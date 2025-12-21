Quand Flaubert ferraille contre la bêtise municipale

Le ton est sec, mordant, sans appel. Flaubert ne plaide pas : il accuse. Ce texte bref, précis, nerveux, prend immédiatement les allures d’un pamphlet d’anthologie, où l’écrivain règle ses comptes avec une ville qu’il juge aveugle à ce qui fonde véritablement sa grandeur.

Poète, professeur de lettres et conservateur de la bibliothèque de Rouen, Louis Bouilhet fut bien plus qu’un notable lettré. Il fut l’un des amis les plus intimes de Flaubert, celui que l’écrivain décrivait comme « son accoucheur », capable de voir dans sa pensée « plus clairement que lui-même ». Bouilhet est le premier lecteur de La Tentation de saint Antoine et de Madame Bovary, un compagnon d’écriture, de doute et d’exigence.

Le refus d’honorer sa mémoire agit pour Flaubert comme un révélateur. Ce n’est plus seulement Bouilhet qui est méprisé, mais l’idée même que la littérature mérite reconnaissance lorsqu’elle ne s’accompagne ni de fortune, ni de notabilité officielle.

Dans Conservateurs qui ne conservez rien, Flaubert déploie une critique implacable d’une bourgeoisie qu’il juge pusillanime, hypocrite et intéressée. Il y dénonce une société qui n’honore que ceux qui peuvent financer leur propre postérité, et qui relègue écrivains, penseurs et créateurs à l’oubli dès lors qu’ils ne servent pas des intérêts immédiats.

La ville de Rouen, sommée de se regarder en face, devient le symbole d’une France qui célèbre les façades mais se détourne des œuvres. Flaubert riposte, réfute, démonte la mauvaise foi institutionnelle avec une ironie froide et une lucidité rageuse.

Ironie de l’histoire : la statue-fontaine dédiée à Louis Bouilhet sera finalement édifiée en 1882, deux ans après la mort de Flaubert.

Au-delà de l’épisode, le texte résonne comme une interrogation persistante : que fait une société de ses écrivains ? À quel moment décide-t-elle qu’une œuvre mérite d’être conservée, transmise, honorée ? Et selon quels critères ?

La virulence de Flaubert, loin de relever du seul contexte du XIXᵉ siècle, semble brosser un portrait toujours reconnaissable : celui d’un monde prompt à instrumentaliser la culture, mais réticent à lui accorder une valeur autonome.

Les éditions Allia vous proposent les premières pages en avant-première :

Né à Rouen en 1821, fils d’un médecin et d’une mère issue de la bourgeoisie, Gustave Flaubert grandit dans un cadre austère qui nourrit très tôt son rapport exigeant à la littérature. Sa rencontre, en 1836, avec Élisa Schlésinger — amour unilatéral et durable — marque profondément son imaginaire.

Après des études de droit à Paris et la fréquentation des milieux artistiques, il hérite en 1846 d’une fortune qui lui permet de se consacrer entièrement à l’écriture. La même année débute sa relation tumultueuse avec Louise Colet, dont la correspondance reste l’un des grands ensembles réflexifs sur l’art d’écrire.

Voyageur, il parcourt l’Orient avec Maxime Du Camp entre 1849 et 1851. Madame Bovary, publié en 1857, lui vaut un procès retentissant pour atteinte aux bonnes mœurs. Suivent Salammbô en 1862 et L’Éducation sentimentale en 1869.

Flaubert meurt en 1880 d’une hémorragie cérébrale, profondément affecté par la disparition de plusieurs amis. Bouvard et Pécuchet, son dernier grand roman, paraîtra inachevé l’année suivante.

Par Hocine Bouhadjera

