Prix des Romancières 2026 : huit romans dans la première sélection

Le jury du Prix des Romancières s’est réuni le 17 décembre dans le salon André Gide du Bistrot de Paris pour établir la première sélection de l’édition 2026. Huit titres ont été retenus parmi les ouvrages soumis. Le prix distingue une œuvre de prose de langue française destinée à un large public.

La sélection réunit Revenir à Marimbault de Stéphanie Chaillou (Notabilia), La fascination Titaÿna d’Hélène Legrais (Calmann-Lévy) et J’écrirai votre histoire de Claire Léost (JC Lattès). Figurent également L’homme sous l’orage de Gaëlle Nohant (L’iconoclaste) et Une jeune Italienne de Franck Petruzelli (La Belle étoile).

Complètent cette liste Notre part féroce de Sophie Pointurier (Phébus), Marcher dans tes pas de Léonor de Récondo (L’iconoclaste) et Dernière neige de Pierre Yergeau (Phébus). Ces huit ouvrages concourront pour la suite de la sélection.

La deuxième sélection sera annoncée le 18 février 2026. Le vote final du jury est prévu le 11 mars. Le lauréat ou la lauréate sera proclamé(e) le 25 mars à Paris, dans les locaux de Livres Hebdo.

La remise du prix aura lieu le 10 avril 2026 lors de l’inauguration du 43e Forum du Livre de Saint-Louis. L’auteur(e) primé(e) recevra un chèque de 3000 euros, financé par la Ville de Saint-Louis.

Le jury du Prix des Romancières est présidé par Michèle Kahn. Il réunit Laura Alcoba, Frédérique Deghelt, Cécilia Dutter, vice-présidente, Anne Ghisoli, directrice de la Librairie Gallimard, Corinne Javelaud, Cécile Ladjali, Anaïs Roesz, directrice du service culturel de la Ville de Saint-Louis et représentante du club de lecture de la Ville, ainsi que Marie-Joséphine Strich.

Le jury accueille également cette année Hervé Commère, lauréat 2025 pour son roman Dernier Cri (Fleuve Éditions).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com