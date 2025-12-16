Il était deux fois : quand une mère se réveille douze ans plus tard pour retrouver sa fille disparue

Le projet tient en quelques mots, affirment les réalisateurs : « Raconter l’errance intime d’une femme qui cherche sa fille autant qu’elle cherche son identité. »

Gabrielle se réveille. Douze années ont disparu. Victime d’une amnésie psychogène atypique, elle n’a conservé aucun souvenir du temps écoulé. Mais son instinct, lui, est intact. Instinct de flic. Instinct de mère. Alors qu’une nouvelle disparition secoue la ville de Sagas, Gabrielle découvre une vérité vertigineuse : malgré l’amnésie, elle n’a jamais cessé d’enquêter.

Les traces sont là. Les preuves aussi. Comme si, quelque part, elle avait continué à chercher sa fille sans jamais pouvoir se souvenir.

La série Il était deux fois sera à découvrir à compter du 26 décembre en intégralité sur france.tv et dès le mercredi 7 janvier à 21.10 sur France 2.

