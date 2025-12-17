Inscription
Amin, un enfumage algérien

C’est une histoire qui se passe à Alger et dans ses alentours, mais elle se déroule également ailleurs, dans d’innombrables pays. En somme, c’est une histoire ancienne, elle change simplement de visages, de géographies, de configurations, de scènes et d’acteurs. 

Le 17/12/2025 à 14:32 par Faris Lounis

17/12/2025 à 14:32

Faris Lounis

Contrairement à une idée reçue, ce n’est pas seulement le pouvoir qui intéresse les élites retranchées, enfermées et barricadées dans leurs citadelles fastueuses, mais la puissance, cet insatiable désir de dominer pour dominer ; ce besoin maladif d’être admiré, aimé, célébré – même de façon grotesque.

Ils peuvent assiéger la mer et ses couleurs radieuses d’une ceinture de villas luxueuses abritant leurs crises de conscience, leur mal-être et ses doses ravageuses de bile noire, mais ils ne renonceront jamais à cette tentation de maîtrise absolue, même au seuil du trépas, puisqu’ils jugent que leurs actes ont rendu, rendent et rendront toujours « justice à la mère partie ». 

Ce pétrin des passions tristes, c’est le cœur de l’inversion orwellienne des rapports de domination dans les Suds mondiaux. Les Pères continuent d’effacer leurs Enfants qui manqueraient au devoir d’aimer – cet amour qui devrait être inconditionnel, illimité et éternel.

Par-là, les illuminés de la parentalité anthropophage espèrent rétablir ce qu’ils croient être une injustice historique continuellement vécue : la barbarie de la dépossession et de l’effacement colonial rétrospectivement éprouvée, revécue, resignifiée et réécrite.

Ces impressions de lecture, c’est Amin. Une fiction algérienne, le nouveau roman de Samir Toumi que coéditent deux maisons indépendantes « de la périphérie » ([barzakh] et Elyzad), qui les suggère et leur donne chair par le truchement d’une galerie fantasque et ô combien vraisemblable de personnages qui, convaincus d’œuvrer pour le « bien commun », jouissent, les yeux fermés, dans le parachèvement du naufrage de leur pays.

Écrivain à succès, mais en panne d’inspiration, Djamel B. donne l’apparence d’un spectateur mondain et désengagé qui rapporte des faits et rien qu’eux. Il n’a ni la prétention de chambouler l’ordre du monde, ni celle de révéler des vérités inédites, délibérément cachées ou occultées. En compagnie d’un homme tant mystérieux que troublant, le prénommé Amin, il tente simplement, mais difficilement, de mettre en récit aussi bien la banalité que la complexité d’une toile gigantesque minant les institutions et l’essor de l’économie algérienne : la corruption.

Une odeur de fin de règne se dégage des mots, sature l’air. Le remugle des rumeurs complotiste triomphe. On attribue un roman « explosif » à cet écrivain dandy qui ne tarderait pas d’être publié, et de tout « déstabiliser », mais rien n’est sûr.

L’un après l’autre, les interlocuteurs avec lesquels le jeune auteur aura documenté son projet romanesque disparaissent et laissent derrière eux des interrogations perturbantes : pourquoi ont-ils décidé de témoigner au sujet des réalités du « système » de cette manière-là, et non pas d’une autre ? Et qu’est-ce qui prouve qu’ils ont dit vrai sur eux-mêmes et sur leurs réseaux d’affaires ? Les infox se multiplient et annulent la possibilité de tout débat de fond sur les dysfonctionnements qui rongent réellement l’État.

La fiction algérienne qu’Amin voulait charpenter avec Djamel B. devient la scène d’un grand enfumage, magistralement algérien. Les fantasmes empoussiérés du « qui dirige qui ? » et du « complot étranger » se dégonflent de leurs propres exagérations grotesques. Entretien avec Samir Toumi.

ActuaLitté : En guise d’ouverture à notre échange, pouvez-vous nous dire que faisait Djamel B. avant de rencontrer, lors d’une soirée mondaine à Alger, Amin, l’homme mystérieux aux agissements troublants ?

Samir Toumi : Djamel B. porte l’étiquette flatteuse de l’écrivain à succès, même si lui-même n’a jamais vraiment cru à ce rôle qu’on lui colle à la peau. Il vient d’un milieu très aisé, et ses parents médecins avaient pour lui d’autres ambitions, plus rassurantes, plus sérieuses. Il avait pourtant toujours écrit. Depuis l’enfance, c’était son seul refuge. Mais par manque de confiance, ou par obéissance, il s’est retrouvé à Paris, la tête plongée dans les mathématiques, suivant la volonté paternelle plus que la sienne.

C’est là, dans le petit théâtre germanopratin où se mêlent l’ambition, la séduction et les mirages littéraires, que tout a basculé. Un soir, on l’a présenté à un éditeur comme on jetterait une jeune proie dans un cercle d’initiés : « un écrivain algérien très prometteur ». L’éditeur a demandé un manuscrit, et Djamel le lui a envoyé. Le roman parlait d’Alger pendant la décennie noire, des nuits où il s’abandonnait à la fête, à ses amis, pendant que la ville brûlait encore. On l’a comparé à un Breton Easton Ellis algérien, ce qui l’a propulsé dans les émissions littéraires et les salons, et lui a donné une forme de notoriété médiatique.

Il a confirmé ce premier éclair par un deuxième livre — peu vendu, mais publié par la même maison prestigieuse : cela suffit parfois à faire exister un écrivain. La vérité, plus simple, plus crue, c’est que la littérature ne payait pas son loyer, et que son père, lassé de financer cette bohème mondaine, a fini par le menacer de lui couper les vivres. Djamel est alors rentré en Algérie, où la vie lui serait plus douce. Il a repris le grand appartement de ses grands-parents au centre d’Alger, refuge confortable d’un homme qui vivote entre conférences, invitations, dîners et soirées mondaines.

A l’étranger, on a même salué son retour comme un acte de courage, alors qu’il n’était dicté que par l’économie. En réalité, Djamel est un écrivain en perte d’élan, un homme un peu déréglé, qui enchaîne les joints, qui passe ses nuits dans les mêmes salons, les mêmes cercles, entouré des mêmes visages. C’est dans ce mouvement flottant qu’il s’est retrouvé, un soir de Nouvel An, chez son ami d’enfance Djalil. Il y avait là toute la faune habituelle des soirées algéroises. Et c’est précisément dans ce décor familier, presque usé, que la rencontre a eu lieu : celle avec Amin, l’homme qui allait peut-être fissurer la surface lisse de sa vie.

ActuaLitté : « À la terrasse du bar, il m'a fait signe et je l'ai rejoint à sa table. Il s'est levé, m'a tendu une main fine et brune, aux ongles parfaitement manucurés. Tout était soigné chez lui : cheveux gris impeccablement coupés, lunettes à monture métallique, costume taillé sur mesure, chemise blanche à col italien, d'un style discret et élégant. De taille moyenne, plutôt mince, il avait un visage aux traits délicats, et les yeux d'un noir profond. Une apparence sans défauts ni aspérités, bien trop lisse pour ne pas être soigneusement étudiée ». Djamel B. décrit Amin avec des mots qui ne cachent ni sa fascination ni sa méfiance envers ce personnage venu de nulle part. Pouvez-vous nous retracer le parcours de cet homme évoluant « dans le consulting » ?

Amin appartient à cette catégorie d’hommes que l’on croise partout dans certains cercles, sans jamais vraiment savoir d’où ils viennent. Ils semblent avoir de l’entregent, des accès, des portes qui s’ouvrent devant eux sans qu’on comprenne vraiment pourquoi. On les appelle tour à tour consultants, lobbyistes, conseillers officieux. En réalité, ce sont souvent d’anciens hauts fonctionnaires, des hommes passés par l’administration, qui en connaissent les couloirs, les rythmes, les failles.

Ils ont accumulé au fil des années un réseau dense, patient, tissé au gré des rencontres, des services rendus, des confidences échangées. Ils savent qui appeler, à quel moment, dans quel but. Ils ne décident pas, mais ils influencent ; ils ne gouvernent pas, mais ils facilitent. Leur pouvoir n’a pas de visage, seulement une circulation de choses, de mots, d’interventions discrètes. Et surtout, ils savent le monnayer.

Dans toutes les gouvernances, on trouve ce type de personnages dont le rôle exact échappe, et dont le parcours se dérobe dès qu’on tente de le saisir. On sait qu’ils agissent, on pressent qu’ils pèsent, mais tout demeure flou. Ce flou, justement, me fascinait. J’ai connu, dans ma propre vie, quelques personnes de cette nature : hommes impeccables, toujours en mouvement, toujours connectés, et dont les motivations restaient opaques.

Ces rencontres ont été l’un des déclencheurs de l’écriture de ce roman. Je voyais en eux une figure presque archétypale, emblématique de ces gouvernances intermédiaires, faites de zones grises, d’influences, et de loyautés fragiles.

Amin m’a semblé être le personnage idéal pour dérouler ma narration, pour faire apparaître ce monde où chacun tente d’exister à travers les interstices du système. Son lien avec l’écrivain Djamel, improbable au premier regard, m’intéressait précisément pour cela. 

ActuaLitté : « – Je ne suis pas de la police mais je m'intéresse beaucoup à vous. – Je vois ça, c'est impressionnant, quoique un peu déroutant... Qu'attendez-vous de moi ? – Je veux que vous écriviez un roman...– Sur vous ? –  Oui, sur moi, ou plutôt à partir de moi... ». Pourquoi Amin va-t-il décider de confier la réalisation de ce ‘‘projet’’ romanesque à Djamel B., tout en lui dictant le modus operandi suivant : « – Je ne veux pas d'un livre qui dénonce, mais d'un livre qui décrit. Ce n'est pas à moi, et peut-être même pas à toi, auteur de dénoncer, mais au lecteur de le faire. Moi, je veux que tu racontes le système, avec, justement, toutes ses subtilités et ses contradictions ! » ?

C’est la première question qui surgit, naturellement : pourquoi Amin propose-t-il un tel pacte à Djamel ? Le lecteur se la pose aussitôt, et Djamel aussi. C’est même l’une des lignes de tension du roman : cette énigme que Djamel porte comme un caillou dans la chaussure, à chaque page, sans jamais parvenir à la dissiper complètement. Je ne donne pas la réponse d’emblée — ce serait briser le mouvement même du récit. Mais ce « pourquoi un tel deal » est le fil qu’on suit tout au long de la narration.

Pourquoi, alors, Djamel accepte-t-il de suivre Amin ? Sans doute parce que l’écrivain, en lui, est une créature affamée. Un vampire qui guette la moindre bribe de vie réelle susceptible de ranimer son désir d’écrire. Et puis, Djamel est un homme déréglé, fragile, qui n’existe, au fond, que par les textes qu’il produit. Il suffit qu’on lui tende une promesse d’histoire, et il s’y engouffre, même si celle-ci a l’allure d’un pacte faustien.

De son côté, Amin justifie - ou vend - sa démarche par l’idée que la littérature offre plus de liberté que n’importe quel essai, que n’importe quel écrit journalistique. Il croit — ou dit croire — que seul un roman peut approcher ce qu’un système dissimule, ses angles morts, ses contradictions intimes. Ce n’est pas un livre de dénonciation qu’il veut, mais un livre de description, un miroir tendu sans jugement, où le lecteur, et lui seul, effectuerait le travail d’interprétation.

Derrière tout cela, il y a une question qui me tient à cœur : à quoi sert la littérature ? Est-elle seulement un objet, un livre qu’on range après lecture ? Ou a-t-elle le pouvoir d’infléchir le réel, de bouger quelque chose, ne serait-ce que dans la perception d’un lecteur ? Amin semble en être persuadé. Mais l’est-il vraiment ?

ActuaLitté : « Dès que je pense à notre pays, le chagrin m’envahit […]. Avec le temps, je suis passé progressivement de la colère au désespoir ». El Hadj Akli est sans nul doute le personnage le plus tendre, le plus touchant du roman. Homme de conviction, ce « grand commis de l'État » s’est farouchement opposé à la dilapidation des biens vacants au début des années 1980.  Que représente-t-il pour Amin ?

El Hadj Akli appartient à cette constellation de personnages qui gravitent autour de la gouvernance et qui, chacun à leur manière, en dessinent la silhouette. Il est l’archétype du Don Quichotte moderne : un homme qui s’obstine à défendre ses principes, même lorsque tout autour de lui se délite. On appellerait aujourd’hui ces figures des lanceurs d’alerte. Lui, il est simplement resté fidèle à lui-même, avec une droiture presque anachronique, une manière de se cabrer contre la compromission qui force le respect. C’est un homme qui s’accroche, coûte que coûte, à sa vision de l’État, à ce qu’elle aurait dû être, à ce qu’elle aurait pu devenir.

Pour Djamel, la rencontre avec El Hadj Akli est un contrepoint dans la galerie qu’Amin lui fait traverser. Tous ces personnages qu’il découvre — opportunistes, intermédiaires, hommes d’ombre ou de pouvoir — forment des pièces d’un même système. Or, Akli vient introduire une autre dimension : il est naïf, désarmé, mais aussi inflexible. Et surtout, il révèle quelque chose d’inattendu chez Amin. Djamel découvre qu’Amin a protégé Akli, qu’il l’a aidé, et que d’autres personnages moins recommandables l’ont également soutenu. Rien, ici, n’est pur ni parfaitement cohérent. Les frontières qu’on croyait nettes deviennent poreuses.

Est-cela qu’Amin cherche à montrer à Djamel ? Que la réalité n’obéit pas à une logique manichéenne ? Le naïf peut être plus opportuniste qu’il n’y paraît ; l’opportuniste peut se montrer loyal envers une cause perdue. Chacun joue un rôle dans cet écosystème qui forme une gouvernance. 

Amin dévoile à Djamel cette cartographie humaine faite de figures récurrentes. Et plus Djamel avance, plus il découvre que ces rôles-là — le pur, le corrompu, le pivot, le facilitateur, le destructeur — ne sont pas propres à un pays, ni à une époque. Ils traversent les gouvernances du monde entier. El Hadj Akli en est l’une figure emblématique : celle d’un homme debout dans un monde qui penche, une conscience fragile mais obstinée, à la fois un point d’ancrage et un avertissement.

ActuaLitté : A la manière d’un portraitiste, vous tracez les traits archétypaux des différents agents participant à l’agrandissement des réseaux de corruption, la fameuse toile des « co-connaissances » opaques et imbriquées. Pouvez-vous nous donner un bref aperçu de certaines figures comme celles de « l’adapté », « l’inadapté », « le protecteur », le « samsar » ou les « riyabbine » ?

En effet, l’idée du roman est de faire déambuler Djamel à travers une galerie de personnages qui incarnent les rouages d’une gouvernance. Et comme je le mentionnais, en me documentant, j’ai découvert que ces figures existent partout, sous des noms différents, dans toutes les époques et dans tous les systèmes. Rien de tout cela n’est propre à un pays : c’est presque une mécanique humaine.

Djamel va ainsi rencontrer par exemple des « protecteurs » : des hommes assez puissants pour accorder des droits, ouvrir des portes, faire basculer un dossier d’un côté ou de l’autre. Ils parrainent les hommes d’affaires, les couvrent, les légitiment. Autour d’eux gravitent les « samsars », ces intermédiaires qui mettent en relation les mondes, qui rapprochent l’homme d’affaires du décideur, moyennant argent ou participation dans une entreprise. Ils sont les tisseurs de liens, les faiseurs d’accès.

Et puis il y a les « riyabbine », la version contemporaine de ces fauteurs de trouble chargés de détruire une réputation, cette fois grâce aux réseaux sociaux. On les sollicite pour éliminer un rival, tuer un nom, fabriquer un scandale. Ainsi se dessine la fameuse toile des « connaissances », où chacun connaît quelqu’un, où chaque lien peut être activé.

Il y a d’autres figures que Djamel découvre… Je laisse le soin au lecteur de les découvrir !

ActuaLitté : « … je suis un patriote et j'œuvre pour le bien de notre pays ! L'Algérie, je l'ai dans la peau, dans le sang, et je ferai tout pour la protéger... »; « – Nheb echaab, kho ! Que je sois à Reykjavik, à New York ou à Moscou, je ne pense qu’à un seul lieu, la Casbah. L’Algérie me dévore de l’intérieur. Comme mon père, ce pays m’a engloutie. Ou bien, c’est mon père qui m’a engloutie, bref, peu importe, mon père ou le pays, c’est le pareil… ». Qu’il s’agisse d’un homme d’affaires corrompu ou de la fille d’un ancien et éminent maquisard de la lutte anticoloniale, les dominants saturent l’espace public en usant avec excès de ce type d’énoncés débordant d’un pathos sénescent. A les écouter, on a l’impression qu’ils s’échinent à rendre des services incommensurables à la multitude des déshérités, et attendent impatiemment, en retour, leurs applaudissements et leurs gratitudes. Que vous inspire cet émiettement du langage et cette déliquescence de la pensée ?

Ce que vous appelez l’émiettement du langage, la déliquescence de la pensée, je les vois plutôt comme un moyen, pour certaines personnes, de fabriquer une cohérence pour justifier leurs actes et leurs choix de vie. L’être humain est capable de se trouver toutes les raisons du monde pour légitimer ses actions. 

Ce qui m’intéresse dans ces figures, c’est justement ce décalage entre ce qu’elles disent et ce qu’elles font. On est souvent étonné de leur incohérence, mais en réalité, elle est logique : c’est elle qui leur permet de continuer à vivre avec leurs actes. Il faut une certaine forme d’aveuglement — ou de lyrisme creux — pour assumer des actes qui ne sont pas moraux. C’est dans cet écart que naît le malaise intérieur. Quand la dissonance devient trop forte, quand on n’arrive plus à verbaliser ce que l’on fait, ni pourquoi on le fait, il ne reste plus que des échappatoires : l’alcool, la drogue, le bruit, tout ce qui peut étouffer la voix intérieure qui rappelle l’incohérence. Je tiens quand même à dire que nous avons tous en nous des incohérences, qui peuvent, parfois nous mettre à mal à l’aise !

Prenez Abdelkader, l’homme d’affaires : dans son monde, il crée de l’emploi, il fait tourner une économie, il se voit presque comme un bienfaiteur social. Quand on lui rappelle qu’il ne respecte aucune règle, il répond que ce sont « les règles du jeu » et que chacun est libre de s’y plier ou non. Tout est là : un discours ahurissant pour Djamel, mais cohérent dans sa propre logique.

Ou cette dame issue d’un milieu extrêmement aisé, qui vit à mille lieues de la réalité algérienne, mais qui brandit un nationalisme incantatoire comme une carte de visite morale. Sa vie n’a rien à voir avec ce qu’elle prétend défendre, mais cela ne l’empêche pas de se proclamer dévorée par l’Algérie. Chacun, dans son paradigme personnel, finit par justifier l’injustifiable.

C’est cela que j’ai voulu montrer : notre capacité infinie à se créer un récit intérieur où nos actes apparaissent légitimes, presque nobles. Et lorsque les mots se détachent ainsi du réel, ils perdent de leur sens et deviennent des paravents, des petites fictions personnelles...

ActuaLitté : Djamel B. semblait avancer dans la rédaction de son texte, mais la disparition d’Amin, vers la fin du récit, vient semer le trouble. En conséquence, l’auteur interroge la crédibilité des informations collectées durant plusieurs mois pour donner corps à son « roman explosif », et décide d’orienter autrement son chantier d’écriture. Est-ce que vous considérez que la rumeur est un personnage central de votre histoire ?

Oui, la rumeur est un personnage central du roman, et je suis heureux que vous l’ayez relevé. Elle n’apparaît pas comme un simple bruit de fond : elle est une force active, un principe organisateur, presque une respiration du système lui-même. Les gouvernances, quelles qu’elles soient, ont ceci de commun qu’elles manquent de transparence ; c’est vrai partout, y compris dans les systèmes dits démocratiques, où l’on proclame le contraire ! Et l’absence de transparence crée du vide — un vide que la rumeur vient remplir. Elle devient un mode de circulation de l’information, une manière de comprendre ce qui se trame derrière les portes closes, un outil pour interpréter ce qui nous échappe.

Dans le roman, je me suis interrogé sur ce que peut déclencher un livre au sein d’un microcosme où tout repose sur l’implicite, le soupçon, les sous-entendus. Est-ce qu’un roman peut produire une rumeur suffisamment puissante pour ébranler un système ? Et surtout : qui crée la rumeur ? Dans quel but ? On ne sait jamais très bien si elle naît d’elle-même, comme une conséquence naturelle du flou, ou si elle est fabriquée, volontairement instrumentalisée par ceux qui y trouvent un intérêt. C’est une question sans réponse définitive, presque un paradoxe : la rumeur précède-t-elle l’événement, ou l’événement naît-il de la rumeur ?

Ce qui m’intéresse aussi, c’est la manière dont la rumeur change de nature aujourd’hui. Les réseaux sociaux l’ont rendue instantanée, émotionnelle, virale. On l’appelle désormais le buzz. Ce n’est pas nouveau que la rumeur traverse les sociétés — elle a toujours existé, l’histoire en est pleine — mais sa puissance, aujourd’hui, est décuplée. Elle façonne les perceptions, modifie les comportements, et parfois même, influence les décisions. Dans ce roman, la rumeur n’est pas un décor : elle est un moteur, un révélateur et un rouage important d’une gouvernance.

ActuaLitté : Par-delà les réalités désastreuses de la corruption, les interactions entre Djamel B. et Amin interrogent aussi bien le statut de la fiction en Algérie que les fantasmes qui entourent ce qu’on appelle communément la figure du « grand intellectuel arabe ». Pour vous, que signifie le fait d’écrire un roman dans l’Algérie d’aujourd’hui ?

Il y a deux éléments dans votre question, et je préfère les dissocier pour mieux les éclairer. Le premier, c’est cette « fabrique » du grand intellectuel arabe. Avec Djamel B., j’ai voulu explorer ce mécanisme par lequel les sociétés occidentales construisent une figure rassurante, presque décorative, de l’intellectuel venu du monde arabe. Dès lors qu’il écrit en français — et non en arabe — on l’imagine spontanément laïque, moderniste, farouchement opposé à l’islamisme, bref, conforme à ce que l’Occident attend de lui. Un intellectuel qui lui ressemble, qui lui parle, qui ne le dérange pas.

Quand on est écrivain algérien francophone, on ressent très vite cette tentation d’être assigné à cette case. C’est subtil, rarement explicite, mais c’est là. Et si l’on n’est pas vigilant, on peut se retrouver instrumentalisé presque malgré soi. Djamel, lui, a laissé faire. Il a surfé sur cette construction flatteuse : le jeune écrivain arabe éclairé, courageux, que l’on admire dans les dîners parisiens. Lorsqu’il rentre en Algérie pour des raisons purement économiques, il n’est pas gêné qu’on le décrive comme un homme brave retournant affronter le danger — alors qu’il n’a jamais été menacé, et qu’il retrouve simplement le confort de l’appartement de ses grands-parents et de son niveau de vie. Djamel n’est pas un héros : il se laisse porter, il se laisse définir, et il étouffe son malaise dans les brumes du cannabis….

Le second élément de votre question touche à l’acte même d’écrire un roman dans l’Algérie d’aujourd’hui. Pour moi, c’est essentiel. La littérature a cette capacité singulière d’être un témoignage intime, parfois plus juste que les discours officiels, plus profond que les analyses politiques. Elle dit qui nous sommes, non pas en blocs théoriques, mais par la subjectivité de l’écrivain, par les vies minuscules, par les gestes, les contradictions, les silences. Elle permet de nous explorer, de nous comprendre — individuellement et collectivement — et elle le fait en convoquant l’émotion, l’empathie, ou parfois le rejet. C’est là, je crois, la puissance de la littérature : elle ne démontre pas, elle révèle. Elle ouvre des brèches dans ce que nous pensions savoir, et c’est peut-être ce dont nous avons le plus besoin !

ActuaLitté : Votre nouvelle publication s’intitule Amin. Une fiction algérienne. En terminant la lecture de ce roman, on se met vraiment à douter de tout, et on pense à un autre titre comme « Amin. Un enfumage algérien », un peu à l’image de vos personnages qui, de la première à la dernière page, fument incessamment. Seriez-vous d’accord pour donner ce second titre à votre fiction ? 

Mais oui, bien sûr — ce second titre me plaît énormément, parce qu’il dit quelque chose de juste et, surtout, parce qu’il a de l’ironie, ce qui me va très bien. Pas seulement parce que mes personnages fument sans arrêt, comme d’autres pratiqueraient une cérémonie du thé, mais parce que ces joints, ces volutes font partie des rituels de ce microcosme. Il y a tout un système de gestes, d’habitudes, de substances aussi, qui tiennent lieu de respiration, d’anesthésie ou d’échappatoire.

Au-delà de l’image, ce titre touche à une question fondamentale du roman : la frontière mouvante entre la fiction et la réalité. Comment la fiction peut-elle parfois enfumer le réel ? Et comment la réalité, elle, peut se montrer bien plus inventive, déconcertante ou absurde que tout ce qu’un romancier pourrait imaginer ? Cette zone de trouble m’intéresse beaucoup. C’est là que j’ai situé mon écriture pour ce roman : dans cet espace ambigu où les deux se mêlent, se contaminent, se contredisent parfois.

Pour autant, je ne crois pas que la littérature soit un enfumage. Elle cherche autre chose — pas une vérité majuscule, mais les vérités minuscules, les contradictions intimes, les fumées intérieures que chacun produit sans même s’en rendre compte. Si l’expression « enfumage algérien » fait sourire, elle dit néanmoins quelque chose de l’univers du livre. Donc oui, je la prends volontiers.

ActuaLitté : Venant souvent de champs éditoriaux extrêmement précaires, les auteurs de ce qu’on appelle communément la « francophonie » deviennent, une fois édités à Paris, et ce dans la majeure partie des cas, un simple instrument ayant pour fonction le fait de « dire à la France sa grandeur » au sein des cercles littéraires et des prestigieuses institutions parisiennes. Dans l’optique d’unifier les forces éditoriales des Suds, [barzakh] et Elyzad, les deux maisons indépendantes qui ont coédité Amin. Une fiction algérienne, proposent au large lectorat francophone de rompre avec cette « verticalité » de l’auteur issu de « la périphérie francophone » – dont la valeur littéraire dépend principalement de « l’amour » et de « la gratitude » qu’il exprime envers la France dans ses livres. Que pouvez-vous nous dire sur le caractère inédit de cette entreprise éditoriale ô combien salutaire ?

Je suis profondément honoré par cette aventure éditoriale, et je le dis sans emphase. Elle compte beaucoup pour moi. [barzakh] et Elyzad m’ont offert une proposition rare : celle d’emprunter un autre chemin que celui, trop balisé, auquel sont souvent assignés les auteurs francophones du « Sud ». Il s’agissait d’imaginer une manière différente d’exister dans l’espace littéraire, de se positionner ailleurs que dans la verticalité traditionnelle qui fait de Paris le centre et du reste du monde francophone une périphérie reconnaissante.

Ce positionnement me donne un véritable confort intérieur : celui de défendre mon texte dans un cadre qui ne m’oblige à aucune posture. C’est un espace de liberté.

Et puis, [barzakh] et Elyzad ont ceci en commun qu’elles portent, avec une rare conviction, des voix singulières. Elles ont cette manière d’accompagner un texte pour qu’il circule, pour qu’il respire, pour qu’il voyage. Leur association est à la fois naturelle et audacieuse : naturelle parce qu’elles partagent la même exigence, audacieuse parce qu’elles affirment haut et fort que d’autres trajectoires éditoriales sont possibles.

À mes yeux, cette collaboration est une manière de fissurer la verticalité éditoriale qui domine encore le monde francophone. J’espère, très sincèrement, qu’elle ouvrira la voie à d’autres expériences de ce genre — qu’elle fera un peu bouger les lignes, qu’elle donnera des idées à d’autres maisons, à d’autres auteurs, pour imaginer de nouvelles circulations et de nouvelles alliances.

 
 
 
 
 

 

 

 

Par Faris Lounis
Contact : farislounis27@outlook.fr

Commenter cet article

 

Amin

Samir Toumi

Paru le 07/11/2025

252 pages

Elyzad

20,00 €

9782494463547
ActuaLitté

Continuité de revenus : les éditeurs volontaires pour une hausse de la “contribution diffuseur”

Ce jeudi 18 décembre, à l'occasion d'une niche parlementaire du groupe Écologiste au Sénat, une proposition de loi de Monique de Marco (Gironde, Écologiste - Solidarité et Territoires) sur la continuité de revenus des artistes-auteurs sera examinée. Une opportunité d'amélioration de la condition des artistes auteurs, souligne le Syndicat des éditeurs alternatifs (S.E.A) dans un communiqué, reproduit ci-dessous.

17/12/2025, 11:40

ActuaLitté

“Petit” éditeur un peu fâché...

À l’heure où l’édition connaît de profondes mutations économiques et techniques, les pratiques d’impression cristallisent de nombreuses tensions entre acteurs de la chaîne du livre. L’essor de l’impression à la demande, longtemps perçue comme marginale, interroge désormais les modèles de diffusion, le rôle des libraires et la place des éditeurs indépendants dans un paysage dominé par la surproduction et la concentration.

16/12/2025, 16:39

ActuaLitté

Noël hors des sentiers battus : cinq livres où vivent de drôles de bêtes

À l’approche de Noël, les bêtes sortent du bois. Pas forcément sages, rarement domestiquées, souvent étranges, elles traversent albums illustrés, bandes dessinées et récits graphiques sous des formes multiples. Pour un cadeau original ou une lecture à contre-courant des contes de fin d’année les plus attendus, voici cinq livres où la bête, réelle ou fantasmée, sert de motif, de décor ou de point de bascule narratif. 

16/12/2025, 12:00

ActuaLitté

“Notre pays, c’est la poésie“ : pourquoi il faut préserver les lieux de Boris Vian et Jacques Prévert

Hélène Pince, une des représentantes du groupement pour les musiques actuelles au sein du Syndicat National des Auteurs et des Compositeurs (SNAC), lance un appel vibrant pour la préservation des appartements de Boris Vian et de Jacques Prévert. Selon elle, plus que des murs, ces espaces incarnent une histoire poétique, humaniste et profondément vivante, dont la transmission aux générations futures demeure essentielle.

16/12/2025, 11:58

ActuaLitté

Lecture sacrifiée en France ? La filière s’alarme d’un désengagement inédit de l’État

La perspective d’une diminution des crédits destinés au développement de la lecture dans le projet de budget 2026 suscite une profonde inquiétude au sein du monde du livre. Cette orientation budgétaire intervient pourtant dans un contexte de mobilisation forte, illustrée notamment par les États généraux de la lecture jeunesse, qui ont mis en lumière l’urgence et l’ampleur des enjeux liés à la pratique de la lecture.

15/12/2025, 16:48

ActuaLitté

À offrir (ou s’offrir) : 6 livres pour un Noël gourmand et dépaysant

À l’approche des fêtes de fin d’année, certains livres s’invitent naturellement à la table de Noël. À offrir ou à s’offrir, ils accompagnent les moments passés en cuisine, ouvrent des fenêtres sur le monde et invitent à voyager sans quitter son salon. De la pâtisserie pour enfants aux grandes traditions culinaires, des vins insolites aux hôtels d’exception.

15/12/2025, 14:05

ActuaLitté

“J’ai cru travailler dans une maison d'édition où les livres comptaient vraiment”

TÉMOIGNAGE - « OnlyFans ou le Bois de Boulogne. Ce sont là mes dernières options. Je suis éditrice. Voici mon histoire. Elle est authentique. » Épisode 6. Paris, en décembre, a ce talent presque indécent : faire croire que tout peut encore s’arranger.

15/12/2025, 11:19

ActuaLitté

Ask this book : Amazon met une IA dans vos livres, un étrange assistant qui arrive sur Kindle

On l’a d’abord pris pour une commodité, un de ces petits raffinements qui rendent la lecture numérique plus fluide. Puis la question s’impose : qu’implique, au juste, un chatbot d’IA embarqué dans un livre ? Avec Ask this Book, Amazon dote l’application Kindle iOS d'un compagnon de lecture à qui poser des questions directement – personnages, intrigue, thèmes – et d’obtenir des réponses instantanées. 

15/12/2025, 10:07

ActuaLitté

Le métier que personne ne voit, mais sans lequel votre liseuse ne fonctionnerait pas

PORTRAIT – Dans les coulisses de la lecture numérique, certains métiers œuvrent loin des projecteurs. Sans eux, pourtant, aucune bibliothèque ne se synchroniserait, aucun livre ne suivrait son lecteur d’un appareil à l’autre. Abdelmajid Ouelbani fait partie de ces artisans essentiels. Lead Developer Backend chez Vivlio, il incarne une expertise technique au service d’une expérience de lecture fluide, presque invisible — et donc réussie. Rencontre avec un ingénieur qui parle de code avec la même précision que de littérature, et pour qui la technologie n’a de sens que si elle s’efface derrière l’usage.

15/12/2025, 09:36

ActuaLitté

“Garantir sa sécurité” : l’appel urgent après l’arrestation de Narges Mohammadi

Militante iranienne des droits humains, vice-présidente du Defenders of Human Rights Center, Narges Mohammadi est engagée depuis plus de vingt ans contre la répression, la peine de mort et les discriminations, notamment à l’égard des femmes en Iran. Son combat s’inscrit dans un contexte marqué par l’autoritarisme de la République islamique, qui réprime violemment toute dissidence, restreint les libertés fondamentales et impose des lois strictes telles que le port obligatoire du hijab.

14/12/2025, 11:14

ActuaLitté

Hokusai, Tezuka, Dior : quand le manga déborde le papier

Au musée Guimet, on est pénétré de la solennité de ses pièces, du silence des vitrines, des cartels sages comme des images. Et puis, avec Manga, Tout un art !, exposition qui court jusqu'au 9 mars prochain, le lieu fait un pas de côté. Un pas calculé, qui consiste à prendre le manga au sérieux. À le traiter comme une forme narrative, graphique, industrielle, culturelle - avec ses généalogies, ses ruptures, ses contradictions.

12/12/2025, 18:59

ActuaLitté

“Je l’ai lu il y a deux ans et je le relis tous les ans” : le livre inoubliable de Lucy Maréchal

PORTRAIT - Des lecteurs, des vrais, pour qui les ouvrages ne se résument pas à des fichiers – quand bien même ils les bichonnent. ActuaLitté a rencontré les équipes de Vivlio, pour découvrir leur inoubliable. Cette semaine, nous accueillons Lucy Maréchal, chargée d'animation éditoriale chez Vivlio.

12/12/2025, 13:26

ActuaLitté

Thème : l’Avent dans la pratique magique

L’Avent est sans doute l’un des rares moments de l’année où, consciemment ou non, nos sociétés renouent avec des gestes anciens : illuminer l’obscurité, raconter des histoires, se rassembler pour conjurer le froid et la nuit. Derrière les décorations et les rites contemporains affleure ainsi une mémoire plus profonde, héritée du solstice d’hiver, où célébrer revenait avant tout à survivre — et à espérer. Camille Serres, coautrice avec Stéphanie Gras de Mon calendrier divinatoire de l'Avent (paru chez Arcana Sacra) nous raconte cette période, avec un autre regard.

12/12/2025, 12:11

ActuaLitté

Éditions de Minuit : anatomie d’un mythe discret à l’ère des algorithmes

Que dit le web d’un éditeur lorsqu’on cesse de parler sur lui pour observer ce qui se dit autour de lui ? À l’heure où la critique littéraire se fragmente entre médias prescripteurs, plateformes numériques, blogs spécialisés et réseaux sociaux, l’image d’une maison d’édition ne se construit plus seulement dans ses catalogues ou ses manifestes, mais dans un écosystème discursif diffus, cumulatif, parfois contradictoire. Les Éditions de Minuit, réputées pour leur discrétion autant que pour leur exigence, offrent à cet égard un terrain d’observation singulier.

12/12/2025, 11:40

ActuaLitté

La SAIF réaffirme son soutien à la continuité de revenus pour les artistes-auteurs

La Société des Auteurs des arts visuels et de l'Image Fixe (SAIF) salue les conclusions de la mission flash sur la continuité de revenus des artistes-auteur·rices et réaffirme son soutien à la proposition de projet de loi visant à leur accorder le droit à l’assurance chômage. 

11/12/2025, 13:14

ActuaLitté

Transgression au féminin : de Rim Battal à Mririda N’Aït Attik

Paris. Vendredi, 4 décembre 2025. Rim Battal présente à Montmartre, son roman, Je me regarderai dans les yeux, éditions Bayard. La narratrice, dix-sept ans, dénonce, dès la première phrase, avec des mots crus, le chantage à la virginité. « Cela n’a pas duré plus de cinq minutes, mais, j’eus l’impression de passer une journée entière, les jambes écartées, nues, sur cette table d’examen médical ». Par Mustapha Saha.

10/12/2025, 19:11

ActuaLitté

Sous les fenêtres du ministère, les auteurs se mobilisent pour une continuité des revenus

Réunis devant le ministère de la Culture, place Colette, autrices, auteurs, illustrateurs, scénaristes et artistes de tous horizons sont venus « célébrer une victoire historique » tout en gardant les yeux braqués sur l’échéance suivante : le vote au Sénat, le 18 décembre, d’une proposition de loi pour une continuité de revenus via l’assurance-chômage.

10/12/2025, 17:53

ActuaLitté

“Que deviendraient les œuvres si les IA devenaient les seules créatrices ?”

Alors que l’essor fulgurant de l’IA recompose les pratiques de création et fragilise les modèles de diffusion, les éditeurs s’organisent pour protéger l’originalité des œuvres et les droits des auteurs. Entre exigences éthiques, enjeux juridiques et lutte contre le piratage, la profession cherche à établir un cadre capable de préserver la valeur du livre et la diversité culturelle.

10/12/2025, 10:46

ActuaLitté

L’IA est-elle aussi intelligente et artificielle qu’on le dit?

Face à l’essor rapide de l’intelligence artificielle, l’Association nationale des éditeurs de livres presse Ottawa d’adopter un cadre solide pour protéger la création et la souveraineté culturelle. Dans un mémoire remis au Comité du patrimoine canadien, l’ANEL met en garde contre les dérives technologiques et plaide pour des politiques publiques qui placent les droits des auteurs et autrices au cœur de la régulation.

09/12/2025, 16:39

ActuaLitté

Lecture, audio, hybridation : chez Vivlio, Loriane Sauvageon défie les géants américains

PORTRAIT – Dans les bureaux de Vivlio, entre deux étagères de liseuses et quatre de bouquins, ActuaLitté a rencontré Loriane Sauvageon. Elle occupe un poste clef dans l'entreprise : customer success manager [responsable de la satisfaction clientèle, NdR]. Et le succès est bien au rendez-vous.

09/12/2025, 15:32

ActuaLitté

Épuisement, précarité, sacrifices : l’envers du décor de la création jeunesse

« Je vis à peu près de mon métier, car je pédale sans m’arrêter. » Comme de nombreuses autrices, Amandine Laprun fait face à une réalité implacable : produire, encore et encore, sous peine de n’avoir plus de ressources. Pour cela et bien plus encore, la perspective de la loi Continuité de revenus représente la possibilité d’une respiration. Elle le raconte dans une tribune confiée à ActuaLitté.

09/12/2025, 15:00

ActuaLitté

“Nous sommes sans voix” : pourquoi la France a expulsé l’autrice italienne Elena Mistrello ?

Invitée au festival BD Colomiers pour présenter Syndrome Italie, l’autrice italienne Elena Mistrello a été expulsée dès son arrivée à l’aéroport de Toulouse, le 21 novembre 2025. Agnès Tricoire, Présidente de l'Observatoire de la liberté de création, a fait parvenir à ActuaLitté un courrier adressé au préfet de la Haute-Garonne, interpellant sur cette situation des plus incongrues. 

08/12/2025, 12:46

ActuaLitté

Imaginer des mondes que la science finit par construire : l’incroyable pouvoir des néologismes

D’où viennent les mots qui façonnent notre imaginaire technologique ? Des laboratoires, des auteurs de science-fiction… ou d’un espace trouble entre les deux ? Le mémoire Néologismes, entre fiction et réalité explore précisément cette zone de frottement où se rencontrent écrivains visionnaires et ingénieurs bien réels. Une question traverse ces pages comme un fil rouge : comment les néologismes circulent-ils entre inventions fictives et réelles, jusqu’à parfois se répondre, se nourrir, se transformer ?

08/12/2025, 10:50

ActuaLitté

Trois ans de travail envolés : la réalité du métier d'autrice en 2025

Autrice-dessinatrice depuis 2003, reconnue en France et à l’étranger, Élodie Durand a vu en 2025 deux contrats annulés et trois années de travail disparaître, révélant la précarité structurelle des artistes-auteur·ices. Son témoignage rappelle combien le projet de loi sur la continuité de revenus est essentiel pour garantir des conditions de création dignes et durables.

08/12/2025, 10:19

ActuaLitté

3 € pour lire : mythes et réalités d’une “taxe sur la lecture”, sur fond de crise du livre

Enquête et contre-enquête... La tribune d'Amazon incriminant les frais de port obligatoires détaille un constat alarmiste : depuis l’entrée en vigueur de la loi Darcos, les lecteurs paieraient 3 € à chaque commande inférieure à 35 €, une « taxe sur la lecture », affirme Amazon France qui aurait déjà coûté plus de 100 millions d’euros aux lecteurs. Mais le discours du directeur général mérite d’être nuancé — voire contesté — à plusieurs égards.

08/12/2025, 06:30

ActuaLitté

Frais de port à 3 € : la mesure qui fait chuter la lecture en France ?

Depuis l’entrée en vigueur de la loi Darcos fin 2021, les commandes en ligne de livres neufs de moins de 35 € sont systématiquement assorties d’un minimum de 3 € de frais de port — un surcoût désormais inscrit dans l’acte d’achat. Deux ans plus tard, cette mesure destinée à « rééquilibrer la concurrence » entre plateformes numériques et librairies physiques apparaît comme une taxe invisible sur la lecture.

08/12/2025, 05:00

ActuaLitté

Derrière Les Humanoïdes associés, la mystérieuse galaxie Giger

La dégringolade des Humanoïdes associés et du groupe américain Humanoids a choqué les milieux de la bande dessinée et de la science-fiction. Cependant, ces liquidations successives ne semblent pas remettre en question l’activité éditoriale de la structure, entre un calendrier de nouvelles parutions et le maintien de Métal hurlant en kiosques. La conséquence d’un montage économique et financier basé sur une foisonnante galaxie d’entreprises…

05/12/2025, 15:18

ActuaLitté

“À ce niveau d’effondrement, j’aurais accepté n’importe quoi”

TÉMOIGNAGE - « OnlyFans ou le Bois de Boulogne. Ce sont là mes dernières options. Je suis éditrice. Voici mon histoire. Elle est authentique. » Épisode 5. J’ai presque honte de l’admettre, mais en ouvrant ce mail, j’ai d’abord cru que mon ordinateur se prenait pour un poète. Ce n’était ni un spam, ni une relance, ni l’éternel cordialement recyclé : une convocation. Une vraie. Pour moi.

05/12/2025, 12:32

ActuaLitté

“On meurt de faim en écrivant” : pourquoi la France abandonne ses créateurs

La question de la continuité de revenus pour les artistes-auteurs s’impose aujourd’hui comme l’un des enjeux majeurs de la politique culturelle. Malgré l’existence d’un statut juridique spécifique, confirmé notamment par les constats du Rapport Racine en 2020 sur la fragilité économique du secteur, les créateurs restent soumis à des rémunérations irrégulières, dépendantes des avances, des droits perçus ou des résidences obtenues. 
 

05/12/2025, 12:13

ActuaLitté

Henri Fellner : “On a passé toute notre vie dans un écosystème dysfonctionnel, illégal”

Lorsqu’Henri Fellner raconte son premier jour à l’AGESSA, pour préparer sa retraite, il est presque soulagé de « faire les choses dans les règles ». Il vient d’entrer dans le monde professionnel par la grande porte : des collaborations avec Bayard, des dessins publiés dans des journaux sérieux, un environnement éditorial structuré. Bref, le scénario idéal pour un artiste de bonne volonté. Pourtant, la scène qui se déroule ce jour-là est d’une absurdité glaçante.

05/12/2025, 10:38

ActuaLitté

Pierre Drachline : dix ans après, le souvenir intact d’un éditeur hors normes

Dix ans après la disparition de Pierre Drachline, ses collègues du Cherche midi lui rendent un hommage vibrant, à la mesure de son exigence littéraire et de sa liberté d’esprit. Éditeur entier, intransigeant et profondément humain, il a marqué ceux qu’il accompagnait par son regard acéré et son sens de la vérité des mots. Un héritage vivant selon eux, qui continue d’éclairer celles et ceux qui font la littérature aujourd’hui.

04/12/2025, 12:14

ActuaLitté

À Lyon, Angers ou Le Creusot, les braderies de bibliothèques font recette

Le dimanche 16 novembre dernier se déroulait la braderie de la Bibliothèque municipale de Lyon (BmL), un rendez-vous annuel depuis trois ans où, cette année, 25.000 livres, CD, vinyles et albums, 441 boîtes-livres et jeux étaient proposés à des prix allant de 1 à 5 €. Le franc succès rencontré par l'événement, qui a attiré au total 3700 visiteurs, contre 2500 l'année dernière, n'est pas un cas isolé.

03/12/2025, 16:42

ActuaLitté

Droit de réponse : “Le Groupe Nosoli a engagé une transformation profonde de son modèle”

ActuaLitté a fait état, le 21 novembre dernier, de plusieurs opérations sur le capital de la société Decitre par le groupe Nosoli, également propriétaire du Furet du Nord. Malgré nos efforts, nous n'avions pas pu obtenir de commentaires de la part de Nosoli avant la parution de l'article. Christophe Desbonnet, président de Nosoli, a demandé un droit de réponse, que nous lui accordons ci-dessous.

02/12/2025, 09:50

ActuaLitté

Pandora Hearts : quand le manga fait sa comédie (musicale)

Pandora Hearts, l’incontournable shōjo fantastique de Jun Mochizuki, bien que terminé depuis dix ans, s’offre une adaptation en comédie musicale jouée avec un réel succès à Tokyo en ce mois de novembre. Ce format chanté, en direct sur scène, connaît un succès croissant au Japon, où de plus en plus de succès éditoriaux se retrouvent interprétés par des acteurs-chanteurs cosplayés à la perfection. Reportage à Tokyo.

02/12/2025, 09:50

ActuaLitté

Les Humanoïdes associés : récit d'un crash intergalactique et transatlantique

En matière de BD et de science-fiction, difficile de faire plus mythique que Les Humanoïdes associés, maison d'édition fondée en 1974 par Moebius, Philippe Druillet, Jean-Pierre Dionnet et Bernard Farkas. Portée par le vaisseau Métal hurlant, revue qui a influencé des générations de créateurs, elle a connu une existence mouvementée, faite de succès historiques et d'échecs tout aussi retentissants. Le dernier en date, en 2025, a tout emporté sur son passage.

01/12/2025, 12:25

ActuaLitté

Les librairies indépendantes “sont, et doivent rester libres de leurs prises de position”

Dégradations de vitrines, menaces, sanctions économiques... Depuis quelques semaines, les librairies indépendantes françaises sont visées en raison de leurs prises de position ou des ouvrages qu'elles proposent. L'Association Librairies Indépendantes en Nouvelle-Aquitaine (LINA) s'inquiète de ce climat délétère et appelle les pouvoirs publics à agir pour soutenir la profession.

01/12/2025, 10:49

