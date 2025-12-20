Un premier roman entre poésie et fatalité dans l’archipel des Féroé

Aux îles Féroé, en 1902, la naissance de la petite Anna ouvre une faille au sein d’un foyer modeste. Fragile dès ses premiers jours, l’enfant semble confirmer les craintes persistantes de sa mère, Olga, convaincue qu’un mal invisible menace sa fille. Tandis que le médecin balaie ses inquiétudes, le père, Jonas, pêcheur humble et taiseux, voue à son enfant un amour sans réserve.

Olga, elle, oscille entre attachement et distance, trouvant un soutien précieux dans la présence attentive de sa belle-sœur, qui aide le jeune couple sans compter. Cinquante ans plus tard, en 1953, Jonas sent sa fin approcher. Il s’accroche pourtant à la vie quelques heures encore, décidé à mourir le même jour que sa fille adorée, comme si une part de lui s’était déjà éteinte à la date de sa disparition. Le récit de ce drame se déploie à travers une polyphonie singulière : les objets du quotidien, la ville elle-même et les éléments naturels prennent la parole.

Lorsque les voix humaines se taisent, ce sont les vents de l’archipel qui s’élèvent, dans un souffle de vers libres, pour porter Anna au rang d’héroïne tragique et faire résonner la violence sourde d’un destin.

Les éditions Noir sur Blanc nous en offrent les premières pages en avant-première :

Aurélien Gautherie est né en 1983 à Schiltigheim. Diplômé en sciences de l’Antiquité, en philosophie et en ethnologie, il enseigne aujourd’hui les lettres classiques à Strasbourg. Grand voyageur animé par une curiosité constante, il a parcouru une quarantaine de pays, avec une affinité marquée pour les régions nordiques. L’Enfant du vent des Féroé marque son entrée en littérature romanesque.

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com