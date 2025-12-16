Avant la peine : quand le consentement devient un champ de bataille

Le roman s’ouvre sur la promotion de Baptiste, urgentiste irréprochable, nouvellement nommé chef de service : « Avec une plaque en laiton qui ne change rien. » Tout est là : la vacuité des honneurs, l’illusion de la maîtrise, et déjà une ironie sourde.

Baptiste incarne le médecin idéal — dévoué, stable, admiré — jusqu’à devenir, pour ses proches, « un totem contre la mort ». Face à lui, Rebecca. Même âge, même excellence, même engagement professionnel. Mais pas la même reconnaissance. Elle le sait, elle le sent : « Sa détermination aurait sans doute mérité une médaille, mais personne ne l’a proposée. » À partir de là, la fracture est prête.

Deux trajectoires, un déséquilibre

Le récit progresse par une alternance de focalisations, sans jamais chercher l’équivalence morale. Heinich ne distribue pas les torts : elle expose. Elle observe comment un lien professionnel intense — « on ne sauve jamais quelqu’un seul »— se transforme lentement en proximité trouble, puis en zone grise.

La scène centrale, dans la salle de garde, condense cette ambiguïté. Baptiste raconte : « Je l’ai caressée… je ne l’ai pas pénétrée. » Le choix des mots est clinique, presque administratif. Tout passe par le vocabulaire du contrôle, de la justification, de l’auto-défense. Rebecca, elle, disparaît du récit à mesure que Baptiste parle. Son consentement est supposé, interprété, reconstruit après coup.

C’est là que le roman frappe juste : dans cette impossibilité de dire clairement où commence la bascule. « Je sais bien ce qu’on a vécu… qu’elle consentait », affirme Baptiste — non comme un mensonge délibéré, mais comme une conviction intime. Et c’est précisément cela qui inquiète.

Une écriture chirurgicale

Le style de Laure Heinich est net, tendu, sans afféterie. La syntaxe épouse les états mentaux : phrases longues quand la pensée s’emballe, segments courts quand la réalité tranche. Les parenthèses, les incises, les ruptures de rythme créent une oralité maîtrisée, presque inconfortable. Rien n’est lissé.

Les dialogues, rares mais décisifs, fonctionnent comme des chocs. L’insulte initiale — « Connard »— agit comme un déclencheur narratif autant que judiciaire. Le roman n’est pas un polar, mais il emprunte au thriller moral sa tension continue.

Avant le verdict, le malaise

Avant la peine n’est pas un roman à thèse. C’est un livre de friction. Entre deux récits incompatibles. Entre deux époques du féminisme. Entre l’image sociale des hommes qui « sauvent » et la parole des femmes qui dénoncent. Heinich ne cherche pas à réconcilier. Elle oblige à rester là, dans l’inconfort, avant le jugement — judiciaire ou intime.

Et c’est sans doute là que le livre trouve sa justesse : non pas dans la résolution, mais dans l’attente. Dans ce moment suspendu où tout peut encore basculer. Où chacun, comme le rappelle l’exergue de Renoir, « a ses raisons ».

Par Lucy L.

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com