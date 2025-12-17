Yannick Lintz reconduite à la présidence du musée Guimet

Conservatrice générale du patrimoine, Yannick Lintz préside le musée Guimet depuis novembre 2022. Docteure en histoire et diplômée de l’Institut national du patrimoine, elle a débuté sa carrière comme directrice du musée des Beaux-Arts d’Agen. Entre 2000 et 2002, elle est conseillère pour les musées et le patrimoine auprès de Jack Lang, alors ministre de l’Éducation nationale. À ce poste, elle œuvre notamment à la généralisation de l’éducation au patrimoine et à l’histoire de l’art à l’école.

Elle rejoint le musée du Louvre en 2003, où elle mène une carrière marquée par la direction du département des Arts de l’Islam de 2013 à 2022. À cette fonction, elle développe une politique de rayonnement du domaine des arts de l’Islam en France et à l’international, à travers plusieurs projets visant à renouveler les regards portés sur ces cultures. Parmi eux figure l’opération nationale Arts de l’Islam. Un passé pour un présent, organisée en 2021, composée de dix-huit expositions simultanées dans dix-huit villes françaises.

Yannick Lintz a également organisé en 2018 l’événement Le Louvre à Téhéran au Musée national d’Iran et a été commissaire de l’exposition Splendeurs des oasis d’Ouzbékistan présentée au Louvre en 2022. Parallèlement à ses activités muséales, elle dispose d’une longue expérience d’enseignement : elle a été professeure associée à l’université Paris-I de 2003 à 2015, ainsi qu’à l’Université Senghor d’Alexandrie, où elle a enseigné l’histoire des musées et les enjeux de valorisation du patrimoine.

Ce nouveau mandat doit permettre à Yannick Lintz de poursuivre et développer les projets engagés depuis 2022, au premier rang desquels figure le projet Guimet 3.0. Ce programme de transformation vise une refondation complète de l’institution et de ses bâtiments à l’horizon 2030. Il prévoit une réorganisation profonde des espaces, des usages et du rôle du musée, en lien avec les enjeux contemporains et futurs.

Le projet Guimet 3.0 concerne les trois sites actuels de l’institution. Le bâtiment de la place d’Iéna sera recentré sur l’accueil des collections et des expositions. L’hôtel d’Heidelbach, avenue d’Iéna, accueillera la Villa Guimet, conçue comme un centre international de recherche consacré à l’art et aux cultures d’Asie. Quant à l’hôtel d’Ennery, avenue Foch, il doit accueillir, d’ici 2028, grâce à un partenariat avec un acteur privé, les collections de Clémence d’Ennery, parmi lesquelles figure l’une des plus riches collections d’estampes japonaises au monde.

Durant ce nouveau mandat, Yannick Lintz poursuivra également le déploiement du programme Guimet+, dispositif lancé en 2024 et destiné à diffuser les collections du musée Guimet en région. En 2025, ce programme a notamment été mis en œuvre à Digne-les-Bains (Maison Alexandra David-Néel), à Clermont-Ferrand (Musée d’art Roger-Quilliot) et à Montpellier (Musée Fabre).

