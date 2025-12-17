Quatre livres, quatre voyages : l’évasion en papier à offrir (ou à s’offrir)

France, un voyage curieux et amoureux

Voici un beau livre qui donne envie de découvrir notre beau pays, même sans bouger. Pour célébrer le centenaire du Guide Vert (1926-2026), Michelin propose un « beau livre d’exception » magnifié par plus de 1200 photos et illustrations, et construit comme un grand tour de France : seize grandes régions, des « incontournables » aux « trésors cachés », avec anecdotes, coups de cœur et sites étoilés. Philippe Orain, rédacteur en chef des Guides Michelin Voyage & Cultures, le revendique comme une déclaration d’amour au patrimoine, aux rencontres, à l’art de regarder.

C’est l’objet-table-basse par excellence, celui qu’on feuillette comme on ouvre une fenêtre : gastronomie, fêtes, artisanat, villages, cités - un livre-carte qui donne des idées de week-ends, et fonctionne aussi très bien comme idée cadeau...

Les secrets de l'ailleurs

Avec Sites sacrés secrets (Jonglez), Martin Gray promet un pèlerinage loin des spots saturés, avec 130 sites sacrés moins connus, souvent fréquentés « uniquement par les locaux », pour une visite « pleinement authentique ». Le célèbre photographe du National Geographic a parcouru 160 pays en 40 années de pèlerinage, et a visité/étudié/photographié plus de 2000 lieux. Une sélection fruit d’une quête au long cours, en somme.

Il ne propose pas seulement des destinations, mais une manière de comprendre ce qu’on cherche quand on « part ». Il distingue pèlerins traditionnels, touristes d’architecture et voyageurs attirés « pour d’autres raisons » - rêves, magnétisme spirituel, parfois expériences dites miraculeuses -, et avance des pistes : influences célestes, « énergies terrestres », géométrie sacrée, matériaux, lumière, son, intention humaine - jusqu’à proposer le livre comme une sorte de boussole-oracle. « Laisser les lieux sacrés vous choisir. »

Se rendre... à la Terre du Milieu

La Terre du Milieu, c’est un monde d’elfes, de hobbits, de royaumes, de forêts et de montagnes - bref, de grands voyages, mais avec une particularité rare en fantasy : on a l’impression que la carte existe avant l’histoire.

Tolkien ne s'est contenté pas d’inventer des personnages : il invente un terrain, des distances, des itinéraires, des frontières, des noms de lieux qui sonnent comme des premiers mondes. Résultat : beaucoup de lecteurs lisent aussi ces livres comme on explore un continent, en se demandant « où ils sont », « combien de jours », « par quelle route », « qu’est-ce qu’il y a derrière cette chaîne de montagnes ».

C’est là que L’Atlas de la Terre du Milieu de Karen Wynn Fonstad (traduit de l’anglais (États-Unis) par Daniel Lauzon, Bragelonne) entre en jeu : même sans être « fan hardcore », on y entre comme dans un Google Maps de Tolkien, version papier et passionnée.

Cet ouvrage part d’une double demande récurrente depuis la première édition : une parution en version brochée et une révision tenant compte de L’Histoire de la Terre du Milieu. L’autrice explique comment elle s’appuie sur cette matière pour confirmer ou compléter ce que l’atlas proposait déjà, sans transformer le livre en encyclopédie « refaite du double » : elle intègre des cartes et esquisses inédites, des détails présents dans les brouillons mais absents des versions publiées, ainsi que de nouveaux noms - en ajoutant au passage quelques suggestions de lecteurs.

Elle aborde les questions qui occupent les vrais cartographes : un monde « rond ou plat », les limites inévitables d’une projection, puis une méthode très concrète pour que le lecteur ne se perde pas : une grille mondiale découpée en cases de 100 milles, un système d’indexation, des choix de mesure - dont la question très pratique de la lieue, et des itinéraires recalés au plus près du texte.

Voyager « au bord de l’époque »

Enfin un bonus qui sortira en librairie que le 14 janvier 2026. On passe ici à un voyage plus poétique, plus conceptuel, plus abrasif aussi : Kali Yuga – Cycle 2 convoque la danse de Shiva - destruction et régénération - comme un sursaut de lucidité quand « tout roule à l’abîme ». Le texte refuse les « certitudes aveugles », les « lamentations de confort », les « épilogues qui font la part des choses » : à force de « passer en revue la fin du monde », on comprend que ce n’est « jamais que la fin d’un monde ».

Le numéro réunit vingt-six textes inédits venus du monde entier, mêlant voix reconnues et écritures plus rares : on y croise le poète et académicien François Cheng, l’écrivaine et traductrice Corinne Atlan, le romancier estonien Andrus Kivirähk, l’écrivain français Jean Rouaud ou encore la poétesse et romancière indienne Karthika Naïr, aux côtés de Sophie Nauleau et de nombreux autres. L’ensemble est complété par quatre portfolios visuels originaux, confiés à des artistes aux univers marqués - de l’humour graphique de Glen Baxter aux interventions plastiques et politiques d’Ernest Pignon-Ernest.

Le Kali Yuga, pour rappel, dans la cosmologie hindoue, est le quatrième et dernier âge d’un cycle (mahāyuga). Il est traditionnellement décrit comme un temps de déclin moral et spirituel, marqué par les conflits, la confusion et l’affaiblissement des vertus. Les Purāṇa, et notamment le Lingû Purânã, en donnent une chronologie symbolique.

Les éditions Hardies, fondées par Sophie Nauleau et André Velter, ne lancent pas seulement le deuxième numéro de leur revue. Elles annoncent aussi, en janvier, leur premier roman : Il n’y a pas de place pour la mort du respecté Pascal Quignard , présenté comme « une suite de départs, une suite de commencements », où « un homme et une femme s’enfuient là où il n’y a pas de place pour la mort ». Une même ligne : partir pour survivre, au sens le plus littéral.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com