Édika, “l’auteur préféré des lecteurs de Fluide Glacial“, est mort

Le magazine insiste d’emblée sur l’empreinte laissée par l’auteur : « Son talent était incomparable. Et, comme tous ses fans, nous sommes inconsolables. » L’hommage dessine le portrait d’un homme « très réservé, presque timide, sauf devant sa feuille de papier, où il se sentait libre de tout dessiner », devenu « un auteur culte à nul autre pareil, adulé par tous les dessinateurs de bande dessinée ».

Depuis son arrivée dans les pages du magazine, en 1979, Édika était « toujours l’auteur préféré des lecteurs de Fluide Glacial ».

Le « le roi de la non-chute »

Pour Fluide Glacial, Édika était « et il le restera », le Prince de la déconnade et de l’humour absurde, le champion des couvertures emblématiques, le maître de l’acrobatie narrative, le roi de la non-chute. La rédaction détaille aussi ses marques de fabrique : le spécialiste des dialogues sans queue ni tête et des montages-photos psychédéliques, l’inventeur des bouglous à sens-giratoires inversés et le talentueux créateur de personnage loufoques.

Dans cette galerie, le magazine cite « des punks poétiques », « des athlètes à la grâce bodybuildée ou divas à fortes poitrines », ainsi que « le chat Clark Gaybeul » et « son personnage-dessinateur, Bronsky Proko », que la rédaction imagine « aujourd’hui sans doute aussi tristes que nous de la disparition de leur créateur ».

L’hommage revient également sur la relation de l’auteur à son art : « Tout au long de son immense et prolifique carrière, Édika a partagé avec ses lecteurs son immense plaisir à dessiner et son bonheur permanent de laisser libre court à son imagination sans limite. » Et de conclure : « Édika ne ressemblait à aucun autre auteur, il était unique, délicat et incroyablement drôle. »

Fluide Glacial adresse enfin « toutes [ses] pensées affectueuses » à « sa famille, ses enfants et petits-enfants, ses proches », ainsi qu’à « ses nombreux lecteurs », qui « pour la seule fois, n’ont vraiment pas le cœur à rire en pensant à notre cher Édika ».

D’Héliopolis à Fluide Glacial

Edouard Karali est né « le 17 décembre 1940 à Héliopolis. Après avoir quitté l’Égypte avec sa famille à l’âge de 19 ans, il travaille au Liban comme maquettiste avant de devenir illustrateur dans la publicité.

En 1976, il rejoint son frère Paul Carali installé en France et devient, comme lui, dessinateur de bande dessinée. Il collabore alors à Pilote, Charlie Mensuel et Psikopat, le journal de son frère Paul. En 1979, il entre à Fluide Glacial, sollicité par Gotlib et Jacques Diament, et devient rapidement l’un des auteurs phares.

Édika a réalisé 37 albums, parmi lesquels Débiloff profondikum, Sketchup, Clark Gaybeul, Peurs bleues, Désirs exacerbés, Histoires obliques, ou encore son dernier, Pas d’panique, paru en 2018. « Véritable maître dans l’Art de la couverture », il signe pas moins de 83 illustrations de Unes de Fluide Glacial, dont la dernière en 2023 (hors-série d’été), sur 594 numéros parus ce jour.

Tous les auteurs du journal ont rendu hommage à ce pilier de Fluide Glacial dans le numéro anniversaire des 50 ans du journal paru cette année, un numéro « orchestré autour de son célèbre “bouglou à sens giratoire inversé” ».

Crédits photo : Fluide Glacial

Par Hocine Bouhadjera

