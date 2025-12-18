Les Enfants du large : Virginia Tangvald poursuit son enquête au cinéma

Écrit et réalisé par Virginia Tangvald elle-même, le documentaire Les Enfants du large revient sur le parcours de Peter Tangvald, aventurier norvégien qui parcourut les océans sur son propre voilier. Marié sept fois, il perd deux épouses en mer, en 1979, puis en 1985.

La mère de Virginia Tangvald, pour sa part, s'est enfuie avec elle, avant le décès — en mer, évidemment — de Peter Tangvald, le 22 juin 1991, dans un naufrage qui coûte aussi la vie d'une autre de ses filles, Carmen. Son fils Thomas, seul survivant, suivra le sillage de son père en tant que navigateur, avant de mourir en mer, à son tour, en 2014.

À travers ce documentaire, Virginia Tangvald poursuit l'enquête littéraire, pour honorer les disparus mais aussi déboulonner un mythe paternel tenace.

Par Antoine Oury

