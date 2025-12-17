Que peuvent les bibliothèques pour soutenir la bibliodiversité ?

La commission PolDoc de l’Association des bibliothécaires de France (ABF) et la Bibliothèque publique d’information (Bpi) coorganisent cette journée professionnelle, à la Bibliothèque publique d'information, le 20 janvier 2026.

L'événement s’inscrit dans le cadre d’un groupe de travail interprofessionnel lancé en 2025 à l’initiative de la Fédération des éditions indépendantes (FEDEI) et associant la Société Française des Intérêts des Auteurs de l’écrit (Sofia), le Syndicat de la librairie française (SLF) et la Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill).

Programme

Matin

9h

Café d’accueil

9h20

Ouverture institutionnelle

David-Georges Picard, directeur adjoint de la Bibliothèque publique d’information (Bpi).

Hélène Brochard, présidente de l’Association des bibliothécaires de France (ABF).

Dominique Tourte, éditeur, référent projet auprès de la Fédération des éditions indépendantes (FEDEI).

9h30

Discours introductif par Sylvie Robert, sénatrice à l’initiative de la loi 21 décembre 2021 relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique.

10h

Regard croisé sur l’édition en France : repères historiques et enjeux contemporains.

Jean-Yves Mollier, historien spécialiste de l’histoire de l’édition, du livre et de la lecture.

Sophie Noël, spécialiste des médiations culturelles et de l’indépendance dans les industries culturelles.

11h

La responsabilité des bibliothèques dans l’écosystème du livre : état des lieux et perspectives de collaborations

Soizic Cadio, chargée de coopération nationale à la Bpi, autrice d’un mémoire sur la bibliodiversité en bibliothèque.

Delphine Henry, déléguée générale de la Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill).

Guillaume Husson, délégué général du Syndicat de la Librairie Française (à confirmer).

Geoffroy Pelletier, directeur de la Sofia.

Dominique Tourte, éditeur, référent projet auprès de la Fédération des éditions indépendantes (FEDEI).

Modération : Jean-Rémi François, responsable de la commission PolDoc à l’Association des bibliothécaires de France (ABF).

12h45

Déjeuner (libre)

Après-midi

14h

L’autrice et la bibliothèque, avec Claire Dé

La photographe et plasticienne Claire Dé, autrice de livres jeunesse édités notamment aux Grandes Personnes, parlera de son rapport aux bibliothèques et aux bibliothécaires dans la valorisation et la médiation de son travail.

14h20

Présentations courtes d’expériences interprofessionnelles autour de la bibliodiversité (à retrouver sur le forum)

Créer un fonds dédié à l’édition indépendante en bibliothèque et le valoriser : les Inattendus à la bibliothèque Hélène Berr (Ville de Paris).

Développer une approche critique de la chaîne du livre et intégrer la bibliodiversité dans une approche de développement durable : l’Association pour l’écologie du livre.

Animer la vie littéraire locale avec un focus sur l’édition indépendante : l’expérience du festival Hors limites en Seine-Saint-Denis.

Formaliser la bibliodiversité dans sa politique documentaire : les bibliothèques de Montreuil et leur projet en cours.

15h15

Forum (stands et rencontres)

Retrouvez les intervenant·es ci-dessus et d’autres, pour approfondir la discussion sous la forme d’un forum de discussion, dans les espaces de la bibliothèque.

FEDEI ;

Fill ;

Sofia ;

Association Hors limites ;

Association pour l’écologie du livre ;

Retours d’expériences en bibliothèques ;

Le Fanzinarium : créez votre fanzine de la bibliodiversité avec le fanzinarium, bibliothèque associative dédiée au fanzine à Paris.

Les inscriptions, gratuites, s'effectuent à cette adresse.

