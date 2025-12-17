Michèle Pedinielli dirige “L’affaire qui…“, nouvelle série en coédition avec la BNF

L’idée de départ tient en une conviction : les faits divers, et leur traitement médiatique, sont des « indicateurs précis d’une époque ». Pour les revisiter, L’Aube noire s’appuie sur Retronews, le site de presse de la BNF.

Retronews est une plateforme de presse de la Bibliothèque nationale de France, lancée en 2016. Elle donne accès en ligne à plus de 2000 titres de journaux, sur une période qui va de 1631 à 1954, avec un moteur de recherche et une liseuse pour explorer les pages numérisées. Le site propose aussi des contenus éditorialisés (articles, dossiers, podcasts) qui relient l’histoire et l’actualité, une partie de ces contenus étant accessible via abonnement. En 2025, Retronews a fait évoluer son interface, notamment avec un moteur de recherche modernisé et une liseuse optimisée.

Michèle Pedinielli

La direction de « L’affaire qui… » est assurée par Michèle Pedinielli. Autrice niçoise de romans policiers, Michèle Pedinielli s’est fait connaître avec le cycle Boccanera, mené par Ghjulia « Diou » Boccanera, détective privée à Nice (Doc Martens aux pieds, franc-parler en bandoulière). Cette figure récurrente, engagée, lui permet d’explorer la ville et ses failles, loin des cartes postales, tout en gardant l’œil sur les angles morts de la société. En prenant la direction de « L’affaire qui… », Pedinielli prolonge ce goût du réel et du récit noir, avec un terrain de jeu élargi.

Des autrices et des auteurs de polar ou de roman noir sont invités à y apporter leur point de vue : une manière de faire surgir les contextes, les tensions, les mentalités, à travers « le prisme de la violence des faits divers », de la fin du XVIIIe siècle jusqu’au milieu du XXe.

Chaque volume est « séquencé » par une quinzaine d’illustrations ; articles, dessins de presse, photos, gravures, issues des fonds iconographiques de la BNF. Le dispositif n’a rien d’un simple habillage : ces images d’archives installent une ambiance, donnent des repères, et rappellent d’où vient l’histoire (et comment elle a été racontée).

Le premier titre

Pour lancer la série, Valentine Imhof signe Les Abandonnés de l’île Saint-Paul, annoncé en librairie le 23 janvier 2026. Le livre revient sur l’histoire de sept employés, six hommes et une femme enceinte, de la société « La Langouste française ». Déposés en mars 1930 sur l’île Saint-Paul, « un îlot battu par les vents au milieu de l’océan Indien », ils sont chargés de surveiller les infrastructures de l’entreprise.

Une relève leur est promise au bout de trois mois. Elle n’arrivera que neuf mois plus tard : un bateau découvre alors trois survivants « à bout de forces ». La tragédie, indique la présentation, nourrit un scandale et met en lumière des pratiques de sociétés de pêche françaises, ainsi que les conditions de vie de salariés envoyés à l’autre bout du monde.

Valentine Imhof est née à Nancy et s’est installée à Saint-Pierre-et-Miquelon, où elle est professeure de lettres. Elle a vécu aux États-Unis, voyagé en Scandinavie, publié une biographie d’Henry Miller (La Rage d’écrire) et plusieurs romans, dont Par les rafales, Zippo et Le Blues des phalènes.

Les éditions l'Aube Noire nous en offrent les premières pages en avant-première :

Trois autres titres figurent déjà au programme : Jérôme Leroy autour de « l’affaire Violette Nozière (1933) », Florence Medina sur « l’affaire Pierre Vincent Eliçabide (1840) » et Laurence Biberfeld à propos de l’incendie des Nouvelles Galeries à Marseille (1938), avec des parutions annoncées pour juin, septembre et novembre 2026.

Au bout du compte, la question flotte : qu’est-ce qui nous saisit le plus, dans ces histoires — le crime, le fracas public, ou la manière dont une époque se trahit dans ses propres récits ?

