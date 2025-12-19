Cuero Assasino Tome 1

« Haine. Mépris. Animosité. Ce sont les émotions que j’éveille en Aslan Dell’Era. Je finis par détourner les yeux en me rendant compte que je n’ai pas à l’observer de cette façon, ça pourrait être mal interprété. Je ferme la fenêtre et tire les rideaux. Mais mon regard croise une dernière fois le sien, qui me scrute toujours autant. Il n’a pas détourné les yeux, lui. Pas une seule seconde. »

Quartier peu recommandable de Naples, Scampia abrite des personnes qui luttent jour après jour pour survivre. Ici, la vie n’est pas un cadeau, mais immanquablement douloureuse. Ayhan est une jeune femme qui n’a connu que la rue, la faim et la débrouille. Elle a grandi ici, dans l’ombre de ces maisons délabrées et de ces coupe-gorges. Ici, la bassesse humaine fait partie du paysage. Difficile de compter sur qui que ce soit. En particulier lorsque la mafia n’est jamais loin...

Un soir, elle s'introduit dans la villa des dirigeants de la mafia, avec l’espoir d’y trouver de quoi manger. Agile, discrète, elle sait comment s’y prendre pour ne pas être repérée. Mais cette fois-ci, la chance n’est pas de son côté : un jeune homme la surprend. Il s’agit de Aslan, l'héritier du clan Dell'Era, une organisation impitoyable qui règne sur la ville.

La nature profonde de Ayhan — honnête, juste, courageuse — déstabilise l’équilibre de la mafia. Pour ne pas faire de vague, la voici l’obligée d’intégrer la famille... et de côtoyer Aslan, qui l’effraie autant qu’il lui inspire une haine intense.

Pas de doute, voici une dark romance qui saura ravir les amoureuses de genre. Sous le soleil de Naples, tension et danger créent des étincelles entre nos protagonistes. Au-delà des apparences, Hazel Diaz nous propose un duo abîmé par la vie, incapable de se faire confiance... sans pour autant parvenir à ignorer une attirance mutuelle, surprenante, incontrôlable.