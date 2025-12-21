Que racontent nos nuits sur notre rapport à l’attachement ?

Après avoir revendiqué son statut de « dogmom » de Colonel, un border terrier, Hélène Gateau assume le lien fort qui l’unit à son chien, jusqu’à s’endormir près de lui. Un point de départ dans lequel beaucoup de « pet-parents » pourront se reconnaître, et qui lance une exploration de la nuit et de ses multiples enjeux.

Au fil du texte, l’autrice entremêle confidences personnelles et regard sociologique, tout en questionnant notre rapport au sommeil, souvent relégué au second plan malgré son importance. Elle nous entraîne aussi dans l’alcôve de la chambre et l’univers nocturne, tour à tour espace de refuge et d’apaisement, mais aussi terrain de tensions, d’exaltation ou d’insomnie. En creux, c’est notre besoin de tendresse et de sécurité qui se dessine, jusque dans le sommeil.

Pourquoi sommes-nous si nombreux à dormir avec notre animal ? Pourquoi la nuit, souvent considérée comme le temps du repos social, en dit-elle finalement long sur notre manière d’aimer, notre rapport à l’intimité, et parfois même sur notre façon d’envisager la vie à deux ? En conclusion, Hélène Gateau observe avec justesse et sincérité cette scène universelle : la nuit, et celles et ceux, humains ou animaux, qui la partagent avec nous.

Les éditions Albin Michel en offrent les premières pages en avant-première :

Hélène Gateau est vétérinaire, chroniqueuse animalière à la radio et présentatrice d’émissions télévisées (comme Hélène et les animaux) et dedocumentaires. Elle a publié six ouvrages dont Pourquoi j’ai choisi d’avoir un chien (et pas un enfant) (Albin Michel, 2023). Elle vit à Paris 15e.

Parution le 21 janvier 2026.

