerre succède à Philippe Labro au Grand Prix RTL–Lire Magazine

À la tête de la rédaction de Point de vue et présidente de la société d’édition du magazine, l’écrivaine succède à Philippe Labro. Celui-ci incarnait le prix depuis sa création, en 1992. Une transmission symbolique, marquée par un hommage appuyé à celui qui avait, à l’époque, accompagné ses débuts.

Le fonctionnement du Grand Prix RTL–Lire Magazine reste inchangé. Une première sélection de dix romans ouvre la compétition. Cinq titres seront ensuite retenus par les rédactions de RTL et de Lire Magazine. Le verdict final reviendra aux lecteurs : cent jurés, issus de vingt librairies indépendantes réparties sur l’ensemble du territoire, auront la charge de départager les ouvrages en lice.

Un choix assumé, qui place les librairies indépendantes et leurs lecteurs au cœur du dispositif. L’ADN du prix, en somme : faire émerger un roman capable de toucher, de surprendre, parfois de bousculer.

Dix romans en lice, dix univers singuliers

Le visage de la nuit de Cécile Coulon

Les Habitantes de Pauline Peyrade

L’Art du ricochet de Nicolas Delesalle

L’extinction des vaches de mer d’Adèle Rosenfeld

On l’appelait Bennie Diamond de Michael Dichter

Le chat du jardinier de Thomas Schlesser

Aqua de Gaspard Koenig

Sicario bébé de Fanny Taillandier

Hors champ de Marie-Hélène Lafon

Je suis Romane Monnier de Delphine de Vigan

Autant de voix, de tonalités et de propositions narratives, appelées à être départagées par un jury mêlant exigence éditoriale et sensibilité de lecteurs engagés.

Au bout du processus, un seul roman sera couronné. Celui qui aura su créer l’adhésion, provoquer l’émotion ou laisser une trace durable. Un choix collectif, à l’écoute des lecteurs, fidèle à la philosophie du Grand Prix RTL–Lire Magazine : défendre le livre, et ceux qui le font vivre.

L’an dernier, le Grand Prix RTL-Lire Magazine a été attribué à Camille Laurens pour Ta promesse, publié chez Gallimard.

