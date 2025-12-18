Il est temps de reconnaître les métiers artistiques comme des activités nécessaires à la société

Suite à un burn-out en 2012, j’ai dû me résoudre à prendre un travail supplémentaire pour subvenir à mes besoins de 2013 à 2019. À l’époque, je débutais dans le métier d’illustratrice, un éditeur m’avait confié la réalisation de deux albums de 30 pages dont l’à-valoir de chaque titre était de 900 € brut ; je n’avais pas la rapidité d’exécution que j’ai acquise depuis ni l’assurance pour négocier mon contrat. J’étais bien trop contente qu’on me confie un projet pour discuter des conditions de travail.

Loin des 35h par semaine, j’ai passé des semaines et des week-ends durant plus de trois mois à travailler sur ces titres. Je gagnais moins de 600 € brut par mois, impossible de vivre avec si peu.

Comment payer un loyer, des charges, de la nourriture ? Il est bon de savoir que l’à-valoir s’étale en deux phases : une partie est payée à la signature du contrat et l’autre à réception des fichiers HD. J’ai eu la chance de pouvoir être aidée par ma famille.

Cela dit, la situation ne pouvait pas continuer ainsi car, après cette maigre rémunération, les projets ne venaient pas. Découragée par les efforts colossaux qu’il a fallu développer pour faire ces albums, à peine les projets livrés à l’éditeur, je devais de nouveau prospecter sans l’assurance de trouver un autre projet et sans argent. J’étais épuisée, démoralisée par ce travail qui demandait tant et n’était pas rétributeur. Je naviguais à vue sans savoir ce qu’il allait advenir de ma situation.

Les propositions de commandes étaient rares, les avances et les forfaits maigres. Je ne pouvais pas vivre avec si peu. J’ai bien failli arrêter mon métier, je ne voyais vraiment aucune issue jusqu’au jour où je suis allée postuler dans un commerce de bouche. Grâce à ce deuxième travail, j’ai pu m’apaiser sur la question de l’argent, mais je ne pouvais plus me consacrer autant à la création et à la recherche de clients. J’ai dû m’adapter et travailler le soir pour compenser ces heures que je ne mettais pas à profit de mon « vrai » métier.

Voilà pourquoi il est nécessaire de permettre aux artistes auteurices d’accéder à la caisse d’assurance chômage. Nous devons bénéficier, comme les autres travailleurs, de cet avantage social pour créer et vivre plus sereinement. Il est temps que nos métiers artistiques soient reconnus comme des activités nécessaires à la société.

Marion Cocklico

Crédits image : Bicanski, Pixnio, CC0

