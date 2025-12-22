Une sainte déclenche une secte et le chaos

Leurs péripéties vont secouer un coin de Normandie pétri de racisme et d’homophobie, où le retour de sainte Emmerderesse pourrait faire bouger les lignes. Une révolution débridée s'amorce, la sainte patronne des emmerdes n’épargnera personne.

Sainte Emmerderesse est l’aventure folle d’un projet qui échappe à ses créateurs, une secte créée par accident. Impertinent et irrésistible, c’est un hommage à la vie et à la tolérance. Un premier roman corrosif qui se dévore.

Les éditions du Quartanier nous en offrent les premières pages en avant-première :

Audrey Alwett est autrice de plusieurs série BD (notamment Le Grimoire d’Elfie, Le Jardin des fées et Princesse Sarah), mais aussi de romans jeunesse (dont la trilogie Magic Charly). Ses livres ont été traduits en plusieurs langues et elle a reçu de nombreux prix dont le prix de la BD France Bleue (2021) et le prix Jeunesse CSE-SNCF (2022). Elle a déjà vendu plus de deux millions de livres et est dotée d'un lectorat fidèle, y compris parmi les professionnels du livre. D'origine normande, Audrey Alwett partage aujourd'hui sa vie entre la Bretagne et Aix-en-Provence.

Parution le 15 janvier 2026.

