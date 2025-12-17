Déforestation : pourquoi l’Europe a finalement exclu les livres du règlement

Le 26 novembre dernier, le Parlement européen a franchi une étape clé dans la révision du règlement européen sur la déforestation (EUDR). À une large majorité, les eurodéputés ont adopté un amendement excluant les livres et l’ensemble des produits imprimés du champ d’application du texte. Une décision passée relativement inaperçue hors des cercles professionnels, mais perçue comme cruciale par les acteurs de l’édition.

En toile de fond : la crainte de contraintes administratives lourdes, susceptibles de perturber la circulation des ouvrages au sein du marché intérieur et au-delà. Les représentants du secteur alertaient depuis plusieurs mois sur la complexité des chaînes d’approvisionnement du livre, peu compatibles avec les exigences de traçabilité prévues par le règlement. Ce vote a ainsi marqué un premier infléchissement, ouvrant la voie à un compromis plus large avec le Conseil.

Le Parlement entérine l’exclusion des livres

C’est désormais officiel. Le 17 décembre, réunis en séance plénière à Strasbourg, les députés européens ont validé l’accord provisoire conclu avec le Conseil de l’Union européenne sur le règlement contre la déforestation. Parmi les points les plus scrutés : l’exclusion explicite des livres et autres produits imprimés du dispositif.

Ce vote constitue l’aboutissement d’un processus engagé plusieurs semaines plus tôt, après l’adoption du compromis en trilogue, puis son feu vert par la commission Environnement du Parlement le 15 décembre. La séquence législative est désormais close : le texte amendé peut entrer dans sa phase d’application.

Pour la Fédération européenne des éditeurs, il s’agit d’un soulagement tangible. Dans un communiqué diffusé à l’issue du vote, sa présidente, Sonia Draga, salue une décision longtemps jugée improbable. « Il y a un an, une telle exclusion était inimaginable », souligne-t-elle, rappelant le travail de fond mené par les éditeurs européens pour faire valoir leurs arguments auprès des institutions.

Selon la FEP, les discussions ont permis de démontrer que le livre, en tant qu’objet culturel et éducatif, obéit à des logiques industrielles spécifiques, déjà largement engagées dans des démarches de durabilité environnementale.

Un soulagement… mais pas un blanc-seing

Pour autant, la décision ne signifie pas un retrait complet du secteur du champ environnemental. Si les ouvrages imprimés sont exclus du règlement, le papier, lui, demeure concerné par l’EUDR. Une nuance importante, que la Fédération européenne des éditeurs prend soin de rappeler.

La Commission européenne a d’ailleurs lancé une enquête destinée à évaluer l’utilisation future du système d’information TRACES par les entreprises important des matières premières ou des produits dérivés soumis au règlement. La FEP a indiqué qu’elle solliciterait ses membres afin de contribuer à cette consultation, signe que le dialogue avec les autorités européennes se poursuit.

Reconnaissance culturelle et débats politiques

Au-delà du secteur du livre, ce vote du 17 décembre cristallise des tensions plus larges. D’un côté, les professionnels de l’édition voient dans cette exclusion une reconnaissance du rôle social, éducatif et démocratique du livre. De l’autre, certaines organisations environnementales dénoncent un précédent, estimant que chaque exemption affaiblit la portée globale du règlement contre la déforestation importée.

Un débat qui dépasse largement la filière éditoriale et interroge, plus largement, la capacité de l’Union européenne à concilier ambition écologique et réalités économiques.

Une chose est certaine : pour les éditeurs européens, la bataille réglementaire est gagnée. Reste à savoir comment, à moyen terme, l’EUDR remodelera les équilibres entre exigences environnementales, circulation des biens culturels et responsabilité des filières industrielles. La page est tournée, mais le livre, lui, demeure au cœur des arbitrages européens.

