Black Book Éditions, spécialisées dans le jeu de rôle, en redressement

Actives depuis 2004, les éditions Black Book sont un des acteurs majeurs du secteur du jeu de rôle et du jeu de société, avec une activité d'édition de célèbres JdR, comme Pathfinder, Starfinder, Shadowrun, L'Œil Noir, Chroniques Oubliées, Pavillon noir ou encore Terres d'Arran, mais aussi de ventes d'articles d'éditeurs tiers.

La structure dispose d'une boutique en ligne depuis 2011, mais aussi d'un point de vente situé dans la métropole de Lyon, à Oullins, inauguré en 2022.

Le placement en redressement judiciaire de l'entreprise, prononcé mi-novembre, a été confirmé par David Burckle dans un message envoyé aux clients de Black Book Éditions. « Depuis trois ans, nous faisons face à une situation économique difficile : après la forte croissance pendant le Covid, notre chiffre d’affaires a naturellement baissé, comme chez beaucoup d’éditeurs », explique-t-il.

De 4,39 millions € pendant l'exercice 2021, ce chiffre d'affaires est descendu à 3,63 millions € l'année suivante, avant d'atteindre 3,23 millions € en 2023. Le résultat net de l'entreprise, lui, est passé dans le rouge à partir de 2022 (444.000 € de pertes), avant une légère amélioration (126.000 € de pertes en 2023).

Dans son message, le dirigeant de Black Book Éditions explique ces difficultés par l'investissement « dans un grand dépôt pour gérer les volumes de commandes », au moment de l'importante activité d'il y a quelques années. « Aujourd’hui, le coût de ce bail pèse lourdement sur nos finances, et il reste encore un an à courir », précise-t-il.

Protéger l'entreprise

« Nous avons tenté de négocier avec notre bailleur dans le cadre d’un mandat ad hoc, mais aucun accord satisfaisant n’a été trouvé », poursuit David Burckle, qui précise que la procédure de redressement judiciaire vise à « protéger l’entreprise », afin de « pouvoir réorganiser nos engagements, et [...] repartir sur des bases saines ».

Il explique que la santé économique de l'entreprise ne remet pas en cause les choix stratégiques réalisés : « On nous a souvent reproché de ne pas faire comme les autres : d’abord les PDF, puis la boutique en ligne qui ne vendait pas que nos produits, ensuite une plateforme de précommandes dédiée au jeu de rôle, et enfin un actual play. Nous avons aussi choisi d’avoir des salariés, des bureaux, un magasin, un loyer, et de respecter le prix unique du livre à la lettre. »

En 2023, la maison d'édition avait en effet constaté le non-respect du prix unique du livre par un revendeur d'ouvrages de jeu de rôle, qui n'était autre que la multinationale Amazon. Saisi par la structure, le médiateur du livre était alors intervenu pour rappeler les règles en matière de fiscalité et de réglementation tarifaire concernant ces ouvrages assez particuliers.

Comme d'autres maisons d'édition, Black Book s'appuie largement sur le financement participatif et un système de précommandes pour ses parutions. Sur ce point, « toutes vos précommandes et participations aux campagnes en cours seront bien livrées », affirme David Burckle dans son message. « Nous avons décidé de ralentir temporairement le rythme des précommandes participatives, le temps de livrer les projets en cours et d’ajuster notre fonctionnement. Nous en profitons aussi pour recentrer notre énergie sur nos gammes phares et renforcer nos liens avec les communautés de joueurs et de fans », termine-t-il.

Nous avons tenté de joindre les éditions Black Book pour des précisions, sans succès.

