Librairies parisiennes : quand les rayons résistent au discours dominant d’extrême droite

Il ne s’agit ni de ventes, ni de censure, ni d’un boycott coordonné. Il s’agit de stocks réels, de livres effectivement présents sur les tables et dans les rayons. Autrement dit : de choix concrets, faits par des libraires, dans un contexte politique et économique loin d’être neutre. Et ça n’empêche pas ces livres de figurer dans la liste des livres les plus vendus.

À date, Mauvignier affiche 277.661 ventes de La Maison vide, Bardella 67.095 pour Ce que veulent les Français et Nicolas Sarkozy 178 exemplaires de son Journal d’un prisonnier – si, si, mais il est paru le 10 décembre et les estimations que fournit Edistat s’arrêtent à la semaine du 1er au 7 décembre. Nul doute que le volume sera plus important avec la mise à jour de fin de semaine. On s'étonnera tout de même que près de 200 ventes aient eu lieu d'un ouvrage pas encore commercialisé...

Des idées d’extrême droite dominantes… mais pas en librairie

Que les ouvrages de responsables politiques d’extrême droite soient peu présents en librairie n’a rien d’un paradoxe. C’est au contraire le signe que les libraires ne sont pas contaminés par le discours dominant d’extrême droite qui sature aujourd’hui l’espace médiatique et politique.

Car les thèmes, eux, sont partout : chaînes d’information en continu, éditorialistes omniprésents, débats télévisés répétitifs, réseaux sociaux. Les librairies parisiennes, manifestement, n’entendent pas servir de relais supplémentaire à une idéologie déjà largement surreprésentée ailleurs.

Quand certaines librairies jouent la carte du commerce

Parmi les librairies qui proposent ces ouvrages, on retrouve sans surprise plusieurs grandes enseignes : Eyrolles, La Procure, les librairies Gallimard (dont Le Divan), la Librairie des sciences politiques, et quelques librairies indépendantes sympathiques de quartier, comme La 25e Heure où j’aime aller.

Ces librairies font un choix simple : le commerce. Ces livres sont médiatisés, identifiés, portés par l’actualité politique donc susceptibles de se vendre. Rien d’illégitime à cela. Mais inutile d’invoquer le « pluralisme » pour habiller ces décisions : les idées en question bénéficient déjà d’un écosystème médiatique extrêmement favorable.

Pourquoi Mauvignier ? Une comparaison, pas un totem

Le roman de Laurent Mauvignier n’est pas ici un étendard culturel. C’est un point de comparaison fiable. Oui, c’est un très bon roman. Mais c’est aussi un prix Goncourt, largement acheté comme cadeau, parfaitement intégré aux circuits de diffusion.

On ne compare donc pas des essais politiques surmédiatisés à un livre confidentiel. On compare des ouvrages visibles, installés, légitimes. Et malgré cela, l’écart demeure : 187 librairies contre 54.

Résister dans une chaîne du livre de plus en plus concentrée

Ces chiffres prennent un relief particulier lorsqu’on replace les librairies dans leur contexte industriel. Le choix d’un livre ne se fait jamais dans le vide. Aujourd’hui, Vincent Bolloré contrôle le groupe Hachette et près de 40 % de la distribution du livre en France. Une concentration, portée par un acteur dont les orientations idéologiques sont connues et assumées.

Dans ce cadre, continuer à ne pas référencer certains ouvrages politiques relève moins de la neutralité que d’un choix professionnel conscient. Une manière, pour les libraires, de reprendre la main, modestement, sur ce qu’ils décident de mettre en avant.

Un climat de plus en plus hostile aux librairies

Cette position s’inscrit dans un climat déjà tendu. Des vitrines de librairies ont été attaquées récemment à Paris, des libraires ont été ciblés ou menacés. À l’étranger, notamment aux États-Unis, les librairies et bibliothèques font face à des campagnes d’intimidation, à des listes de livres interdits, à des pressions idéologiques assumées.

Dans ce contexte, le choix des livres en stock n’est jamais totalement anodin.

Des chiffres, pas des postures

Ces données ne disent pas tout. Mais elles disent au moins ceci : malgré la domination médiatique des idées d’extrême droite, malgré la concentration croissante de la chaîne du livre, les librairies parisiennes ne suivent pas mécaniquement le mouvement.

Elles arbitrent. Elles sélectionnent. Elles résistent parfois, sans slogans, sans tribunes, sans grands discours.

Vive les librairies.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Bernard Strainchamps

Contact : bs@bibliosurf.com