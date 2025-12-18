Félicité de Lamennais, ou la liberté sous condition

« Qu’est aujourd’hui le prolétaire à l’égard du capitalisme ? Un instrument de travail. » Nous sommes en 1839. La formule claque, sèche, implacable. Félicité de Lamennais décrit une liberté qui n’en est pas une : juridiquement affranchi, l’homme moderne n’est plus la propriété d’un maître, mais sa volonté demeure enchaînée. Le corps n’est plus esclave, écrit-il, mais la faim a remplacé les chaînes.
Le 18/12/2025 à 08:00 par Hocine Bouhadjera
18/12/2025
La monarchie de Juillet est alors en place depuis près d’une décennie. Née de la révolution de 1830, elle prétend incarner l’équilibre, la stabilité et la défense des intérêts du peuple contre le chaos. Mais sous cette façade libérale, l’État consolide un ordre profondément inégalitaire. Émeutes, soulèvements, misère ouvrière : chaque crise devient l’occasion de renforcer un arsenal répressif au nom de la paix sociale.
Pour Lamennais, l’Histoire se répète sous des formes nouvelles. Esclave, serf, prolétaire : les mots changent, la domination demeure. « Chez les anciennes nations, le peuple n’existait pas. Ce que nous appelons le peuple, c’étaient les esclaves. » La formule résume un diagnostic radical : après chaque révolution, le même ordre se recompose, simplement rebaptisé.
Dans ce nouveau régime de servitude, nul maître identifiable. L’esclave moderne n’appartient à personne, et c’est précisément là que réside la ruse du système. La loi, la nécessité économique et la peur de mourir de faim assurent la discipline là où autrefois régnaient les verges et les chaînes. L’égalité des droits, proclamée, se dissout dans la réalité : indulgence pour les puissants, sévérité pour les pauvres, les mendiants, les vagabonds.
Mais Lamennais ne prêche pas la résignation. Si l’Histoire est faite de cycles, alors la liberté n’est jamais acquise. Elle doit être sans cesse reconquise, arrachée à l’ordre établi qui se prétend naturel. Sa pensée, profondément politique, repose sur cette tension : dénoncer l’injustice sans renoncer à l’espérance.
Chez lui, la critique sociale s’enracine dans une vision morale et spirituelle du monde. La domination n’est pas seulement économique ou juridique : elle est une trahison de l’idéal humain.
Né à Saint-Malo en 1782, Félicité de Lamennais se forme en autodidacte à la théologie avant d’embrasser, presque contraint, la prêtrise. Très tôt, son tempérament indépendant et son goût de la controverse le conduisent vers l’écriture et l’engagement politique. Polémiste flamboyant, il séduit d’abord une Église fragilisée par la Révolution et les Lumières.
En 1830, il fonde le journal L’Avenir, dont l’épigraphe — « Dieu et liberté » — résume l’ambition : concilier foi chrétienne et émancipation politique. Mais les positions qu’il défend lui valent la désapprobation du pape Grégoire XVI.
La rupture éclate en 1834 avec la publication de Paroles d’un croyant. Lamennais y dénonce une papauté qu’il accuse d’avoir « divorcé avec le Christ » en pactisant avec les pouvoirs absolus. Le livre rencontre un écho immense, bien au-delà des frontières françaises — Dostoïevski comptera parmi ses lecteurs. La condamnation est sans appel : sa congrégation est dissoute, et la séparation avec l’Église devient définitive.
Resté fidèle à l’idéal chrétien tout en combattant la monarchie bourgeoise, Lamennais est élu député en 1848. Le coup d’État de 1851 met un terme brutal à son engagement public. Lorsqu’il meurt en 1854, les autorités tentent en vain de contenir l’affluence : la foule se presse à ses obsèques au Père-Lachaise, où il est inhumé dans la fosse commune.
Ainsi s’achève la trajectoire d’un homme pour qui la liberté ne fut jamais un slogan, mais un combat permanent — contre les pouvoirs, les dogmes et les illusions d’une société qui prétend libérer tout en organisant de nouvelles formes d’asservissement.
