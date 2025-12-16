Édika, “l’auteur préféré des lecteurs de Fluide Glacial“, est mort

Le magazine Fluide Glacial nous apprend le décès d’Édika, de son vrai nom Edouard Karali, survenu le 16 décembre 2025, à l’âge de 85 ans. La rédaction dit « pleure[r] la disparition de l’un de ses auteurs phares et d’une figure majeure du monde de la bande dessinée », tout en se disant « surtout dévastée » par « la perte d’un ami ».
Le 16/12/2025 à 20:15 par Hocine Bouhadjera
0 Réactions | 13 Partages
Publié le :
16/12/2025 à 20:15
0
Commentaires
13
Partages
Le magazine insiste d’emblée sur l’empreinte laissée par l’auteur : « Son talent était incomparable. Et, comme tous ses fans, nous sommes inconsolables. » L’hommage dessine le portrait d’un homme « très réservé, presque timide, sauf devant sa feuille de papier, où il se sentait libre de tout dessiner », devenu « un auteur culte à nul autre pareil, adulé par tous les dessinateurs de bande dessinée ».
Depuis son arrivée dans les pages du magazine, en 1979, Édika était « toujours l’auteur préféré des lecteurs de Fluide Glacial ».
Pour Fluide Glacial, Édika était « et il le restera », le Prince de la déconnade et de l’humour absurde, le champion des couvertures emblématiques, le maître de l’acrobatie narrative, le roi de la non-chute. La rédaction détaille aussi ses marques de fabrique : le spécialiste des dialogues sans queue ni tête et des montages-photos psychédéliques, l’inventeur des bouglous à sens-giratoires inversés et le talentueux créateur de personnage loufoques.
Dans cette galerie, le magazine cite « des punks poétiques », « des athlètes à la grâce bodybuildée ou divas à fortes poitrines », ainsi que « le chat Clark Gaybeul » et « son personnage-dessinateur, Bronsky Proko », que la rédaction imagine « aujourd’hui sans doute aussi tristes que nous de la disparition de leur créateur ».
L’hommage revient également sur la relation de l’auteur à son art : « Tout au long de son immense et prolifique carrière, Édika a partagé avec ses lecteurs son immense plaisir à dessiner et son bonheur permanent de laisser libre court à son imagination sans limite. » Et de conclure : « Édika ne ressemblait à aucun autre auteur, il était unique, délicat et incroyablement drôle. »
Fluide Glacial adresse enfin « toutes [ses] pensées affectueuses » à « sa famille, ses enfants et petits-enfants, ses proches », ainsi qu’à « ses nombreux lecteurs », qui « pour la seule fois, n’ont vraiment pas le cœur à rire en pensant à notre cher Édika ».
Edouard Karali est né « le 17 décembre 1940 à Héliopolis. Après avoir quitté l’Égypte avec sa famille à l’âge de 19 ans, il travaille au Liban comme maquettiste avant de devenir illustrateur dans la publicité.
En 1976, il rejoint son frère Paul Carali installé en France et devient, comme lui, dessinateur de bande dessinée. Il collabore alors à Pilote, Charlie Mensuel et Psikopat, le journal de son frère Paul. En 1979, il entre à Fluide Glacial, sollicité par Gotlib et Jacques Diament, et devient rapidement l’un des auteurs phares.
Édika a réalisé 37 albums, parmi lesquels Débiloff profondikum, Sketchup, Clark Gaybeul, Peurs bleues, Désirs exacerbés, Histoires obliques, ou encore son dernier, Pas d’panique, paru en 2018. « Véritable maître dans l’Art de la couverture », il signe pas moins de 83 illustrations de Unes de Fluide Glacial, dont la dernière en 2023 (hors-série d’été), sur 594 numéros parus ce jour.
Tous les auteurs du journal ont rendu hommage à ce pilier de Fluide Glacial dans le numéro anniversaire des 50 ans du journal paru cette année, un numéro « orchestré autour de son célèbre “bouglou à sens giratoire inversé” ».
Crédits photo : Fluide Glacial
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Paru le 17/06/2020
239 pages
Fluide Glacial
29,90 €
Paru le 04/10/2023
239 pages
Fluide Glacial
29,90 €
Plus d'articles sur le même thème
Érudit, éditeur, journaliste, collectionneur d’images et élu municipal pendant près de deux décennies, Guy Pessiot s’est éteint dans la nuit du mercredi 10 au jeudi 11 décembre 2025, à l’âge de 76 ans, révèle France 3 Normandie. Figure incontournable de la mémoire rouennaise, il laisse derrière lui une œuvre vaste, consacrée presque entièrement à la capitale normande.
11/12/2025, 17:12
L'autrice britannique Sophie Kinsella, Madeleine Wickham de son vrai nom, est décédée ce mercredi 10 décembre à l'âge de 55 ans, a indiqué sa famille sur ses réseaux sociaux. Elle laisse derrière elle une biographie d'une trentaine d'ouvrages, dont les célèbres Confessions d'une accro du shopping (trad. Isabelle Vassart, Belfond), succès du début des années 2000.
11/12/2025, 12:39
Salman Rushdie a exprimé, le 5 décembre dernier, son inquiétude face à l’état des libertés en Inde sous le gouvernement de Narendra Modī. Ses propos font écho à la levée en 2024 de l’interdiction d’importation des Versets sataniques et s’inscrivent dans une série d’alertes déjà formulées par l’écrivain sur le recul démocratique, observé par plusieurs initiatives littéraires et organisations de défense de la liberté d’expression.
10/12/2025, 16:03
Ce dimanche 30 novembre 2025, dans l’émission Un dimanche à la campagne diffusée sur France 2, l’écrivain Bernard Werber a levé le voile sur un chapitre méconnu de son existence — un combat intime, tenu depuis l’enfance. À l’âge de neuf ans, il a soudainement été « bloqué du dos », se souvient-il, avant qu’un diagnostic ne tombe : il souffre d’une spondylarthrite ankylosante. Un révélateur d’autant plus fort qu’il accompagne l’homme depuis plusieurs décennies.
03/12/2025, 16:40
L’auteur de bande dessinée Frank Pé, figure majeure du neuvième art, est mort le 29 novembre 2025 à l’âge de 69 ans. Artiste profondément attaché à la nature et aux animaux, il laisse une œuvre marquante, de Broussaille à Zoo en passant par La Bête. Les éditions Glénat, qui ont collaboré avec lui, saluent « le talent singulier, évident et puissant » d’un créateur qui a durablement marqué ceux qui l’ont côtoyé et lu.
01/12/2025, 11:00
La vie des autres. Au commencement, je n’avais pas prévu d’écrire un roman des « origines », ce terme si galvaudé, moi qui, comme mon héroïne Mathilde, avais choisi, sinon de leur tourner le dos, du moins de m’en éloigner. Je pensais plutôt au contraire, à l’histoire d’une émancipation qui, comme souvent, passerait par la fascination pour la vie des autres.
28/11/2025, 18:22
Artiste plasticienne majeure de la scène artistique contemporaine, Françoise Pétrovitch est l'autrice de nombreux ouvrages, dont certains destinés à la jeunesse. Elle a été élue membre de l’Académie des beaux-arts, au sein de la section de gravure et dessin, au cours d'une séance plénière, ce mercredi 26 novembre.
27/11/2025, 09:08
La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse dévoile une brochure inédite, pensée comme une véritable boussole pour celles et ceux qui naviguent — parfois à tâtons — dans les méandres des contrats d’édition. Fruit d’un travail amorcé en 2024 autour du Baromètre du contrat jeunesse, ce guide s’appuie sur l’analyse minutieuse de 822 contrats issus de 182 maisons d’édition. Une matière abondante, qui éclaire des pratiques souvent opaques.
26/11/2025, 16:12
Invitée dans le cadre du festival BD Colomiers, ces 21, 22 et 23 novembre, l'autrice d'origine italienne Elena Mistrello a été expulsée du territoire français dès la sortie de son avion, à l'aéroport de Toulouse. Trois agents de la Police nationale l'auraient informé d'un signalement du ministère de l’Intérieur la concernant, rapporte-t-elle, avant de lui conseiller de faire demi-tour. Sans informations précises aujourd'hui, son éditeur dénonce « une dérive autoritaire qui n'est pas anodine ».
26/11/2025, 15:48
Les éditions Corti nous apprennent la disparition de Claude Louis-Combet à l’âge de 93 ans, survenue dans la nuit de lundi. Traducteur, éditeur, philosophe et écrivain, il laisse une œuvre dense et singulière où se mêlent récits, mythes, spiritualité, sensualité et exploration de ce qu’il appelait la « langue des grands fonds ».
26/11/2025, 14:22
Les éditions du bout de la ville ont publié, le 17 octobre dernier, un livre de recettes bien particulier. Intitulé Mange ta peine — Recettes du prisonnier à l'isolement, il est cosigné par Moben, emprisonné au sein du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure (Allier), et Gaëlle Hoarau. Peu après la parution, le détenu s'est vu reprocher l'écriture de ce livre, pourtant menée au vu et au su de l'administration, avant un transfert au sein du quartier de lutte contre la criminalité organisée (QLCO) de Condé-sur-Sarthe. Son éditeur dénonce « une manière d’invalider l’ouvrage » et la parole de son coauteur.
25/11/2025, 13:08
Une fin d'année chargée pour les académiciens : quelques semaines après les élections de Florian Zeller (fauteuil 14) et Éric Neuhoff (fauteuil 11), un nouveau scrutin se profile. Le 11 décembre prochain, il s'agira d'élire le ou la titulaire du fauteuil 3, précédemment occupé par Jean-Denis Bredin.
24/11/2025, 12:42
L’écrivain canadien Jean-Louis Trudel est décédé le 17 novembre 2025, à Vilnius, en Lituanie, à l’âge de 58 ans. Il aura marqué, pendant plus de quatre décennies, la science-fiction francophone et anglophone par une œuvre foisonnante, nourrie tout autant par la rigueur scientifique que par une curiosité insatiable pour les possibles du futur.
19/11/2025, 16:35
Écrivaine d’une rare exigence, membre de l’Oulipo, historienne passionnée de la Commune de Paris et des mathématiques, Michèle Audin est morte à Strasbourg le 14 novembre 2025, à l’âge de 71 ans. Elle laisse derrière elle une œuvre littéraire abondante, inventive et profondément marquée par la rigueur scientifique autant que par la mémoire.
17/11/2025, 13:33
Philosophe du langage, sémioticien, théoricien du postfordisme, éditeur engagé et figure intellectuelle centrale de l’opéraïsme italien, Paolo Virno s’est éteint à Rome le 7 novembre 2025, à l’âge de 73 ans. Sa disparition clôt le parcours d’un penseur dont l’existence et l’œuvre furent indissociablement liées, nourries d’engagement politique, d’expériences existentielles radicales et d’un travail théorique d’une grande ampleur.
14/11/2025, 18:11
Frank-Walter Steinmeier, président de la République fédérale d'Allemagne depuis 2017, a appelé son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune à un « geste humanitaire » en libérant Boualem Sansal, détenu depuis novembre 2024 en Algérie. Une demande qui aurait été entendue par la présidence, sans précision aux suites données, cependant.
12/11/2025, 10:35
Journaliste, écrivain, essayiste et éditeur, Jean-Claude Guillebaud est mort le 8 novembre 2025, à Angoulême, à l’âge de 81 ans. Lauréat du prix Albert-Londres en 1972, grand reporter sur les théâtres de guerre comme sur les crises du monde moderne, il fut aussi cofondateur des éditions Arléa, maison née du même élan intellectuel et indépendant que son œuvre : une pensée libre, nourrie de foi dans la parole, la culture et l’humain.
10/11/2025, 16:07
L’Université de Lorraine accueille à Nancy, d’octobre 2025 à janvier 2026, le poète et journaliste palestinien Najwan Darwish dans le cadre de la septième édition de la résidence internationale ARIEL. Portée par l’UFR Arts, Lettres et Langues et l’IUT Nancy-Charlemagne, cette résidence met à l’honneur chaque année un auteur venu du monde entier, favorisant le dialogue entre cultures et la rencontre avec les publics du Grand Est.
10/11/2025, 10:31
Figure de la révolution de 2011 en Égypte, Abdulrahman al-Qaradawi, aussi connu sous le nom Abdul Rahman Yusuf, prend régulièrement position sur des questions politiques. Peu après la chute de Bachar el-Assad, en Syrie, il avait ouvertement critiqué plusieurs « régimes arabes honteux », comme les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite ou l'Égypte. Depuis son extradition aux émirats, avec l'aval du gouvernement libanais, le poète resterait isolé en détention, ce qui fait craindre à son avocat des actes de torture.
04/11/2025, 16:11
À l’automne 2025, la plume familière de Camilla Läckberg — icône du polar suédois — opère un virage surprenant : l’autrice annonce la sortie imminente de dix livres audio pour 2026, mais sans avoir elle-même rédigé un mot.
01/11/2025, 19:35
La Fédération CGT Spectacle (FNSAC-CGT) confirme l’exclusion du Syndicat national des auteurs et des compositeurs (SNAC), actée le 2 juin 2025 par son Comité fédéral national et confirmée en appel au congrès du 12 octobre 2025. De son côté, le SNAC dénonce une exclusion « semée d’irrégularités ».
31/10/2025, 16:30
Consternation et colère chez plusieurs autrices et auteurs jeunesse de Casterman. Réunis dans une tribune commune, ils s’indignent de la présence de Bastien Vivès sur le stand de Casterman BD lors du festival Quai des Bulles à Saint-Malo, dénonçant une contradiction entre les valeurs affichées par la maison d’édition et les choix de sa branche bande dessinée.
30/10/2025, 17:27
Quand la science rencontre l’humour et le plaidoyer animal : Scélérats est la nouvelle bande dessinée signée Sébastien Moro, alias Cervelle d’Oiseau, vulgarisateur star de l’éthologie sur YouTube et auteur des best-sellers Les Paupières des poissons (Prix Maya) et Les Cerveaux de la ferme (Open Book Prize). Cette fois, il s’attaque à la réhabilitation d’un animal souvent détesté : le rat. La préface est signée par l’humoriste Guillaume Meurice.
29/10/2025, 10:39
Créée à l’initiative de Marie-Gersande Raoult, chercheuse passionnée et présidente fondatrice, la Société des Ami(e)s de Rachilde (SAR) a pour ambition de fédérer les chercheurs et les lecteurs autour de l’œuvre singulière de l’écrivaine Marguerite Eymery, dite Rachilde. En lien avec des spécialistes français et étrangers, ce réseau souhaite promouvoir l’étude et la redécouverte d’une figure littéraire majeure du tournant du XIXe siècle, trop longtemps restée dans l’ombre.
28/10/2025, 11:16
En juillet 2023, le Congrès de Nouvelle-Calédonie votait à l'unanimité une proposition de loi relative à la rémunération pour copie privée. Cette exception, dans la loi française depuis 1957, encadre le versement d'une redevance aux auteurs et éditeurs par les fabricants de dispositifs d'enregistrement. Assurant agir pour la protection du pouvoir d'achat, le gouvernement a reporté à plusieurs reprises la collecte de cette taxe, décision annulée par le tribunal administratif.
27/10/2025, 10:57
Le Syndicat National des Artistes Plasticien·nes CGT (SNAP-CGT) organise, tous les trois ans, son congrès. Du 6 au 8 novembre prochain, à Montreuil, l'événement invite les artistes-auteurs à se retrouver pour débattre sur les enjeux des professions et définir les combats à mener.
24/10/2025, 12:04
Trois élections se profilent, en novembre, à l'Académie française. Les membres seront sollicités à deux reprises le 6 novembre prochain, puis une nouvelle fois le jeudi 13 novembre. L'autrice Catherine Cusset, qui s'était portée candidate pour siéger au fauteuil de Gabriel de Broglie (F11), a retiré sa candidature.
23/10/2025, 09:11
Philosophe, romancier et passeur exigeant entre arts et sciences humaines, Alain Roger s’est éteint le 7 octobre à Belley (Ain), à 88 ans, partage Yves Luginbühl, directeur de recherche émérite au CNRS, auprès du Monde. Figure majeure de l’esthétique du paysage, il aura imposé une idée simple et déflagrante : le paysage n’est pas donné par la nature, il est produit par l’art. Son décès remet en lumière un parcours marqué par l’ENS Ulm (1957), l’agrégation (1959) et Clermont-Ferrand.
22/10/2025, 17:08
Dans un texte à la fois lucide et intime, Julien Fyot revient sur la genèse de Décrochages, son premier roman. Derrière le portrait d’un instituteur confronté aux fractures de l’école et à ses propres limites, l’auteur dévoile une double quête : celle d’un regard engagé sur un système éducatif à bout de souffle, et celle, plus intime, d’un homme face à la nécessité de grandir.
22/10/2025, 12:02
L’écrivain Roy Jacobsen s’est éteint le 18 octobre 2025, à l’âge de 70 ans, après une longue maladie. Figure majeure des lettres scandinaves contemporaines, il laisse derrière lui une œuvre traduite dans plus de quarante langues et couronnée par de nombreux prix.
21/10/2025, 12:49
Élu directeur de la Bibliothèque et de la Villa Marmottan pour un premier mandat le 7 octobre 2020, Adrien Goetz a été reconduit à ce poste, annonce l'Académie des beaux-arts. Cette dernière l'a réélu au cours de la séance plénière du 15 octobre 2025.
17/10/2025, 16:42
La famille d’Yves Avril annonce « avec beaucoup de chagrin » son décès « le 15 octobre, dans l’après-midi ». Les obsèques se tiendront ce samedi 18 octobre à 14h30, en l’église Saint-Sébastien, 17, rue de l’Église, à La Grange.
17/10/2025, 12:16
L’écrivain et poète Pierre Gonthier est décédé ce mercredi 15 octobre à l’âge de 93 ans, a appris, auprès de ses proches, Sud Ouest. Membre de l’Académie des Lettres et des Arts du Périgord et de l’Institut Eugène Leroy, il laisse derrière lui une œuvre sensible et profondément enracinée dans sa terre natale.
16/10/2025, 12:44
Déjà romanesque, l'histoire de Sur la route pouvait-elle l'être un peu plus ? Un chapitre inédit du texte culte de l'auteur américain Jack Kerouac a été découvert dans les effets personnels d'un parrain de la mafia new-yorkaise, Paul Castellano. Dactylographié sur deux pages, il aurait suivi la publication de Sur la route de quelques mois, en 1957.
13/10/2025, 10:02
Les Éditions Allia, Gérard Berréby, Danielle Orhan et Dominique Thomas ont annoncé « avec une profonde tristesse » la disparition de Gianfranco Sanguinetti, survenue à Prague, en Tchéquie, le 3 octobre 2025, à l’âge de 77 ans. Écrivain, poète et penseur critique, l'Italien né à Pully, dans le canton de Vaud en Suisse, fut l’une des grandes figures de la pensée révolutionnaire européenne et un acteur marquant du mouvement situationniste.
06/10/2025, 16:48
Ce 1ᵉʳ octobre 2025, le monde de la science, de la nature et de l’humanisme a perdu l’une de ses voix les plus singulières : la primatologue Jane Goodall est décédée à l’âge de 91 ans, de causes naturelles, lors d’une tournée de conférences aux États-Unis. L’annonce a été faite par le Jane Goodall Institute qu'elle avait fondé : jusqu’au bout, elle aura oeuvré en messagère de la nature.
03/10/2025, 09:54
Autres articles de la rubrique Métiers
Au Havre, une adresse familière des chineurs de papier s’apprête à baisser le rideau. Les Yeux d’Elsa, bouquinerie généraliste doublée d’un café littéraire, va fermer début 2026, après plus de 30 ans de présence. En cause : des ventes en baisse et des charges trop lourdes, qui poussent son propriétaire à mettre le lieu en vente.
16/12/2025, 17:41
Très discuté et enjeu décisif pour le gouvernement de Sébastien Lecornu, le projet de loi de finances 2026 a été adopté, ce lundi 15 décembre, par le Sénat, par 187 voix contre 109. Rejeté par l'Assemblée nationale en première lecture, il doit désormais passer par une commission mixte paritaire qui avancera un compromis susceptible d'être adopté par le Parlement dans son entièreté.
16/12/2025, 13:10
Camille Thoniel rejoint Livre et lecture en Bretagne en tant que chargée de l’économie du livre, apportant avec elle une solide expérience de l’édition contemporaine et de l’accompagnement des structures indépendantes.
16/12/2025, 13:10
Pour entrainer leurs grands modèles de langage, les développeurs et fournisseurs d'intelligence artificielle s'appuient sur de vastes corpus, au sein desquels se trouvent souvent des œuvres protégées par le droit d'auteur. Tandis que les négociations ouvertes avec les ayants droit sur une compensation pour cet usage patinent, une proposition de loi émerge au Sénat, autour d'une « présomption légale d'utilisation ».
16/12/2025, 11:04
Gaël Faye, Guillaume Musso, Amélie Nothomb, ou encore Albert Camus, Joël Dicker comptent parmi les écrivains pillés par Anthropic, la société américaine derrière l’intelligence artificielle Claude.
15/12/2025, 19:29
Cette fin d'année sera cruciale pour le secteur du livre, miné par des résultats jugés décevants et une certaine morosité ambiante. L'impératif économique masquera sans doute des réflexions sur l'industrialisation et la commercialisation des ouvrages, alors que certains acteurs s'interrogent sur l'impact environnemental de leurs pratiques. La maison d'édition Wildproject, qui consacrait dès 2019 un titre à l'écologie du livre, poursuit cette réflexion.
15/12/2025, 15:38
L'éditeur de livres jeunesse møtus, fondé par François David en 1988 sous un statut associatif, a été placé en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Caen, le 10 décembre 2025. La structure, rachetée en 2019 par Pierre Lenganey, alors propriétaire de la librairie alençonnaise Le Passage, a publié ses derniers livres en fin d'année 2024.
15/12/2025, 15:34
La romancière britannique Joanna Trollope, figure majeure du roman populaire anglais consacré à la vie familiale et aux relations intimes, est morte à l’âge de 82 ans, jeudi, à son domicile de l’Oxfordshire, en Angleterre. L’annonce a été faite par son agence littéraire, Felicity Bryan Associates, sans précision sur les causes du décès.
15/12/2025, 12:54
La librairie Le Nuage Vert, spécialisée dans les littératures de l’imaginaire, a lancé une campagne de financement participatif afin de faire face aux conséquences financières de travaux urgents réalisés sur sa devanture. L’appel a déjà rencontré un écho : 1827 € ont été récoltés sur un objectif initial de 1000 €, soit 182 % de financement, alors qu’il reste encore 26 jours à la collecte.
15/12/2025, 12:34
Dans les Pyrénées, Elena, Lise et Tom voient leurs vacances bouleversées par une série étrange d’attaques de troupeaux. Quand un loup se profile, la peur s’installe. En enquêtant auprès des éleveurs et des protecteurs de la nature, les jeunes héros découvrent un territoire où émotions et idées s’affrontent. Premier tome de la collection Crimes contre Nature, ce polar vert écrit par mère et fille, invite les 9-12 ans à explorer la biodiversité et à cultiver leur esprit critique. Projet porté par Claire Marine Alemany.
15/12/2025, 12:11
L'année 2025 ne sera sans doute pas la plus mémorable pour l'industrie du livre. La tendance au recul économique de la filière se précise au deuxième trimestre, révèle une analyse conjoncturelle du ministère de la Culture. Ce repli est généralisé au champ marchand de la culture dans son ensemble, et les résultats économiques du livre restent bien supérieurs à ceux de 2019, année de référence pré-Covid.
15/12/2025, 11:36
Il est des moments où le malaise diffus, longtemps contenu dans les couloirs et les réunions informelles, franchit un seuil. Chez Interforum, ce seuil semble aujourd’hui atteint. En demandant l’inscription à l’ordre du jour du prochain CSE central du déclenchement d’un droit d’alerte économique, le syndicat Force ouvrière transforme une inquiétude collective en démarche institutionnelle formelle. Un geste lourd de sens, rarement anodin dans la vie sociale d’une entreprise.
15/12/2025, 10:56
À Verniolle, en Ariège (09), Le Relais de Poche, lieu culturel mêlant librairie, restauration et spectacles, prépare un changement de gouvernance. À l’approche de l’âge de la retraite de ses fondateurs, la librairie va être transmise à une association, Les Passeurs de Relais, qui en assurera la gestion à partir de janvier 2026. Cette évolution vise à préserver une librairie de proximité dans un contexte jugé fragile pour la filière du livre, tout en inscrivant le projet dans une dynamique collective.
15/12/2025, 10:21
Quelles sont les vingt langues les plus parlées au monde ? Quel est leur nombre de locuteurs ? L’Ethnologue, site de référence pour les langues, nous propose une classification sans surprise pour certaines langues et instructive pour d’autres langues. Suite à quoi, nous tenterons de présenter chaque langue en quelques lignes.
15/12/2025, 10:18
Le 6 octobre 2025, Dublin dormait encore quand les flammes ont mordu la devanture de Books Upstairs, sur D’Olier Street. Vers 3 heures du matin, un feu allumé à l’avant du commerce a déclenché l’intervention des secours. La Garda Síochána a ouvert une enquête, sans blessés signalés. Mais au petit matin, l’équipe sidérée a découvert l'ampleur des dégâts... et reconstruit tant bien que mal depuis.
14/12/2025, 15:18
Au Japon, le paysage culturel des bibliothèques se redessine à marche forcée. Sur les écrans d’accueil de certaines bibliothèques municipales ou universitaires, une invite inattendue attire désormais les regards : « Essayez Shisho, la bibliothécaire IA. » Cette technologie à pour objectif est simple : réduire la charge des personnels humains tout en enrichissant l’expérience du public.
13/12/2025, 10:19
Cracovie, ville au patrimoine littéraire profond, s’est retrouvée au cœur d’une polémique inattendue à la fin d’octobre 2025. À l’ombre des célèbres salons officiels, une autre manifestation — Targi Książki bez Cenzury, ou Salon du livre sans censure — a rassemblé une série de publications hautement controversées, accusées de véhiculer des discours antisémites et anti-ukrainiens.
13/12/2025, 09:34
Au détour d’un dossier poussiéreux de la Sección de Censura du Archivo General de la Administración — à Alcalá de Henares — l’un des grands visages de la littérature espagnole du XXᵉ siècle renaît. Deux manuscrits inédits d’Ignacio Aldecoa (1925-1969) ont été repérés par le professeur Álex Alonso Nogueira alors qu’il se documentait pour la prochaine exposition de la Biblioteca Nacional de España (BNE) : Ignacio Aldecoa. El oficio de escribir. L’un de ces textes sera bientôt montré au public à Madrid.
13/12/2025, 09:10
À Marseille aussi, les librairies sont ciblées. La librairie associative Transit a subi trois attaques en 2025 - tags, perturbation d’une rencontre, puis croix celtique peinte sur sa vitrine dans la nuit du 1er au 2 décembre -, tandis que la librairie Les Sauvages a également été visée par une croix celtique sur son rideau de fer. Face à cette série d’intimidations, une mobilisation de soutien s’est tenue hier soir place Léon Blum à l’appel de plusieurs librairies marseillaises, réunissant une centaine de personnes.
12/12/2025, 16:46
En 2026, la Drôme commémorera le 400ᵉ anniversaire de la naissance de la marquise de Sévigné, grande épistolière du XVIIᵉ siècle et figure étroitement liée à Grignan. À cette occasion, le Département de la Drôme, les Châteaux de la Drôme, l’agence Drôme Attractivité et la ville de Grignan s’associent pour porter « 2026, Année Sévigné », une programmation culturelle d’ampleur à l’échelle du territoire.
12/12/2025, 12:21
Un domaine technique aux nombreuses spécificités, avec une vocation internationale : l'édition scientifique, sans surprise, emprunte plusieurs termes à l'anglais au sein de son vocabulaire. La Commission d'enrichissement de la langue française présente quelques équivalents, accompagnés des définitions correspondantes.
12/12/2025, 11:43
Mis en œuvre entre 2025 et 2028, un plan interministériel, réunissant éducation, travail, culture, justice et, bien sûr, outre-mer, entend prévenir et lutter contre l'illettrisme et l'illectronisme dans ces territoires. Il prévoit notamment de fédérer les acteurs, d'améliorer l'acquisition du langage et les premiers apprentissages ou encore de faciliter l'accès aux savoirs de base dans le monde du travail.
12/12/2025, 10:46
La part collective du Pass Culture, instaurée après crédits alloués à titre individuel, pourrait bien devenir l'instrument principal du dispositif. Un décret pris par le Premier ministre modifie les modalités de répartition des crédits de la part collective, tout en instaurant « trois piliers » relatifs aux activités d'éducation artistique et culturelle qu'il est possible de financer.
12/12/2025, 09:43
Dix ans après l’effondrement spectaculaire d’Aristophil, le verdict est tombé. Le tribunal de Paris a condamné ce jeudi 11 décembre Gérard Lhéritier, fondateur de la société de placements en manuscrits anciens, à cinq ans de prison ferme pour escroquerie et pratiques commerciales trompeuses. Âgé de 77 ans et absent pour raisons de santé, l’entrepreneur a été reconnu responsable d’un dispositif frauduleux qui a ruiné des milliers d’épargnants. Son avocat a annoncé son intention de faire appel.
11/12/2025, 18:22
Les éditions Abduco annoncent l'acquisition des catalogues des Éditions des Intouchables et des maisons associées (Lanctôt Éditeur et les Éditions Cornac), dans le cadre d'un accord avec la famille de Michel Brûlé, fondateur de la maison Les Intouchables décédé le 31 mai 2021.
11/12/2025, 15:27
À l'aube de leur dixième anniversaire, Tibert Éditions ont ouvert, ce 9 décembre, une « vente solidaire », avec comme objectif de « remettre la maison d'édition à flots pour naviguer vers 2026 ». François Andrieux, fondateur de la structure, espère atteindre un objectif de 20.000 € récoltés par cette initiative afin de compenser, notamment, de « nombreux impayés de la part de librairies ».
11/12/2025, 12:06
Le Groupe Bayard annonce l’arrivée de Pauline Alvado au sein de son pôle jeunesse, où elle occupera les fonctions de directrice commerciale. Elle exercera sous la responsabilité d’Emmanuelle Marie, directrice adjointe du pôle jeunesse.
11/12/2025, 11:31
À mesure que la proposition de loi sur la continuité de revenus des artistes-auteurs avance au Sénat, une mobilisation se déploie loin des projecteurs. La Sacem orchestre un lobbying soutenu auprès des parlementaires pour torpiller le texte, défendant publiquement le droit d’auteur tout en protégeant, en réalité, les intérêts économiques des diffuseurs.
11/12/2025, 11:26
La Commission d'enrichissement de la langue française, dispositif interministériel, formule des recommandations concernant l'usage de termes issus de langues étrangères, en proposant des équivalents en français. Elle se penche sur les cas de key lab et bootcamp, deux concepts très utilisés dans les domaines de la recherche et de la formation.
11/12/2025, 09:35
Les fins d’année se suivent et se ressembleraient donc, chez Editis : ce 15 décembre, un mouvement social appelle les salariés — représentants et assistantes commerciales — à une réunion, au siège de l’entreprise. À l’initiative de Force ouvrière, la rencontre est prévue dans l’atrium du 92 avenue de France… ou pas.
10/12/2025, 16:07
Huit mois après l’attaque à la voiture-bélier qui a ravagé la bibliothèque Chantal-Mauduit et son dojo dans le quartier Mistral, la Ville de Grenoble rouvre une bibliothèque temporaire à quelques mètres du bâtiment détruit. Tandis que les équipements transitoires entrent en service, les travaux de réhabilitation définitive du site d’origine se préparent, pour un chantier estimé entre trois et quatre années.
10/12/2025, 12:21
Pegasus Manga, une société de HarperCollins Publishers, annonce aujourd’hui qu’après trois ans, la marque Crunchyroll Manga reprend son nom d’origine : Kazé. Ce nom a façonné l’histoire de l’édition manga en France et en Allemagne pendant plus de 30 ans et demeure une référence culturelle, reconnue par les lecteurs et respectée par l’ensemble du secteur.
10/12/2025, 12:01
Président du Rassemblement national, député européen, président du groupe Patriotes pour l'Europe au Parlement européen et auteur à succès : Jordan Bardella cumule les casquettes. Cette dernière activité lui a rapporté quelque 720.000 € net en 2024 et 2025, grâce à l'attention qui lui porte la maison d'édition Fayard, propriété du milliardaire Vincent Bolloré.
10/12/2025, 11:30
Les éditeurs et éditrices indépendant·es du monde arabe dévoilent une cartographie des politiques publiques du livre couvrant 11 pays de la région. Cette nouvelle ressource propose une lecture comparative des dispositifs législatifs, économiques et culturels qui structurent le secteur du livre et témoigne d’un travail mené malgré un contexte souvent fragile et instable.
10/12/2025, 11:15
Un arrêté du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace annonce la nomination de Nicolas Tocquer, conservateur en chef des bibliothèques, à la direction de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg. Sa prise de poste sera effective le 1er janvier 2026.
10/12/2025, 10:22
Commenter cet article