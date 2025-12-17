Continuité de revenus : les éditeurs volontaires pour une hausse de la “contribution diffuseur

Jeudi 18 décembre se jouera en commission au Sénat l’avenir des artistes.

Depuis de longues années, les audits s’empilent pour pointer la précarisation extrême des artistes. Une grande partie de ceux-ci vivent en dessous du seuil de pauvreté.

Un projet de loi, la continuité de revenus des artistes-auteurs, permettrait de sortir de cette situation. Il s’inspirerait du principe de l’intermittence. Il permettrait aux artistes d’être rattachés au régime de l’assurance chômage en cas de période sans ressource.

Par « artiste-auteur », il est question d’un ensemble de métiers qui va d’auteur ou autrice de l’écrit, de bande dessinée, des plasticiens et plasticiennes, des scénaristes... Rappelons que tous ces métiers de la création alimentent un très large secteur de l’économie française.

Cette mesure serait financée notamment par la hausse de la « contribution diffuseur » payée par les maisons d’édition. Cette cotisation, appliquée sur les droits d’auteur, passerait de 1,1 % à 5,15 % : une hausse tout à fait supportable pour les structures éditoriales.

Une telle mesure permettrait à beaucoup d’autrices et d’auteurs de sortir de la précarité. Les syndicats d’artistes soutiennent très largement ce projet, et pour cause.

Le Syndicat des Éditeurs Alternatifs se tient à leurs côtés dans ce combat essentiel, où se joue la dignité et l’avenir de celles et ceux qui créent les œuvres.

Le Syndicat des Éditeurs Alternatifs s’est constitué en janvier 2014. La charte du syndicat, approuvée par les membres en novembre 2015, en définit le positionnement et les buts. Les éditeurs réunis au sein du Syndicat des Éditeurs Alternatifs (S.E.A.), éditent et publient des livres dans le domaine de l’image – bande dessinée, jeunesse, beaux arts, graphisme – en s’attachant avant tout à la mise en valeur d’une œuvre ; ni stratégies marketing ni exploitation de droits dérivés ne président à leurs choix éditoriaux. Les éditeurs du S.E.A travaillent en étroite collaboration avec les auteurs, en étant toujours attentifs au respect de leurs droits et de leur œuvre.

Photographie : illustration, Pixabay, CC0

