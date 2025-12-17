Déforestation : pourquoi l’Europe a finalement exclu les livres du règlement

Après plusieurs semaines de débats à Bruxelles et Strasbourg, le Parlement européen a définitivement tranché sur le règlement contre la déforestation importée. Les livres et produits imprimés en sont désormais exclus, à l’issue d’un processus législatif entamé fin novembre. Une décision saluée par les éditeurs, mais qui continue d’alimenter les discussions sur l’équilibre entre ambition environnementale et réalités culturelles.
Le 17/12/2025 à 18:23 par Nicolas Gary
0 Réactions | 4 Partages
Publié le :
17/12/2025 à 18:23
0
Commentaires
4
Partages
Le 26 novembre dernier, le Parlement européen a franchi une étape clé dans la révision du règlement européen sur la déforestation (EUDR). À une large majorité, les eurodéputés ont adopté un amendement excluant les livres et l’ensemble des produits imprimés du champ d’application du texte. Une décision passée relativement inaperçue hors des cercles professionnels, mais perçue comme cruciale par les acteurs de l’édition.
En toile de fond : la crainte de contraintes administratives lourdes, susceptibles de perturber la circulation des ouvrages au sein du marché intérieur et au-delà. Les représentants du secteur alertaient depuis plusieurs mois sur la complexité des chaînes d’approvisionnement du livre, peu compatibles avec les exigences de traçabilité prévues par le règlement. Ce vote a ainsi marqué un premier infléchissement, ouvrant la voie à un compromis plus large avec le Conseil.
C’est désormais officiel. Le 17 décembre, réunis en séance plénière à Strasbourg, les députés européens ont validé l’accord provisoire conclu avec le Conseil de l’Union européenne sur le règlement contre la déforestation. Parmi les points les plus scrutés : l’exclusion explicite des livres et autres produits imprimés du dispositif.
Ce vote constitue l’aboutissement d’un processus engagé plusieurs semaines plus tôt, après l’adoption du compromis en trilogue, puis son feu vert par la commission Environnement du Parlement le 15 décembre. La séquence législative est désormais close : le texte amendé peut entrer dans sa phase d’application.
Pour la Fédération européenne des éditeurs, il s’agit d’un soulagement tangible. Dans un communiqué diffusé à l’issue du vote, sa présidente, Sonia Draga, salue une décision longtemps jugée improbable. « Il y a un an, une telle exclusion était inimaginable », souligne-t-elle, rappelant le travail de fond mené par les éditeurs européens pour faire valoir leurs arguments auprès des institutions.
À LIRE - Règlement déforestation : menace pour le livre ou chance pour les forêts ?
Selon la FEP, les discussions ont permis de démontrer que le livre, en tant qu’objet culturel et éducatif, obéit à des logiques industrielles spécifiques, déjà largement engagées dans des démarches de durabilité environnementale.
Pour autant, la décision ne signifie pas un retrait complet du secteur du champ environnemental. Si les ouvrages imprimés sont exclus du règlement, le papier, lui, demeure concerné par l’EUDR. Une nuance importante, que la Fédération européenne des éditeurs prend soin de rappeler.
La Commission européenne a d’ailleurs lancé une enquête destinée à évaluer l’utilisation future du système d’information TRACES par les entreprises important des matières premières ou des produits dérivés soumis au règlement. La FEP a indiqué qu’elle solliciterait ses membres afin de contribuer à cette consultation, signe que le dialogue avec les autorités européennes se poursuit.
Au-delà du secteur du livre, ce vote du 17 décembre cristallise des tensions plus larges. D’un côté, les professionnels de l’édition voient dans cette exclusion une reconnaissance du rôle social, éducatif et démocratique du livre. De l’autre, certaines organisations environnementales dénoncent un précédent, estimant que chaque exemption affaiblit la portée globale du règlement contre la déforestation importée.
Un débat qui dépasse largement la filière éditoriale et interroge, plus largement, la capacité de l’Union européenne à concilier ambition écologique et réalités économiques.
Une chose est certaine : pour les éditeurs européens, la bataille réglementaire est gagnée. Reste à savoir comment, à moyen terme, l’EUDR remodelera les équilibres entre exigences environnementales, circulation des biens culturels et responsabilité des filières industrielles. La page est tournée, mais le livre, lui, demeure au cœur des arbitrages européens.
Crédits photo : cocoandwifi CC 0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Pour entrainer leurs grands modèles de langage, les développeurs et fournisseurs d'intelligence artificielle s'appuient sur de vastes corpus, au sein desquels se trouvent souvent des œuvres protégées par le droit d'auteur. Tandis que les négociations ouvertes avec les ayants droit sur une compensation pour cet usage patinent, une proposition de loi émerge au Sénat, autour d'une « présomption légale d'utilisation ».
16/12/2025, 11:04
Gaël Faye, Guillaume Musso, Amélie Nothomb, ou encore Albert Camus, Joël Dicker comptent parmi les écrivains pillés par Anthropic, la société américaine derrière l’intelligence artificielle Claude.
15/12/2025, 19:29
Dix ans après l’effondrement spectaculaire d’Aristophil, le verdict est tombé. Le tribunal de Paris a condamné ce jeudi 11 décembre Gérard Lhéritier, fondateur de la société de placements en manuscrits anciens, à cinq ans de prison ferme pour escroquerie et pratiques commerciales trompeuses. Âgé de 77 ans et absent pour raisons de santé, l’entrepreneur a été reconnu responsable d’un dispositif frauduleux qui a ruiné des milliers d’épargnants. Son avocat a annoncé son intention de faire appel.
11/12/2025, 18:22
À mesure que la proposition de loi sur la continuité de revenus des artistes-auteurs avance au Sénat, une mobilisation se déploie loin des projecteurs. La Sacem orchestre un lobbying soutenu auprès des parlementaires pour torpiller le texte, défendant publiquement le droit d’auteur tout en protégeant, en réalité, les intérêts économiques des diffuseurs.
11/12/2025, 11:26
Ce 3 décembre, l’Assemblée nationale a adopté l’article 5 du projet de loi réformant la gouvernance de la protection sociale des artistes-auteurs. Malgré un lobbying indéniable des fondateurs de l'Agessa, pour préserver le texte dans sa version initiale, plusieurs amendements structurants ont été intégrés. Ils constituent une avancée majeure pour la démocratie sociale, la reconnaissance du scandale Agessa et la clarification de la représentativité.
04/12/2025, 13:20
Le sort de Christophe Gleizes, journaliste français collaborant notamment avec So Foot et Society, s’alourdit encore. Mercredi, le parquet de Tizi-Ouzou, en Algérie, a requis dix ans de prison à son encontre, alors qu’il avait été condamné en première instance à sept ans de réclusion pour « apologie du terrorisme ». Le procureur a affirmé que « l’accusé n’est pas venu en Algérie pour accomplir un travail journalistique mais pour commettre un acte hostile », réclamant également une amende de 500.000 dinars algériens, soit un peu plus de 3000 euros.
03/12/2025, 18:11
Le ministère de l'Intérieur a annoncé porter plainte contre les éditions Libertalia, pour la publication du jeu de cartes Fachorama. Ce dernier, conçu par le groupe antifasciste La Horde, met en scène les figures de l'extrême droite française et leurs alliés, dont des policiers. Le syndicat professionnel Alliance Police Nationale, lui-même très à droite, a dénoncé « un amalgame nauséabond ».
03/12/2025, 13:42
Les Éditions de la Furia, société sœur de la maison d'édition d'extrême droite Magnus — également dirigée par Laura Magné —, contestent devant le tribunal administratif le retrait de la qualification d'information politique générale à la revue La Furia. Lors des audiences, la viabilité du titre et la situation économique de la structure éditoriale ont été mises en avant par la plaignante. L'exécution de la décision de la CPPAP est pour l'instant suspendue, dans l'attente d'un jugement au fond.
02/12/2025, 11:05
Depuis plusieurs semaines, le débat autour de la gouvernance sociale des artistes-auteurs s’est chargé d’une tension nouvelle. Une récente tribune relance de profondes fractures entre organisations professionnelles, ravivant des années de conflits institutionnels et de zones d’ombre autour du fonctionnement de l’Agessa. Alors que le Parlement examine une réforme majeure du régime, la bataille des interprétations s’intensifie : chacun revendique sa version des faits, ses responsabilités… et celles des autres.
01/12/2025, 12:31
La Cour de cassation a rendu, ce 28 novembre 2025, un arrêt décisif dans le contentieux entourant la scission de Vivendi : elle annule la décision de la cour d’appel de Paris qui, en avril, avait estimé que le groupe Bolloré exerçait un “contrôle de fait” sur Vivendi — contrôle justifiant une offre publique de retrait (OPR) pour les actionnaires minoritaires. L’arrêt de la cour d’appel est donc frappé de nullité.
28/11/2025, 16:15
Ah ReLIRE : des oeuvres indisponibles, numérisées sans autorisation par un opérateur privé, pour le compte de l'État... Une idée qui aura coûté plusieurs millions d'euros, avant que la justice européenne n'y mette un terme radical et définitif. Mais la société FeniXX, chargée de commercialiser les ebooks produits, n'a pas dit son dernier mot, sans trop se soucier de ce que signifie l'expression « propriété intellectuelle ».
28/11/2025, 11:11
En mars 2025, le président Donald Trump signait un décret présidentiel pour supprimer plusieurs agences fédérales, dont l'Institute of Museum and Library Services (IMLS), qui soutient les actions des bibliothèques, notamment dans les zones rurales. La justice a annulé cet « ordre exécutif 14238 », estimant qu'il allait à l'encontre du principe de la séparation des pouvoirs.
27/11/2025, 11:02
Depuis l’adoption en 2023 de EU Deforestation Regulation (EUDR), l’Union européenne entend imposer aux importateurs de certaines marchandises — bois, soja, café, cacao, huile de palme, caoutchouc ou bétail — l’obligation de prouver que ces produits n’ont pas contribué à la déforestation. Ce 26 novembre 2025, le Parlement européen a infligé un revers majeur à cette approche. En votant pour l’amendement excluant « tous les produits imprimés » du périmètre de l’EUDR — à savoir livres, journaux, revues, etc. — il a largement reconnu la singularité du secteur de l’édition. L’amendement a été adopté par 449 voix contre 202.
27/11/2025, 10:15
Brisée, mais déterminée à ne plus se taire : un an après la nuit qu’elle décrit comme un basculement, Élise Bouché-Tran révèle son identité. Elle affirme avoir été violée en marge du Festival d’Angoulême, puis licenciée dans la foulée. Aujourd’hui, elle raconte sa solitude, sa chute et sa volonté de reprendre le contrôle, tandis que la société 9e Art+ conteste tout lien entre ces événements
22/11/2025, 16:43
Dans le cadre des débats au Sénat, autour du Financement de la sécurité sociale pour 2026, l’intervention du député Jean-Raymond Hugonet interroge. Ce dernier a déposé un amendement dans l'article 5, visant à intégrer les organismes de gestion collective, pourtant écartés par l’Assemblée nationale. Pourquoi cette insistance ? Réponses du Sénateur.
19/11/2025, 16:15
Le débat autour du Digital Services Act (DSA) continue de secouer l’écosystème numérique européen. Et cette fois, c’est Amazon qui se retrouve au premier plan. Le Tribunal de l’Union européenne a rejeté, ce 19 novembre, le recours de la multinationale visant à annuler sa désignation comme « très grande plateforme en ligne ». Une qualification lourde de conséquences, puisqu’elle déclenche une série d’obligations renforcées en matière de transparence, de modération des contenus et d’accès aux données.
19/11/2025, 13:54
La présidence algérienne a annoncé, ce mercredi 12 novembre, qu’elle « accept[ait] » de gracier Boualem Sansal, selon un communiqué. L’écrivain franco-algérien, 80 ans, incarcéré depuis le 16 novembre 2024 et condamné à cinq ans de prison - peine confirmée en appel -, devrait retrouver la liberté au titre d’une grâce présentée comme humanitaire. Il doit être transféré en Allemagne.
12/11/2025, 14:19
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) avait infligé à la chaine CNews (groupe Canal+, Bolloré), en juillet 2024, une amende de 60.000 € pour des propos incitant à la haine et à des comportements discriminatoires. « L'immigration tue » avait en effet déclaré l'auteur et polémiste Vincent Roy, sur le plateau de « La Matinale Week-End ». La sanction a été confortée par une décision du Conseil d'État, le 6 novembre dernier.
10/11/2025, 11:08
En juillet 2019, le ministère de l'Intérieur, alors occupé par Christophe Castaner, avait interdit aux mineurs l'ouvrage Apprendre le Tawhid aux enfants, de Muhammad Ibn'Adi-I-Wahhâb, considérant qu'il pouvait « inciter à la discrimination ou à la haine envers les personnes ne pratiquant pas l'islam wahhabite ». La maison d'édition Al-Haramayn, qui publie le livre, a contesté cette interdiction devant la justice, sans succès.
30/10/2025, 12:59
L'auteur américain Michael Wolff accuse Melania Trump, dans une plainte déposée auprès d'un tribunal new-yorkais, de « menace » et d'« intimidation ». Il évoque un courrier d'avocats le menaçant d'un procès en diffamation, pour des éléments de son livre à paraitre, The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump (Redux). Ce dernier aborde notamment les liens entre le couple Trump et Jeffrey Epstein, accusé de trafic sexuel et mort en prison le 10 août 2019, avant son procès.
24/10/2025, 11:43
Depuis le 27 septembre, 23 organisations professionnelles d'artistes-auteurs tirent la sonnette d'alarme sur le Projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS). En effet le texte va sceller l'avenir, pour cette année, du pilotage du régime des artistes-auteurs. Rappelons qu'à l'heure actuelle, c'est la SSAA, ex AGESSA, qui assure la gouvernance depuis 2022. De son côté, la Cour des comptes tire la sonnette d'alarme sur les graves défaillances internes toujours constatées en 2025 (opacité, défaillances budgétaires, etc) et demande le retrait de l'agrément.
24/10/2025, 11:00
La justice fédérale américaine a mis un terme à l’un des textes les plus controversés adoptés ces dernières années dans la lutte idéologique autour de la lecture publique. Le juge Alan D. Albright, du tribunal fédéral du district ouest du Texas, a rendu un jugement sommaire et prononcé une injonction permanente contre la loi HB 900, connue sous le nom de Reader Act. En déclarant le texte contraire au Premier Amendement de la Constitution, il met fin à un projet de régulation qui aurait imposé aux libraires et éditeurs de classifier les livres vendus aux écoles selon leur contenu sexuel.
23/10/2025, 12:13
Le groupe Magnard Vuibert, filiale d'Albin Michel spécialisée dans l'éducation et le scolaire, a été condamné pour « violation de l'obligation de sécurité » par la Cour d'appel de Paris, le 18 septembre dernier. Averti par une salariée d'un malaise dans l'exercice de ses fonctions, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne saisissant pas la médecine du travail. Les faits remontent à 2013 et se sont déroulés au sein de De Boeck Diffusion, avant son rachat par Albin Michel en 2015.
20/10/2025, 15:18
Une enquête menée par Channel 4 News a révélé de graves accusations de violences sexuelles visant Mike Thompson, auteur du best-seller The Penguin Lessons, publié en 2015 sous le pseudonyme Tom Michell, et adapté en 2024 dans un film avec Steve Coogan et Jonathan Pryce.
16/10/2025, 18:08
Le média Les Jours a publié, le 12 octobre 2025, une enquête accusant le producteur et éditeur Thierry Lounas, fondateur de la société Capricci — à la fois maison d’édition, distributrice et productrice de cinéma indépendant —, ainsi que sa compagne Claire Bonnefoy, réalisatrice et productrice chez Bobi Lux, de violences sexistes et sexuelles. Douze femmes y dénoncent un « système de prédation », fait de harcèlement, d’emprise et d’abus de pouvoir.
16/10/2025, 15:07
La librairie féministe et LGBTQ+ Violette and Co, installée à Paris, est devenue malgré elle le symbole d’un débat brûlant mêlant liberté d’expression, accusation d’antisémitisme et défense de la cause palestinienne. Ce mardi, les élus du Conseil de Paris se sont violemment opposés à son sujet, autour d’un livre jeunesse accusé d’« apologie du terrorisme » par la droite. Déjà en août, la librairie dénonçait une campagne de harcèlement menée, selon elle, par des élus de la Ville.
08/10/2025, 17:11
À bientôt 70 ans, l'ours Paddington, créé par l'artiste britannique Michael Bond en 1958, s'est récemment reconverti en animateur d'un talk-show sur YouTube. « The Rest is Bulls*!t », rendez-vous de l'émission satirique Spitting Image, diffusée outre-Manche par ITV, n'a pas épargné le personnage, dans une version parodique. StudioCanal et les ayants droit de Michael Bond n'apprécient pas vraiment cet humour, et ont porté plainte pour violation du droit d'auteur.
07/10/2025, 11:47
Accusé par plusieurs femmes de violences sexuelles, l'écrivain britannique Neil Gaiman était cité dans une plainte déposée par l'une des victimes présumées, Scarlett Pavlovich, pour « viol », « coercition » et « trafic d'être humain ». Un tribunal américain, dans une décision rendue le 3 octobre dernier, s'est déclaré incompétent, suggérant à la plaignante de se tourner vers une cour néo-zélandaise.
07/10/2025, 10:01
Le psychanalyste et chroniqueur Gérard Miller a été interpellé mardi 30 septembre à son domicile et placé en garde à vue, a appris franceinfo évoquant des sources proche du dossier. Il est entendu par la brigade de protection des mineurs de la police judiciaire de Paris dans le cadre d’une enquête ouverte en février 2024 pour viols et agressions sexuelles, parfois sur victimes mineures.
01/10/2025, 17:45
Le tribunal de Paris a annoncé, ce lundi 29 septembre, les dates du procès de Rachida Dati dans le cadre de l'affaire « Carlos Ghosn ». Elle sera jugée du 16 au 28 septembre 2026, plusieurs mois après les élections municipales parisiennes, pour lesquelles elle a reçu l'investiture du parti Les Républicains. La ministre de la Culture démissionnaire est soupçonnée de « corruption passive », « trafic d’influence », « recel d’abus de pouvoir » et « abus de confiance ».
30/09/2025, 10:23
Le jeudi 25 septembre dernier, Nicolas Sarkozy a été condamné à cinq années de prison ferme, pour « association de malfaiteurs », dans le dossier du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. L'ancien président de la République a interjeté appel, ce lundi 29 septembre, mais devrait être incarcéré, en raison d'un mandat de dépôt à effet différé et d'une exécution provisoire. Plus que jamais, sa présence au conseil d'administration du groupe Lagardère détonne.
30/09/2025, 09:21
La Place Vendôme, la Piazza San Marco, Bond Street ou encore la Fifth Avenue : autant de hauts lieux du luxe et de vitrines pour les marques qui portent le secteur. Un point commun avec les bibliothèques patrimoniales ? Ces endroits attirent la convoitise de voleurs parfois amateurs. Ruse, audace ou bêtise confondante, voici le récit de dix larcins à faire frémir un bibliothécaire…
28/09/2025, 13:23
Le journaliste Alex Jordanov, auteur en 2019 des Guerres de l’ombre de la DGSI, paru chez Nouveau Monde Éditions, est renvoyé en correctionnelle pour des atteintes au secret de la défense nationale. Deux anciens policiers des services de renseignement, âgés de 47 et 61 ans et présentés comme ses sources, comparaîtront à ses côtés devant le tribunal correctionnel de Paris. L’information figure dans une ordonnance de renvoi du 10 septembre, dont l’AFP a eu connaissance ce vendredi.
26/09/2025, 18:23
Fermée depuis le mois de juin dernier après une liquidation judiciaire, la Maison des Écrivains et de la Littérature n'affichait pas que des problèmes financiers. La gestion de cette institution était pointée du doigt depuis plusieurs années, et le conseil des prud'hommes doit se prononcer sur le cas de Nelly George-Picot, chargée de l'administration et de projets, qui dénonce des faits de « discrimination » et de « harcèlement ».
26/09/2025, 16:06
Paru le 11 septembre 2025 chez Héliopoles, dans la collection Serge Safran — née du rachat de Serge Safran Éditeur en 2024 —, Meursault, le sursis de Bernard Fauconnier est présenté par la maison comme « la suite de L’Étranger d’Albert Camus ». Une qualification qui fait réagir les ayants droit de l’écrivain, lesquels demandent de « cesser toute communication sur l’ouvrage », au nom de leur droit moral.
26/09/2025, 16:00
L’auteur de polars Franck Thilliez est accusé de plagiat par l’autrice québécoise Isabelle Lafortune. Elle affirme que son roman Norferville (Fleuve, 2024), situé dans une ville minière fictive du Nord du Québec, présente « des similitudes troublantes » avec son premier livre, Terminal Grand Nord (Éditions XYZ, 2019), dont l’action se déroule à Schefferviller, ville dont s'est inspirée Franck Thilliez, ainsi qu'avec sa suite, Chaîne de glace (Éditions XYZ, 2022).
22/09/2025, 17:42
Autres articles de la rubrique Métiers
Aux éditions de l’Aube, la collection L’Aube noire ouvre un nouveau rendez-vous : « L’affaire qui… », une série créée et dirigée par Michèle Pedinielli, en coédition avec la Bibliothèque nationale de France (BNF).
17/12/2025, 18:23
PEN International, organisation de défense de la liberté d’expression et des droits des écrivains, et l'antenne biélorusse du PEN annoncent la libération de 123 personnes détenues en Biélorussie, actée ce 13 décembre. Les organisations relient cette décision à des négociations avec les États-Unis pour un possible allègement de sanctions économiques et demandent la libération de toutes les personnes encore emprisonnées pour des motifs politiques ainsi que des mesures de justice, l’exil ayant été imposé aux personnes libérées.
17/12/2025, 15:25
La maison d'édition lyonnaise Black Book, spécialisée dans les jeux de rôle et jeux de société, a annoncé son placement en redressement judiciaire, validé par le tribunal des activités économiques de Lyon mi-novembre. L'entreprise est fragilisée en raison du coût lié au bail d'un important dépôt, a expliqué David Burckle, fondateur et dirigeant.
17/12/2025, 11:25
Les chiffres ont parfois le mauvais goût d’être clairs. En interrogeant l’agrégateur Paris Librairies, on observe que 54 librairies parisiennes ont en stock des ouvrages signés Jordan Bardella ou Nicolas Sarkozy. Dans le même temps, 187 librairies proposent le dernier roman de Laurent Mauvignier. Un rapport de un à trois.
17/12/2025, 09:59
À l'heure où les mouvements croisés de financiarisation et de concentration remodèlent l'édition française, la bibliodiversité semble plus menacée que jamais. Que peuvent les bibliothèques publiques face à cette mutation ? Les relations des établissements avec tous les acteurs de la chaine, de l'auteur au lecteur, peuvent-elles soutenir la diversité de la production éditoriale ? Une journée professionnelle, le 20 janvier 2026, doit apporter quelques réponses à ces questions.
17/12/2025, 09:37
Le magazine Fluide Glacial nous apprend le décès d’Édika, de son vrai nom Edouard Karali, survenu le 16 décembre 2025, à l’âge de 85 ans. La rédaction dit « pleure[r] la disparition de l’un de ses auteurs phares et d’une figure majeure du monde de la bande dessinée », tout en se disant « surtout dévastée » par « la perte d’un ami ».
16/12/2025, 20:15
Au Havre, une adresse familière des chineurs de papier s’apprête à baisser le rideau. Les Yeux d’Elsa, bouquinerie généraliste doublée d’un café littéraire, va fermer début 2026, après plus de 30 ans de présence. En cause : des ventes en baisse et des charges trop lourdes, qui poussent son propriétaire à mettre le lieu en vente.
16/12/2025, 17:41
Très discuté et enjeu décisif pour le gouvernement de Sébastien Lecornu, le projet de loi de finances 2026 a été adopté, ce lundi 15 décembre, par le Sénat, par 187 voix contre 109. Rejeté par l'Assemblée nationale en première lecture, il doit désormais passer par une commission mixte paritaire qui avancera un compromis susceptible d'être adopté par le Parlement dans son entièreté.
16/12/2025, 13:10
Camille Thoniel rejoint Livre et lecture en Bretagne en tant que chargée de l’économie du livre, apportant avec elle une solide expérience de l’édition contemporaine et de l’accompagnement des structures indépendantes.
16/12/2025, 13:10
Cette fin d'année sera cruciale pour le secteur du livre, miné par des résultats jugés décevants et une certaine morosité ambiante. L'impératif économique masquera sans doute des réflexions sur l'industrialisation et la commercialisation des ouvrages, alors que certains acteurs s'interrogent sur l'impact environnemental de leurs pratiques. La maison d'édition Wildproject, qui consacrait dès 2019 un titre à l'écologie du livre, poursuit cette réflexion.
15/12/2025, 15:38
L'éditeur de livres jeunesse møtus, fondé par François David en 1988 sous un statut associatif, a été placé en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Caen, le 10 décembre 2025. La structure, rachetée en 2019 par Pierre Lenganey, alors propriétaire de la librairie alençonnaise Le Passage, a publié ses derniers livres en fin d'année 2024.
15/12/2025, 15:34
La romancière britannique Joanna Trollope, figure majeure du roman populaire anglais consacré à la vie familiale et aux relations intimes, est morte à l’âge de 82 ans, jeudi, à son domicile de l’Oxfordshire, en Angleterre. L’annonce a été faite par son agence littéraire, Felicity Bryan Associates, sans précision sur les causes du décès.
15/12/2025, 12:54
La librairie Le Nuage Vert, spécialisée dans les littératures de l’imaginaire, a lancé une campagne de financement participatif afin de faire face aux conséquences financières de travaux urgents réalisés sur sa devanture. L’appel a déjà rencontré un écho : 1827 € ont été récoltés sur un objectif initial de 1000 €, soit 182 % de financement, alors qu’il reste encore 26 jours à la collecte.
15/12/2025, 12:34
Dans les Pyrénées, Elena, Lise et Tom voient leurs vacances bouleversées par une série étrange d’attaques de troupeaux. Quand un loup se profile, la peur s’installe. En enquêtant auprès des éleveurs et des protecteurs de la nature, les jeunes héros découvrent un territoire où émotions et idées s’affrontent. Premier tome de la collection Crimes contre Nature, ce polar vert écrit par mère et fille, invite les 9-12 ans à explorer la biodiversité et à cultiver leur esprit critique. Projet porté par Claire Marine Alemany.
15/12/2025, 12:11
L'année 2025 ne sera sans doute pas la plus mémorable pour l'industrie du livre. La tendance au recul économique de la filière se précise au deuxième trimestre, révèle une analyse conjoncturelle du ministère de la Culture. Ce repli est généralisé au champ marchand de la culture dans son ensemble, et les résultats économiques du livre restent bien supérieurs à ceux de 2019, année de référence pré-Covid.
15/12/2025, 11:36
Il est des moments où le malaise diffus, longtemps contenu dans les couloirs et les réunions informelles, franchit un seuil. Chez Interforum, ce seuil semble aujourd’hui atteint. En demandant l’inscription à l’ordre du jour du prochain CSE central du déclenchement d’un droit d’alerte économique, le syndicat Force ouvrière transforme une inquiétude collective en démarche institutionnelle formelle. Un geste lourd de sens, rarement anodin dans la vie sociale d’une entreprise.
15/12/2025, 10:56
À Verniolle, en Ariège (09), Le Relais de Poche, lieu culturel mêlant librairie, restauration et spectacles, prépare un changement de gouvernance. À l’approche de l’âge de la retraite de ses fondateurs, la librairie va être transmise à une association, Les Passeurs de Relais, qui en assurera la gestion à partir de janvier 2026. Cette évolution vise à préserver une librairie de proximité dans un contexte jugé fragile pour la filière du livre, tout en inscrivant le projet dans une dynamique collective.
15/12/2025, 10:21
Quelles sont les vingt langues les plus parlées au monde ? Quel est leur nombre de locuteurs ? L’Ethnologue, site de référence pour les langues, nous propose une classification sans surprise pour certaines langues et instructive pour d’autres langues. Suite à quoi, nous tenterons de présenter chaque langue en quelques lignes.
15/12/2025, 10:18
Le 6 octobre 2025, Dublin dormait encore quand les flammes ont mordu la devanture de Books Upstairs, sur D’Olier Street. Vers 3 heures du matin, un feu allumé à l’avant du commerce a déclenché l’intervention des secours. La Garda Síochána a ouvert une enquête, sans blessés signalés. Mais au petit matin, l’équipe sidérée a découvert l'ampleur des dégâts... et reconstruit tant bien que mal depuis.
14/12/2025, 15:18
Au Japon, le paysage culturel des bibliothèques se redessine à marche forcée. Sur les écrans d’accueil de certaines bibliothèques municipales ou universitaires, une invite inattendue attire désormais les regards : « Essayez Shisho, la bibliothécaire IA. » Cette technologie à pour objectif est simple : réduire la charge des personnels humains tout en enrichissant l’expérience du public.
13/12/2025, 10:19
Cracovie, ville au patrimoine littéraire profond, s’est retrouvée au cœur d’une polémique inattendue à la fin d’octobre 2025. À l’ombre des célèbres salons officiels, une autre manifestation — Targi Książki bez Cenzury, ou Salon du livre sans censure — a rassemblé une série de publications hautement controversées, accusées de véhiculer des discours antisémites et anti-ukrainiens.
13/12/2025, 09:34
Au détour d’un dossier poussiéreux de la Sección de Censura du Archivo General de la Administración — à Alcalá de Henares — l’un des grands visages de la littérature espagnole du XXᵉ siècle renaît. Deux manuscrits inédits d’Ignacio Aldecoa (1925-1969) ont été repérés par le professeur Álex Alonso Nogueira alors qu’il se documentait pour la prochaine exposition de la Biblioteca Nacional de España (BNE) : Ignacio Aldecoa. El oficio de escribir. L’un de ces textes sera bientôt montré au public à Madrid.
13/12/2025, 09:10
À Marseille aussi, les librairies sont ciblées. La librairie associative Transit a subi trois attaques en 2025 - tags, perturbation d’une rencontre, puis croix celtique peinte sur sa vitrine dans la nuit du 1er au 2 décembre -, tandis que la librairie Les Sauvages a également été visée par une croix celtique sur son rideau de fer. Face à cette série d’intimidations, une mobilisation de soutien s’est tenue hier soir place Léon Blum à l’appel de plusieurs librairies marseillaises, réunissant une centaine de personnes.
12/12/2025, 16:46
En 2026, la Drôme commémorera le 400ᵉ anniversaire de la naissance de la marquise de Sévigné, grande épistolière du XVIIᵉ siècle et figure étroitement liée à Grignan. À cette occasion, le Département de la Drôme, les Châteaux de la Drôme, l’agence Drôme Attractivité et la ville de Grignan s’associent pour porter « 2026, Année Sévigné », une programmation culturelle d’ampleur à l’échelle du territoire.
12/12/2025, 12:21
Un domaine technique aux nombreuses spécificités, avec une vocation internationale : l'édition scientifique, sans surprise, emprunte plusieurs termes à l'anglais au sein de son vocabulaire. La Commission d'enrichissement de la langue française présente quelques équivalents, accompagnés des définitions correspondantes.
12/12/2025, 11:43
Mis en œuvre entre 2025 et 2028, un plan interministériel, réunissant éducation, travail, culture, justice et, bien sûr, outre-mer, entend prévenir et lutter contre l'illettrisme et l'illectronisme dans ces territoires. Il prévoit notamment de fédérer les acteurs, d'améliorer l'acquisition du langage et les premiers apprentissages ou encore de faciliter l'accès aux savoirs de base dans le monde du travail.
12/12/2025, 10:46
La part collective du Pass Culture, instaurée après crédits alloués à titre individuel, pourrait bien devenir l'instrument principal du dispositif. Un décret pris par le Premier ministre modifie les modalités de répartition des crédits de la part collective, tout en instaurant « trois piliers » relatifs aux activités d'éducation artistique et culturelle qu'il est possible de financer.
12/12/2025, 09:43
Érudit, éditeur, journaliste, collectionneur d’images et élu municipal pendant près de deux décennies, Guy Pessiot s’est éteint dans la nuit du mercredi 10 au jeudi 11 décembre 2025, à l’âge de 76 ans, révèle France 3 Normandie. Figure incontournable de la mémoire rouennaise, il laisse derrière lui une œuvre vaste, consacrée presque entièrement à la capitale normande.
11/12/2025, 17:12
Les éditions Abduco annoncent l'acquisition des catalogues des Éditions des Intouchables et des maisons associées (Lanctôt Éditeur et les Éditions Cornac), dans le cadre d'un accord avec la famille de Michel Brûlé, fondateur de la maison Les Intouchables décédé le 31 mai 2021.
11/12/2025, 15:27
L'autrice britannique Sophie Kinsella, Madeleine Wickham de son vrai nom, est décédée ce mercredi 10 décembre à l'âge de 55 ans, a indiqué sa famille sur ses réseaux sociaux. Elle laisse derrière elle une biographie d'une trentaine d'ouvrages, dont les célèbres Confessions d'une accro du shopping (trad. Isabelle Vassart, Belfond), succès du début des années 2000.
11/12/2025, 12:39
À l'aube de leur dixième anniversaire, Tibert Éditions ont ouvert, ce 9 décembre, une « vente solidaire », avec comme objectif de « remettre la maison d'édition à flots pour naviguer vers 2026 ». François Andrieux, fondateur de la structure, espère atteindre un objectif de 20.000 € récoltés par cette initiative afin de compenser, notamment, de « nombreux impayés de la part de librairies ».
11/12/2025, 12:06
Le Groupe Bayard annonce l’arrivée de Pauline Alvado au sein de son pôle jeunesse, où elle occupera les fonctions de directrice commerciale. Elle exercera sous la responsabilité d’Emmanuelle Marie, directrice adjointe du pôle jeunesse.
11/12/2025, 11:31
La Commission d'enrichissement de la langue française, dispositif interministériel, formule des recommandations concernant l'usage de termes issus de langues étrangères, en proposant des équivalents en français. Elle se penche sur les cas de key lab et bootcamp, deux concepts très utilisés dans les domaines de la recherche et de la formation.
11/12/2025, 09:35
Les fins d’année se suivent et se ressembleraient donc, chez Editis : ce 15 décembre, un mouvement social appelle les salariés — représentants et assistantes commerciales — à une réunion, au siège de l’entreprise. À l’initiative de Force ouvrière, la rencontre est prévue dans l’atrium du 92 avenue de France… ou pas.
10/12/2025, 16:07
Top ArticlesLettre à Nicolas Demorand : “Ce qui m’aide à vivre, ce sont mes injections de lithium” La librairie de l'année : si tu achètes un livre sans le lire, tu payes plus cher Quais du Polar 2026 : les sélections des prix littéraires “Je l’ai lu il y a deux ans et je le relis tous les ans” : le livre inoubliable de Lucy Maréchal
Commenter cet article