Pourquoi Paris reste une capitale mondiale des librairies indépendantes

Cultured Mag, qui a demandé à onze libraires indépendants, répartis à travers le monde, de désigner les librairies qu’ils considèrent comme essentielles. Paris s’y distingue nettement, avec plusieurs adresses citées non par chauvinisme local, mais par des libraires étrangers, de São Paulo à Amsterdam, de Mexico à Barcelone.

Parmi elles, la Librairie des Femmes occupe une place singulière. Fondée en 1974 par Antoinette Fouque, figure centrale du Mouvement de libération des femmes, elle est bien plus qu’un commerce : un lieu militant, intellectuel et historique. Recommandée ici par une libraire brésilienne, elle est saluée pour la constance de son projet : faire exister, durablement, les voix féminines dans la littérature, la pensée, la psychanalyse, l’histoire et les sciences humaines.

Aujourd’hui dirigée par Christine et Élisabeth, la librairie continue de faire dialoguer héritage et présent, entre essais contemporains, rééditions majeures, fiction et poésie. On y vient autant pour acheter un livre que pour s’inscrire dans une tradition critique toujours active.

À LIRE - “Offrir aux femmes une terre d’accueil pour exister en tant que femmes”

</center>

Autre adresse parisienne mise en valeur : After8Books, installée rue Jarry dans le 10e arrondissement de Paris. Connue pour sa sélection pointue en art contemporain, théorie critique et édition expérimentale, elle est décrite par un libraire d’Amsterdam comme un lieu où la relation entre auteurs, éditeurs et lecteurs reste directe. After8Books est aussi une maison d’édition, reconnue pour ses publications exigeantes, souvent bilingues, à la frontière de l’art conceptuel, de l’essai et de la poésie visuelle. Les rencontres, lectures et performances qui y sont régulièrement organisées prolongent cette idée d’un livre pensé comme une expérience vivante, collective.

</center>

Impossible également de parler de librairies d’art sans évoquer Yvon Lambert. Si la galerie est mondialement connue, la librairie parisienne demeure un point d’ancrage essentiel pour les amateurs de photographie, d’art conceptuel et d’écriture expérimentale. Recommandée par un éditeur mexicain, elle est louée pour son équilibre rare : suffisamment pointue pour surprendre, suffisamment accueillante pour ne jamais intimider. On y trouve aussi bien des ouvrages devenus introuvables ailleurs que des livres récents, choisis avec une attention qui relève presque de la transmission.

</center>

Plus discrète encore, À Balzac à Rodin incarne une autre idée de la librairie indépendante. Nichée dans un sous-sol accessible par un escalier en colimaçon, spécialisée dans les livres d’art et d’architecture d’occasion, elle est recommandée par un libraire barcelonais pour son caractère profondément incarné.

Tenue par un père et son fils, la librairie cultive un rapport presque charnel au livre : éditions rares, choix intuitifs, conversations qui s’étirent, parfois un verre de vin à la main. Ici, le contexte de la découverte compte autant que l’objet lui-même.

Si Paris brille dans ce classement, elle s’inscrit toutefois dans un réseau mondial de librairies qui jouent un rôle comparable. À Bagdad, Abu Fatima, sur la mythique rue Al-Mutanabbi, incarne une forme de résistance culturelle par le livre.

À Los Angeles, Neurotica Books explore les territoires de la psychanalyse, de l’ésotérisme et des marges politiques. À New York, Dashwood ou Codex rappellent que la librairie peut être à la fois archive, mémoire et lieu de formation du regard.

À LIRE - Quels sont les livres les plus empruntés à la bibliothèque du Québec en 2025 ?

Toutes les recommandations sont à découvrir ici.

Crédits photo : Vitrine de la Librairie Des femmes à Paris (FreeCorp, CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com