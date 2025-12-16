Bouquinerie : plus de 30 ans après, Les Yeux d’Elsa va fermer au Havre

La librairie proposait un fonds très large de livres anciens et d’occasion, mêlant essais, littérature, bandes dessinées, mangas, DVD et ouvrages pratiques.

Un parcours lié au lieu

À la tête de la librairie, Samir El Hettak a passé l’essentiel de sa vie professionnelle dans cet environnement. Fils de Khamsa Berrehil, fondatrice d’un des premiers cafés littéraires du Havre, il explique aujourd’hui sa décision par un faisceau de raisons personnelles et économiques.

À l’approche de la soixantaine, il estime, auprès de France 3 Normandie, avoir atteint un moment charnière, dans un contexte marqué par une baisse durable de la fréquentation et des ventes, ainsi que par la concurrence accrue des usages numériques.

L’histoire des Yeux d’Elsa débute en 1991, lorsque Khamsa Berrehil ouvre une première bouquinerie au Havre, peu après son arrivée d’Algérie. En 1993, la Bouquinerie s’installe cours de la République. En 1996, un café littéraire voit le jour au-dessus de la boutique, sous le nom Les Yeux d’Elsa, en référence au poème de Louis Aragon.

Le lieu connaîtra plusieurs évolutions et déménagements au fil des années, avec la création d’une association de soutien et, en 2004, l’ouverture du café littéraire en face de la bouquinerie, au 115 cours de la République.

Cette succession d’implantations a façonné un écosystème culturel durable à l’échelle du quartier. Au-delà de l’offre de livres, le lieu a ainsi longtemps fonctionné comme un espace de sociabilité.

Crédits photo : Ville du Havre (CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com