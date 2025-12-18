Chjam’è rispondi : les joutes poétiques corses entrent au patrimoine culturel immatériel

Il y a quelques mois, Rachida Dati assurait qu'elle souhaitait donner plus de visibilité à l’Inventaire national du patrimoine culturel immatériel. Le ministère avait inauguré un nouveau site dédié au PCI de la France, intitulé « Vivre le patrimoine culturel immatériel », qui recensait tous les événements liés aux pratiques culturelles qui y sont inscrites.

« Le PCI est sans doute ce que la culture peut offrir de plus inclusif, une culture pour tous et surtout faite par tous. Toutes ces pratiques culturelles parfois les plus quotidiennes, les plus ancestrales constituent notre bien commun », soulignait-elle à cette occasion.

14 nouvelles pratiques culturelles rejoignent l'Inventaire national du patrimoine culturel immatériel en 2025, de véritables « biens communs, reconnus pour leur caractère vivant, inclusif et transversal qui constituent un véritable moteur de cohésion sociale et dynamisent la vie locale ».

Parmi les entrées de cette année, le Debaa des femmes (Mayotte), la démoscène en France, les savoirs nautiques ligériens, les quadrilles créoles de Guadeloupe, la Haute couture ou encore les musiques électroniques françaises. Mais aussi le chjam’è rispondi, une pratique poético-musicale de longue tradition en Corse.

Avant le battle de rap

Le chjam’è rispondi désigne des « joutes poétiques chantées a capella et en langue corse par des improvisateur·trices qui construisent spontanément des échanges rimés sur des sujets précis », détaille l'Inventaire national du patrimoine culturel immatériel. « Ces joutes improvisées instaurent un dialogue entre deux ou plusieurs poètes en fonction des situations et des lieux. »

Évidemment, les pratiquants du chjam’è rispondi se plient à un certain nombre de contraintes, parmi lesquelles une structure métrique fixe et constituée de strophes de trois vers, appelés terzini, de 16 pieds, rimant en général soit A/A/A, soit A/A-B/B avec une rime interne entre les deux hémistiches du troisième vers.

Pratiqué lors des foires agricoles, mais aussi des fêtes publiques et privées, le chjam’è rispondi peut avoir « un caractère ludique, caustique, laudatif ou en harmonie ». Il se pratique généralement en public, et ce dernier peut être encouragé à participer aux échanges. Difficile de dater l'origine de cette tradition, probablement séculaire.

Différentes catégories de poètes

La chercheuse Catalina Santucci, autrice d'une thèse consacrée au chjam'è rispondi (Chant improvisé en Corse, "u chjam'è rispondi" un art en mutation, 2022, Università di Corsica Pasquale Paoli, Corte), a proposé une classification actuelle des poètes en quatre cercles.

Le premier regroupe une quinzaine d’improvisateurs confirmés, principalement né·es entre les années 1930 et 1970, de véritables maitres du genre. Le deuxième rassemble de jeunes poètes « ayant découvert l’improvisation via les réseaux sociaux », qui prennent la relève de leurs aînés. Les troisième et quatrième cercles sont formés par les improvisateurs occasionnels et les amateurs qui se forment à la pratique via des ateliers dédiés.

En janvier 2025, l’équipe de recherche de l’Inventaire national du patrimoine culturel immatériel a mené un recensement des poètes appartenant aux deux premiers cercles, pour atteindre le total de 59 personnes, dont seulement 5 femmes. Cette sous-représentation représente « un enjeu majeur pour les futures actions de sensibilisation et de transmission ».

Parmi les autres risques qui pèsent sur la survie du chjam'è rispondi, la baisse du nombre de locuteurs de la langue corse, ainsi que le manque de reconnaissance institutionnelle et de soutien financier structuré. Les occasions pour se former ou pour pratiquer l'activité, notamment dans les foires et autres événements, se font plus rares. L'application du Plan de développement de la langue corse, qui remonte déjà à 2015, permettrait d'engager un soutien institutionnel.

Le chjam'è rispondi est répandu sur toute l'île de Corse, avec une concentration particulière dans certains territoires ruraux de la Haute-Corse. Les recherches récentes, notamment celles de Catalina Santucci, suggèrent un redéploiement de la pratique dans d'autres parties de la Corse.

À LIRE - Braille, calligraphie, papiers... Le Patrimoine culturel immatériel a la lettre

Soulignons que le chjam'è rispondi fait écho à d'autres pratiques proches, en France (bertsulari au Pays basque) ou dans d'autres pays (ottava rima en Toscane ; gara poetica en Sardaigne ; glosa aux Baléares et en Catalogne ; albaes à València ; trova à Murcia ; repentismo à Cuba ; spirtu pront à Malte...)

La fiche d'inventaire du patrimoine culturel immatériel correspondant au chjam'è rispondi est disponible ci-dessous.

Photographie : Monte Cinto depuis les environs de Capu Biancu, en Corse (illustration, Ceky, CC BY SA 3.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com