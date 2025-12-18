France Télévisions se dote d'un prix BD, présidé par Augustin Trapenard

« Soutien indéfectible aux auteurs et autrices, aux éditeurs, aux libraires, aux passionnés ou initiés de BD », assure le groupe public, France Télévisions célèbre chaque année le 9e art lors du Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême.

L'édition 2026 de ce dernier étant annulée, le réseau audiovisuel réaffirme son attachement à ce genre littéraire et à la révélation de ses nombreux talents. Le groupe poursuit ainsi sa mission de service public en faisant rayonner la richesse éditoriale de la BD, son rôle dans la lecture et l'éducation de la jeune génération, à travers une semaine dédiée, du 26 au 31 janvier 2026 et lancement du Prix BD France Télévisions.

Dans la continuité des Prix Roman et Prix Essai France Télévisions, cette récompense distinguera, parmi une sélection de huit titres, l'auteur et/ou illustrateur d'un ouvrage francophone publié récemment. Ce prix sera décerné par le public, et son premier lauréat sera annoncé le 30 janvier 2026.

La sélection des 8 bandes dessinées francophones publiées récemment sera opérée par un jury composé de spécialistes de la littérature et de la culture intervenant sur les antennes de France Télévisions et dévoilée début janvier.

Un jury mixte

Présidé par Augustin Trapenard (La Grande Librairie — France 5) le jury réunit Camille Diao (C ce soir — France 5), Michel Field (France Télévisions), Francis Forget (France Info culture), Éric Guillaud (ICI Pays de la Loire), Isabel Hirsch (ICI Poitou-Charentes), Anne-Marie Revol (France Télévisions), Noëmie Roussel (France Télévisions) et Raphäl Yem (France Télévisions).

Un jury composé de 11 lectrices et lecteurs d’Île-de-France, choisis après un appel à candidatures lancé par Francetv&vous, aura alors un mois pour lire les bandes dessinées en compétition. Ils se réuniront autour d’Augustin Trapenard, et des membres du jury de sélection le 30 janvier pour délibérer, voter et élire leur lauréat.

« En confiant aux lecteurs le soin de décerner ses différents prix littéraires, France Télévisions donne à ses publics une opportunité formidable : celle d’être les acteurs les plus importants de ses prix littéraires, par le choix de leurs lauréats », souligne France Télévisions.

« Janvier est chaque année une fête de la Bande Dessinée, un rendez-vous pour les passionnés ! Avec ce Prix BD France Télévisions, nous maintenons le lien entre créateurs et lecteurs. C’est un honneur et une joie de présider ce nouveau prix, qui, comme nos Prix Roman et Essai France Télévisions, sera décerné par des lecteurs. C’est une belle occasion de promouvoir la bande dessinée et donner le goût de lire », se réjouit pour sa part Augustin Trapenard, président du jury.

