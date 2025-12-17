Séphora Pondi, lauréate du Prix Roman des étudiants France Culture 2025

Avale a obtenu une large majorité des votes du jury XXL, composé de plus de 3000 étudiants de toute la France, issus de toutes les filières.

Dans ce premier roman, l’actrice pensionnaire de la Comédie-Française, metteuse en scène et scénariste, raconte les trajectoires d’un étudiant aux prises avec d’étranges désirs de dévoration et d’une actrice en devenir qui réalise que son corps lui échappe.

Séphora Pondi a réagi à l'attribution de cette distinction : « Je suis infiniment touchée d’être la lauréate du Prix Roman des étudiants France Culture. Ça a été un grand plaisir d’arpenter quelques facs et d'échanger avec une jeunesse curieuse, engagée, et pertinente. Je suis ravie qu’Avale en ait fait frissonner quelques-uns ; et quel soulagement de savoir que mon premier roman a atterri entre de bonnes mains. Merci de tout cœur ! »

Avale a déjà été salué, il y a quelques semaines, par le Prix Les Inrockuptibles du premier roman. Le Prix Roman des étudiants France Culture sera remis à Séphora Pondi ce 17 décembre, à la Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand.

« Je viens de finir ce roman et il m’a marqué, Avale n’est pas une lecture confortable : c’est un texte qui dérange, qui questionne et qui nous plonge dans des zones sombres de la psychologie humaine. La lecture de ce livre est intense, parfois presque violente, mais toujours juste. Elle écrit sans filtre, sans maquiller la réalité », remarque Antonin, un des étudiants-jurés.

« J’ai trouvé ce roman particulièrement intéressant sur le rapport que les femmes peuvent entretenir avec le corps et la manière dont elles essaient de se le réapproprier ! On le voit bien avec Lame qui subit des injonctions contraires entre sa mère qui lui a toujours appris à être prudente et de l’autre coté la société qui lui rappelle que si elle n’est pas désirable, elle n’est pas vraiment femme », complète une de ses collègues, Nina.

Le Prix Roman des étudiants France Culture récompense chaque année une œuvre écrite en langue française issue de la rentrée littéraire. Les quatre autres livres en lice pour cette 13e édition étaient : Au grand jamais de Jakuta Alikavazovic (Éditions Gallimard), L’Entroubli de Thibault Daelman (Éditions Le Tripode), Peau d’ourse de Grégory Le Floch (Éditions du Seuil), Les Forces de Laura Vazquez (Éditions du Sous-sol).

Une opération soutenue par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace et le Centre national du livre. La lauréate, Séphora Pondi, fera également l’objet d’un entretien exclusif dans le podcast « Son livre », produit par le Centre national du livre.

L'année dernière, le Prix Roman des étudiants France Culture était revenu à Ilaria ou la conquête de la désobéissance de Gabriella Zalapì, publié par les éditions Zoé en août 2024.

