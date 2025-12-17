123 personnes libérées en Biélorussie, dont des écrivains et traducteurs

PEN International et PEN Biélorussie présentent ces libérations comme une étape attendue après plusieurs années de mobilisation. Ils soulignent toutefois que ces libérations ne mettent pas fin aux emprisonnements pour motifs politiques, d’autres personnes restant injustement détenues, selon eux. Le communiqué insiste aussi sur le fait que la sortie de prison s’est accompagnée d’un départ contraint du territoire. Les organisations disent vouloir maintenir la pression pour que d’autres détenus soient libérés.

Selon le communiqué, 123 personnes ont été libérées le 13 décembre 2025 à la suite de négociations avec les États-Unis visant à lever des sanctions économiques prises contre la Biélorussie. Parmi elles, 114 ont été transférées en Ukraine et 9 en Lituanie. PEN International et PEN Biélorussie évoquent une décision administrative rapide, qui a conduit les personnes concernées à quitter le pays. Elles y voient un signal positif, mais pas une sortie de crise.

Parmi les personnes libérées figurent Ales Bialiatski, lauréat du prix Nobel de la paix et membre du PEN Biélorussie, ainsi que Maksim Znak et Aliaksandr Fiaduta, également membres de l’organisation. Le texte cite aussi le traducteur Siarhiej Paŭłavicki, l’écrivain et journaliste Pavieł Sieviaryniec, et Maryna Zolatava, rédactrice en chef du site d’information indépendant TUT.BY.

Les organisations rappellent qu’un précédent mouvement de libération a eu lieu le 11 septembre 2025. 52 prisonniers, dont six écrivains, avaient alors été exilés en Lituanie.

Des droits humains bafoués

PEN International et PEN Biélorussie affirment que la libération ne doit pas effacer les violations dénoncées durant la détention, ni la question de l’exil imposé.

Ma Thida, présidente du Comité des écrivains en prison de PEN International, souligne : « Le mouvement PEN milite activement depuis des années pour que ce moment arrive. Alors que nous saluons avec un immense soulagement la libération des membres du PEN Ales Bialiatski, Maksim Znak et Aliaksandr Fiaduta, nous demandons instamment que justice soit faite pour les violations des droits humains dont ils ont été victimes, notamment leur exil forcé. Nous ne nous arrêterons pas tant que toutes les personnes injustement détenues par les autorités biélorusses n'auront pas été libérées et que leurs droits n'auront pas été pleinement respectés. »

Le communiqué appelle l’Ukraine, la Lituanie, la Pologne et d’autres pays européens à garantir aux personnes libérées la possibilité de se rendre dans le pays de leur choix. PEN International et PEN Biélorussie demandent des informations claires et accessibles sur les démarches à suivre. Elles réclament une assistance complète, incluant l’accès à des documents et une aide pour les procédures de légalisation. Elles mentionnent aussi des besoins de soins médicaux et psychologiques, ainsi que des mécanismes de protection contre de nouvelles persécutions.

PEN International et PEN Biélorussie décrivent des conditions de détention qui s’apparentent à de la torture et à d’autres mauvais traitements. Le communiqué cite des personnalités culturelles toujours détenues, dont la journaliste, écrivaine et poète Kaciaryna Andrejeva Bachvałava. Il mentionne aussi l’écrivain et journaliste Andrzej Poczobut, présenté comme lauréat du Prix Sakharov 2025. Les organisations estiment que ces cas illustrent la persistance des poursuites visant le secteur culturel.

Répression depuis 2020 et alertes des ONG

Il est important de remettre ces libérations dans leur contexte : un contexte de répression, déclenché après la contestation de l’élection présidentielle d’août 2020. Des manifestations ont alors eu lieu à Minsk, la capitale du pays, et dans d’autres villes, après l’annonce de la réélection d’Alexandre Loukachenko.

Le régime a répondu en restreignant les libertés individuelles et en ciblant les institutions, notamment culturelles. En 2021, PEN Biélorussie a été démantelé à la demande du gouvernement. L’organisation poursuit désormais son travail en exil.

Un rapport de PEN Biélorussie publié le 1er décembre 2025 sur la liberté artistique décrit une répression systématique de la création. Le communiqué évoque des poursuites pénales ou administratives visant des productions artistiques et une restriction de la liberté de création.

Les données reprises indiquent qu’environ 1900 membres du secteur culturel auraient subi des faits de répression politique ou de censure depuis août 2020. Elles mentionnent aussi des formes de pression comme les licenciements, les exclusions d’institutions culturelles ou la confiscation de biens. Le texte cite enfin des listes liées à l’extrémisme ou au terrorisme, présentées comme limitant les droits des personnes visées et de leurs proches.

Amnesty International appelle de son côté les autorités bélarussiennes à mettre fin à une campagne de répression visant toute forme de dissidence à l’approche de l’élection présidentielle annoncée pour le 26 janvier. L’organisation affirme que la crise des droits humains s’est aggravée depuis 2020 et évoque la détention arbitraire, la torture et d’autres mauvais traitements. Elle avance que plus de 50.000 personnes ont été arrêtées arbitrairement depuis 2020 en lien avec les manifestations, et que des milliers ont été poursuivies et condamnées.

Amnesty International affirme aussi qu’au moins sept prisonniers politiques sont morts en détention depuis 2021, dont cinq en 2024, en liant ces décès aux conditions de détention et au manque de soins. L’ONG décrit enfin un usage élargi de la législation contre l’extrémisme, avec des milliers de ressources en ligne qualifiées d’extrémistes fin 2024, et des sanctions associées.

