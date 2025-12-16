À Amiens, une journée pour comprendre et défendre le livre de photographie

Proposée au Musée de Picardie, cette rencontre s’adresse prioritairement aux professionnels du livre — bibliothécaires, libraires, médiathécaires, éditeurs — désireux de mieux appréhender un champ éditorial en pleine expansion, mais encore insuffisamment visible dans les réseaux de diffusion traditionnels.

Depuis 2020, le nombre d’éditeurs de livres de photographie a sensiblement augmenté, sans que cette dynamique ne se traduise par une présence équivalente en librairie ou en médiathèque. Partant de ce constat, France PhotoBook entend proposer une journée de réflexion et de transmission autour de cet objet éditorial singulier, à la croisée de la création artistique, de la fabrication graphique et de la médiation culturelle.

La matinée, organisée à la bibliothèque Louis Aragon, sera consacrée à une exploration concrète du livre de photographie. Après une introduction d’Éric Cez, président de France PhotoBook, plusieurs éditeurs membres de l’association — dont les Éditions Loco et Light Motiv — présenteront des ouvrages récents, afin de mettre en lumière la diversité des démarches éditoriales.

Un temps fort sera également dédié à la constitution de collections spécialisées, avec l’intervention d’Anne Lacoste, directrice de l’Institut pour la Photographie, qui reviendra sur la construction d’un fonds de plus de 30 000 ouvrages, en incluant un focus sur l’édition photographique jeunesse.

L’après-midi, au Musée de Picardie, élargira la réflexion aux enjeux contemporains du livre de photographie. La conversation entre Héloïse Conésa, conservatrice à la Bibliothèque nationale de France, et François Annycke, directeur de l’AR2L, interrogera la capacité de ces ouvrages à rendre compte des enjeux esthétiques et sociétaux actuels.

La journée se conclura par des échanges consacrés à la diffusion et à la médiation, soulignant le rôle central des libraires et bibliothécaires dans l’accompagnement des publics.

À travers cette initiative, France PhotoBook affirme sa volonté de faire reconnaître le livre de photographie comme un champ éditorial à part entière, appelant à une meilleure articulation entre création, diffusion et transmission auprès des lecteurs.

