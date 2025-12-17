Inscription
#Polar

De la PJ à l’écriture : Meï Lepage signe son premier polar

Avant même sa parution, Sécher tes larmes, premier roman policier de Meï Lepage, a suscité un enthousiasme international exceptionnel, au point d’être d’ores et déjà annoncé pour une traduction dans une dizaine de pays - fait rare pour une autrice débutante, et encore plus pour un premier livre.

Le 17/12/2025 à 09:00 par Hocine Bouhadjera

17/12/2025 à 09:00

Hocine Bouhadjera

Le roman s’ouvre sur un drame troublant par sa répétition. Même victime, même lieu, même mode opératoire : Adèle Jezequel, fille du commandant de police d’Annemasse, vient d’être enlevée… une seconde fois. Sept ans plus tôt, la jeune femme avait déjà disparu dans des circonstances strictement identiques. Une affaire vertigineuse, où le passé semble se rejouer à l’identique, comme si le temps s’était refermé sur lui-même.

Pour mener l’enquête, Emma Fauvel, enquêtrice à la PJ de Créteil, est désignée. Un choix qui n’a rien d’anodin. Emma a grandi à Annemasse, ville qu’elle a quittée pour fuir un passé lourd et douloureux. Elle s’était juré de ne jamais y remettre les pieds. Mais Adèle et elle se connaissent depuis l’enfance, et lorsque la demande vient « d’en haut », Emma accepte de revenir dans cette ville cernée par les Alpes — quitte à affronter ce qu’elle avait cherché à enfouir.

Dans une Annemasse bétonnée, écrasée par la canicule, les trajectoires se croisent à nouveau. Le roman installe une atmosphère suffocante, à la fois géographique et psychologique, où les souvenirs refont surface et où l’enquête devient indissociable d’un combat intime. Si la justice est aveugle, Sécher tes larmes suggère que cette fois, Emma devra lui rendre la vue.

Née en 1996, Meï Lepage est gardienne de la paix à Lyon, au sein d’une unité de terrain. Elle a écrit Sécher tes larmes alors qu’elle était affectée à Annemasse, un ancrage professionnel et territorial qui irrigue le roman de l’intérieur.

 
 

Sécher tes larmes

Mei Lepage

Paru le 16/01/2026

304 pages

Verso

19,90 €

9782386433542
