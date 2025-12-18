Maïtena Biraben présidera la 57e édition du Prix Maison de la Presse

Maïtena Biraben assurera la présidence du jury de la 57e édition du Prix Maison de la Presse. Journaliste, animatrice de télévision et romancière, elle succède au romancier Franck Thilliez, qui occupait cette fonction lors de la précédente édition. Cette nomination marque une nouvelle étape pour ce prix littéraire, organisé par le réseau Maison de la Presse.

La présidente du jury accompagnera l’ensemble du processus de sélection et de délibération. Elle participera aux échanges aux côtés d’un jury composé d’une trentaine de membres, majoritairement des libraires du réseau Maison de la Presse. Le jury se réunira à Paris le 2 avril 2026 pour désigner le lauréat parmi les finalistes.

La remise du 57e Prix Maison de la Presse est prévue le mardi 19 mai, lors d’une soirée spéciale. Le prix distingue chaque année un roman de langue française destiné à un large public, avec l’objectif d’en faire une lecture accessible et largement partagée.

La mécanique de sélection du Prix Maison de la Presse

La sélection initiale comptera douze ouvrages, annoncés début mars, parmi lesquels le Comité de Lecture retiendra six finalistes. Ces titres seront soumis au jury lors de la phase finale de délibération. Le processus repose sur les libraires du réseau, qui participent activement aux discussions et au choix du lauréat.

Le Prix Maison de la Presse récompense un roman francophone répondant à des critères de qualité littéraire tout en s’adressant à un lectorat large. Il est régulièrement présenté comme un tremplin pour des auteurs, contribuant à leur visibilité auprès du grand public.

Arnaud Ayrolles, président de l’enseigne Maison de la Presse, souligne la dimension historique et culturelle du prix : « Cela fera bientôt 60 ans que le Prix Maison de la Presse existe. Depuis plus d’un demi-siècle, il révèle des auteurs au grand public et symbolise l’attractivité du réseau d’enseignes Maison de la Presse dans le domaine de la culture. La longévité de cette tradition littéraire illustre encore davantage le rôle majeur qu’incarnent nos commerçants au sein du premier réseau de commerces culturels de proximité en France. »

Le parcours de Maïtena Biraben et son approche éditoriale

Journaliste et animatrice de télévision franco-suisse, Maïtena Biraben s’est fait connaître au début des années 2000 sur Canal+, notamment à travers des émissions comme Les Maternelles, Le Supplément ou Le Grand Journal. Son parcours audiovisuel est marqué par une attention particulière portée aux sujets de société, culturels et politiques.

Au fil de sa carrière, elle a développé une approche centrée sur l’échange et le dialogue, accordant une place importante aux récits et aux expériences de ses interlocuteurs. Cette orientation se retrouve dans les différents formats qu’elle a animés ou produits.

En parallèle de la télévision, Maïtena Biraben s’investit dans des projets éditoriaux. Elle a cofondé le média Mesdames, consacré à la parole et à l’expérience des femmes. En 2024, elle a publié La Femme Invisible chez Grasset, son troisième ouvrage de fiction.

Elle a réagi à sa nomination à la présidence du jury : « Je suis très heureuse de présider le jury du Prix Maison de la Presse pour cette 57ᵉ édition. C’est un Prix que j’aime parce qu’il parle à tout le monde : il met en avant des livres qui se partagent, qui se lisent partout, et qui créent du lien. Faire partie de cette aventure, aux côtés d’un jury passionné et curieux, est un vrai plaisir. J’ai hâte de découvrir les auteurs, leurs histoires, et de célébrer ensemble un livre qui saura toucher le cœur des lecteurs. »

Le 56ᵉ Prix Maison de la Presse a été remis à Johana Gustawsson pour son roman Les Morsures du silence, publié chez Calmann-Lévy. Elle succédait elle-même à Camille de Peretti, lauréate de l’édition précédente.

