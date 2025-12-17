Douze balles pour Marie-Thérèse : quand une chasseuse de 70 ans devient justicière

La narration s’attarde, respire, jusqu’à ce moment de bascule où la proie attendue laisse place à l’irruption de l’horreur humaine. Dans la lunette de la carabine, ce n’est plus l’animal, mais un violeur pris sur le fait. Le tir part. Net. Définitif. « Le coup parti, celui de la carabine. […] Et puis la demoiselle en détresse vit cette tête […] exploser comme un melon ».

En quelques lignes, Beaupère fait basculer son récit de la chasse au polar, du rite ancestral à la violence morale.

Une héroïne à rebours des archétypes

Marie-Thérèse est l’un des grands atouts du roman. Veuve, sans enfants, vivant recluse dans sa montagne, elle est tout sauf une justicière glamour. Son franc-parler, souvent rugueux, son rapport décomplexé à la mort et à la chair, composent un personnage d’une rare densité.

L’auteur la dote d’une mémoire sociale et intime, rappelant qu’« elle aurait dû avoir une vie de famille, mais cela ne s’était pas fait, alors Marie-Thérèse avait chassé ». Cette phrase dit tout : la chasse comme compensation, comme structure existentielle. La psychologie n’est jamais surlignée ; elle affleure, par touches, dans les gestes et les silences.

Pacte faustien et mécanique implacable

L’arrivée du commissaire Abel Berg déplace le centre de gravité du roman. Face-à-face tendu, dialogues ciselés, presque théâtraux. Berg propose un marché : effacer juridiquement le premier meurtre contre l’exécution méthodique de douze criminels ayant échappé à la justice. « Ils sont douze, mais pas comme les apôtres », écrit-il dans un carnet qui devient l’objet central du récit.

La structure est alors posée : un calendrier de la mort, un compte à rebours moral. Chaque cible est un mois, chaque mois un crime. La trame avance par épisodes, donnant au texte un rythme sériel qui rappelle certaines séries télévisées, sans jamais sacrifier l’épaisseur romanesque.

Dialogues acérés, humour noir et oralité maîtrisée

Le style de Beaupère repose sur une langue très incarnée. Syntaxe souple, phrases parfois longues, parfois sèches, toujours rythmées. Les dialogues sont un terrain de jeu jubilatoire. Marie-Thérèse y déploie un sens de la répartie ravageur : « Vous êtes dans la merde, Marie-Thérèse », assène Berg ; elle répond par l’ironie, la provocation, parfois la lassitude.

L’humour noir irrigue le texte, désamorce l’horreur sans jamais la nier. Cette oralité, maîtrisée, donne au roman une impression de proximité immédiate avec ses personnages.

Une mise en abyme du crime et de la fiction

L’entrée en scène de Gudmund, écrivain de romans policiers et voisin improbable, ajoute une strate réflexive bienvenue. Le crime devient matière à scénario, la violence un problème de mise en scène. Le roman interroge alors ses propres ressorts : comment tuer sans laisser de traces ?

Comment raconter sans complaisance ? Lorsque Marie-Thérèse affirme : « Tuer, c’est pas compliqué. […] Une petite pression du doigt et paf », Beaupère force le lecteur à mesurer l’écart entre l’acte et sa justification.

Douze balles pour Marie-Thérèse est plus qu’un thriller efficace. C’est une fable sombre sur la justice, la vieillesse, et la frontière trouble entre le bien et le mal. Sans jamais moraliser, le roman installe un inconfort salutaire. Le lecteur avance, pris dans l’engrenage, se demandant sans cesse : jusqu’où peut-on aller ? Et à quel prix ?

Une réussite noire, sèche, et profondément humaine.

Par Victor De Sepausy

