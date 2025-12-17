Pour Disclosure Day, Steven Spielberg retrouve David Koepp au scénario

En 2005, l'adaptation du roman de H. G. Wells par Spielberg relevait du coup de maitre, et laissait entrevoir un côté plus sombre de l'œuvre du cinéaste. Un peu plus de deux décennies plus tard, Spielberg et Koepp se retrouvent pour un nouveau film ensemble — le dernier en date était Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal (2008).

Disclosure Day réunira, au casting, Emily Blunt, Josh O'Connor, ou encore Colin Firth. Le récit suivra la découverte, par l'humanité tout entière, d'une forme de vie extra-terrestre, avec les bouleversements que cela implique.

Notons que David Koepp, auteur (Aurora, traduit par Hélène Collon, J'ai Lu), reste un scénariste très prisé à Hollywood. Collaborateur régulier de Steven Soderbergh, il a récemment travaillé sur le retour de la saga Jurassic Park, avec Renaissance, sorti lors de l'été 2025.

Par Antoine Oury

