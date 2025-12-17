Au bonheur des livres : Écrivains et artistes, une histoire commune

L’émission est présentée comme une édition dédiée à « Écrivains et artistes, une histoire commune ». Le sujet annoncé porte sur le « rapport fécond entre l'art et la littérature », avec une place donnée aux images autant qu’aux livres. Le plateau réunit deux approches, celle d’une artiste et celle d’un écrivain.

Eva Jospin vient avec une illustration de la nouvelle de Jean Giono, L'homme qui plantait les arbres (Gallimard). Son invitation est également liée à son exposition parisienne au Grand Palais avec Claire Tabouret. L’émission annonce un échange autour de la création à partir d’une pratique contemporaine.

Dan Franck présente le deuxième volume de sa série Le roman des artistes (Grasset). Le livre est décrit comme une chronique historique consacrée aux écrivains et aux artistes au XIXᵉ siècle. Pour ce volet, l’accent est mis sur la révolution de 1848.

L’émission met en regard deux démarches : une lecture par l’image d’un texte de Giono et un récit historique autour du XIXᵉ siècle. Elle annonce la réunion de « deux sensibilités et deux regards, d'écrivain et d'artiste ». Le rendez-vous est fixé vendredi 19 décembre à 23h, sur public sénat.

