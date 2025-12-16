À Amiens, une journée pour comprendre et défendre le livre de photographie

Le jeudi 22 janvier 2026, Amiens accueillera une Journée de sensibilisation au livre de photographie, organisée par France PhotoBook en partenariat avec l’Agence régionale du livre et de la lecture des Hauts-de-France (AR2L) et les Bibliothèques d’Amiens Métropole.
Le 16/12/2025 à 17:15 par Dépêche
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
16/12/2025 à 17:15
0
Commentaires
0
Partages
Proposée au Musée de Picardie, cette rencontre s’adresse prioritairement aux professionnels du livre — bibliothécaires, libraires, médiathécaires, éditeurs — désireux de mieux appréhender un champ éditorial en pleine expansion, mais encore insuffisamment visible dans les réseaux de diffusion traditionnels.
Depuis 2020, le nombre d’éditeurs de livres de photographie a sensiblement augmenté, sans que cette dynamique ne se traduise par une présence équivalente en librairie ou en médiathèque. Partant de ce constat, France PhotoBook entend proposer une journée de réflexion et de transmission autour de cet objet éditorial singulier, à la croisée de la création artistique, de la fabrication graphique et de la médiation culturelle.
La matinée, organisée à la bibliothèque Louis Aragon, sera consacrée à une exploration concrète du livre de photographie. Après une introduction d’Éric Cez, président de France PhotoBook, plusieurs éditeurs membres de l’association — dont les Éditions Loco et Light Motiv — présenteront des ouvrages récents, afin de mettre en lumière la diversité des démarches éditoriales.
Un temps fort sera également dédié à la constitution de collections spécialisées, avec l’intervention d’Anne Lacoste, directrice de l’Institut pour la Photographie, qui reviendra sur la construction d’un fonds de plus de 30 000 ouvrages, en incluant un focus sur l’édition photographique jeunesse.
L’après-midi, au Musée de Picardie, élargira la réflexion aux enjeux contemporains du livre de photographie. La conversation entre Héloïse Conésa, conservatrice à la Bibliothèque nationale de France, et François Annycke, directeur de l’AR2L, interrogera la capacité de ces ouvrages à rendre compte des enjeux esthétiques et sociétaux actuels.
La journée se conclura par des échanges consacrés à la diffusion et à la médiation, soulignant le rôle central des libraires et bibliothécaires dans l’accompagnement des publics.
À travers cette initiative, France PhotoBook affirme sa volonté de faire reconnaître le livre de photographie comme un champ éditorial à part entière, appelant à une meilleure articulation entre création, diffusion et transmission auprès des lecteurs.
Le programme est à découvrir ci-dessous :
Crédits photo : alandsmann CC 0
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Un dîner de gala intitulé Un Livre | Un Destin se tiendra jeudi 15 janvier 2026 à 19h00, au Carlton Cannes, dans le Grand Salon. Portée par Rencontre des Auteurs Francophones, avec le soutien, entre autres, de la librairie Autour d’un Livre, la soirée entend rendre hommage à des auteurs francophones, et poser un acte fondateur en vue d’un festival littéraire francophone annuel annoncé pour janvier 2027.
16/12/2025, 17:15
Le festival littéraire Le Goût des Autres tiendra sa 15ᵉ édition au Havre, du 15 au 18 janvier 2026. Organisé par la Ville du Havre, l’événement proposera rencontres, lectures, performances et spectacles autour du thème « Jouer le jeu ». La programmation réunira des écrivaines et écrivains français et internationaux, des artistes de la scène musicale et poétique, ainsi qu’un important volet destiné au jeune public.
16/12/2025, 16:35
La Société Française des Intérêts des Auteurs de l’écrit (Sofia), organisme de gestion collective notamment chargé de la collecte du droit de prêt en bibliothèque, soutient également plus de 300 salons et festivals littéraires. Elle conditionne cette aide à la rémunération, par les organisateurs de ces manifestations, de tous les auteurs intervenants, selon une grille de tarifs minimum de rémunération par type d’intervention. Cette dernière a été revue pour l'année 2026.
11/12/2025, 09:40
La Saison Méditerranée 2026 se déroulera du 15 mai au 31 octobre 2026 en France et dans plusieurs pays du pourtour méditerranéen. Portée par les ministères de l’Europe et des Affaires étrangères et de la Culture, et mise en œuvre par l’Institut français, elle vise à réunir artistes, chercheurs et acteurs des sociétés civiles autour de projets culturels et de réflexions communes. L’événement débutera à Marseille, où une ouverture populaire est prévue du 15 au 24 mai, avant un déploiement national et international autour de plus de 200 rendez-vous.
09/12/2025, 16:38
Pour sa 8ᵉ édition, le rendez-vous culturel Lire la Nature revient avec une ambition renouvelée : inviter le public à repenser son rapport au vivant. Les 31 janvier et 1ᵉʳ février, la Fondation François Sommer ouvre gratuitement les portes du Musée de la Chasse et de la Nature pour deux journées où littérature, sciences, philosophie, arts et écologie dialogueront en liberté autour d’un thème central : « Changer de regard. »
08/12/2025, 17:51
Le 3ᵉ Marché de la Poésie de Lille se tiendra au Tripostal les 12, 13 et 14 décembre 2025. En amont, depuis le 26 novembre dernier et jusqu'au 11 décembre, le festival Les Escales du Marché déploiera une série de rencontres poétiques dans de nombreuses villes de la Métropole Européenne de Lille. Ateliers, lectures, performances et échanges avec des auteurs jalonneront cette programmation destinée à mettre la création poétique au cœur du territoire.
08/12/2025, 16:05
Le Marché du livre de Plombières-les-Bains s’apprête à vivre, du 12 au 14 décembre 2025, une première édition inscrite au cœur de la féerie hivernale qui fait la renommée du « Marché de Noël d’antan », considéré comme l’un des plus authentiques des Vosges.
05/12/2025, 17:16
Le Festival Paris des Femmes revient du 8 au 10 janvier 2026 à la Pépinière Théâtre, pour une édition placée sous le thème À la folie !. Trois jours de rencontres, de lectures et de performances mettront en lumière la créativité des autrices invitées, qui proposeront chacune une interprétation personnelle de ce motif.
04/12/2025, 18:22
Le samedi 6 décembre, Mi Livre Mi Raisin met en scène le Prix de la page 20, distinction consacrée à un extrait unique choisi parmi les ouvrages des éditeurs présents. Un jury issu du vin s’attache alors à désigner la vingtième page la plus saisissante.
04/12/2025, 16:01
Mi Livre Mi Raisin transforme son dimanche 7 décembre en terrain de jeu où le monde du livre s’aventure dans l’univers des vins naturels. La remise du Prix du vin d’auteur ou d’autrice 2025 s’impose alors comme un temps fort, portée par un jury d’autrices et de professionnelles du secteur littéraire.
04/12/2025, 13:23
L’iReMMO organise les 12 et 13 décembre 2025, à la Maison de la poésie, la troisième édition du festival littéraire Adab, un rendez-vous unique en France consacré aux voix contemporaines du Maghreb, du Moyen-Orient et de leurs diasporas. Romans, polars, poésie et bande dessinée seront au cœur d’une programmation riche en rencontres et en échanges.
03/12/2025, 17:06
L’Association Italie Nouvelle célèbre en 2026 une décennie de dialogue culturel entre la France et l’Italie. À cette occasion, elle organise du 26 au 28 mars 2026 la 10ᵉ édition de son festival annuel, qui se déploiera à l’Université Sorbonne Nouvelle et dans plusieurs lieux partenaires hors les murs. Placé sous le thème « Dissonances – L’harmonie par les marges », l’événement propose trois jours de création, de réflexion et de rencontres autour des scènes artistiques française et italienne.
03/12/2025, 16:46
Les 6 et 7 décembre 2025, Mi-Livre Mi-Raisin investira la Bellevilloise pour deux journées où littérature et vins naturels se répondront sans relâche. Le dimanche, un showcase de L’Êtrangère, alias Eugénie Mérieau, offrira un moment musical rare au cœur du salon.
02/12/2025, 18:29
Du 2 au 4 décembre 2025, Rome accueillera un colloque international consacré aux salons d’Ersilia Caetani Lovatelli et de Giuseppe Primoli, figures majeures de la vie culturelle romaine entre 1870 et 1914.
01/12/2025, 17:44
Événement incontournable de la vie culturelle francilienne, le Salon du Livre de Boulogne-Billancourt s’apprête à célébrer sa 19ᵉ édition en réunissant près de 300 auteurs issus de tous les horizons littéraires.
01/12/2025, 17:34
Les 6 et 7 décembre 2025, Mi-Livre Mi-Raisin revient à la Bellevilloise pour réunir maisons d’édition, vignerons et auteurs autour d’un week-end foisonnant. Parmi les temps forts, un Binge Reading mené par David Large promet une déferlante de lectures éclairs.
01/12/2025, 13:49
L’édition 2026 du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême n’aura pas lieu. La société 9e Art+, qui organise l’événement depuis 2007, a annoncé ce lundi par un communiqué transmis via ses avocats, relayé par Ici Angoulême, qu’elle « ne pourra matériellement pas avoir lieu dans des conditions appropriées ». Cette prise de position marque la fin d’une incertitude qui durait depuis plusieurs semaines autour d’une édition initialement prévue du 29 janvier au 1er février.
01/12/2025, 13:12
Le Centre JEM Beaugrenelle accueille, le 30 novembre, une édition placée sous le signe des rencontres littéraires et d’une conférence dédiée à Paul Auster, figure majeure de la littérature américaine.
29/11/2025, 15:17
Du 29 novembre au 13 décembre 2026, la médiathèque Louise-Michel de Saint-Paul-lès-Dax accueille Le Grand Maul, un rendez-vous qui explore les liens profonds - et parfois méconnus - entre rugby, littérature et création artistique. Rencontres, dédicaces, projections, expositions : pendant deux semaines, l’ovalie se raconte autrement.
27/11/2025, 18:47
L’édition 2026 du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême, prévue du 29 janvier au 1ᵉʳ février, pourrait ne jamais voir le jour. Pour la première fois depuis le début de la crise qui secoue l’événement, l’opérateur 9e Art+ reconnaît avoir stoppé le processus d’organisation, laissant planer un doute majeur sur la tenue du rendez-vous charentais.
27/11/2025, 17:59
Pour la clôture des Petites Fugues, le Musée du Temps devient le terrain d’une déambulation en plusieurs stations. Aux côtés de la metteuse en scène Anne Monfort, les étudiants du DEUST théâtre et de l’ISBA conçoivent quatre mini-formes où jeu d’acteur, dispositifs plastiques et présence des auteurs se répondent. L’enjeu : faire entendre la littérature au présent, au plus près des œuvres et des spectateurs.
27/11/2025, 15:59
Après une première édition, Ground Control et l’Agence Book s’apprêtent à accueillir la 2e édition de Créatine, le festival dédié à la poésie contemporaine et à ses formes les plus actuelles. L’événement se tiendra samedi 6 décembre 2025 au 81, rue du Charolais, dans le 12e arrrondissement.
25/11/2025, 11:33
L'association Ferraille, qui pilote le festival francilien Formula Bula, ouvre un appel au mécénat pour financer un poste de coordination Éducation Artistique et Bénévolat. Adressée au grand public et aux entreprises, l'opération cherche à consolider cette partie de l'activité de la structure, qui vient aussi renforcer l'économie du festival BD.
24/11/2025, 11:12
Du 26 novembre au 1ᵉʳ décembre 2025, Montreuil accueillera, à Paris Montreuil Expo, la 41ᵉ édition du Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis (SLPJ). Cette année, l’événement s’articule autour d’un thème fédérateur, « L’Art de l’autre », célébrant l’empathie, la rencontre et les multiples façons de se glisser dans la peau d’autrui grâce à la littérature jeunesse.
21/11/2025, 18:18
Le parcours d’arts visuels de Un Week-end à l’Est 2025 propose une plongée rare dans la création roumaine contemporaine. Trois expositions phares jalonnent ce voyage esthétique : une incursion autobiographique signée Cristian Mungiu, la réinvention de l’univers agricole par Dan Vezentan, et un portrait collectif de Bucarest nourri par les voix d’artistes de différentes générations. Autant de regards qui dévoilent des mémoires, des gestes et des territoires en mouvement
21/11/2025, 15:08
Après les auteurs et les éditeurs, les financeurs publics. Au cours d'une conférence de presse, le maire d'Angoulême, Xavier Bonnefont, a indiqué qu'il semblait « plus que compliqué de maintenir l'organisation de l'édition 2026 ». La perspective d'une annulation parait maintenant inévitable.
20/11/2025, 16:02
Le Festival et Prix des Littératures Urbaines revient pour sa 3e édition, organisée du 30 au 31 janvier 2026. Ce rendez-vous met en lumière celles et ceux qui racontent la ville autrement, non comme un bloc homogène, mais comme un espace traversé par les réalités sociales, politiques et culturelles de notre époque. Des périphéries aux centres, des quartiers populaires aux quartiers les plus aisés, l’événement entend valoriser les voix qui proposent d’autres lectures de la ville, loin des clichés et des essentialisations.
20/11/2025, 12:48
Pour sa dixième édition, New Deal s’apprête à transformer la Philharmonie de Paris en vaste laboratoire d’idées. Pendant trois jours, du 24 au 26 novembre 2025, les professionnel·le·s des musiques de patrimoine, de création, du jazz et des musiques improvisées se réuniront pour interroger un écosystème en pleine mutation.
20/11/2025, 11:42
Le salon du livre d’histoire de Versailles revient pour une nouvelle édition placée sous le signe de la rencontre et de la transmission. Histoire de Lire, devenu un rendez-vous littéraire incontournable en Île-de-France pour tous ceux qui s’intéressent à l’Histoire et à ses actualités, se déroulera samedi 22 et dimanche 23 novembre 2025, de 14h à 18h30.
20/11/2025, 10:59
Du 15 au 18 janvier 2026, la ville du Havre accueillera la 15ᵉ édition du festival littéraire Le Goût des Autres. Depuis sa création en 2011, ce rendez-vous s’est imposé comme un moment fort de la scène littéraire française, capable de réunir un large public autour de rencontres vivantes et accessibles, sans jamais renoncer à l’exigence intellectuelle ni à l’ambition artistique. Cette nouvelle édition confirme cette identité, avec un thème qui invite à la liberté et au plaisir : « Jouer le jeu ».
19/11/2025, 17:41
Le samedi 22 novembre, la Galerie Griffon accueillera une Master Class publique conduite par Denis Lavant, président d’honneur de la 16ᵉ édition du festival Livres en Tête. Cet atelier ouvert s’adressera aux étudiants de Sorbonne Université autant qu’aux auditeurs présents, autour d’exercices d’interprétation consacrés à des textes classiques et contemporains.
19/11/2025, 17:30
Au fil de sa programmation littéraire, Un Week-end à l’Est 2025 ouvre trois moments forts qui traversent mémoire, fiction et imaginaire roumain. Des heures sombres de l’histoire nationale aux labyrinthes intérieurs de l’écriture, jusqu’à la constellation poétique de Bucarest, ces rencontres offrent un panorama dense et sensible porté par des voix majeures de la scène contemporaine.
19/11/2025, 15:39
À quoi ressemblera le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême en 2026, s'il a lieu ? Dans un communiqué, les éditeurs du groupe BD, au sein du Syndicat national de l’édition (SNE), « estiment que l’édition 2026 ne pourra plus se tenir ». Le Festival dément, assurant que les discussions restent « en cours ».
19/11/2025, 12:29
Périgueux a refermé dimanche soir la 20e édition de son Festival du Livre Gourmand, enveloppé d’une effervescence qui a animé la ville trois jours durant. Du 14 au 16 novembre, le centre historique s’est transformé en scène vivante où littérature culinaire et gastronomie se répondaient sans interruption, dans un ballet continu de rencontres et de démonstrations.
18/11/2025, 17:33
Dix ans déjà. Créées pour célébrer le plaisir de lire, les Nuits de la lecture s’apprêtent à fêter une édition anniversaire du 21 au 25 janvier 2026, portée cette fois par un duo d’écrivains qui connaît bien les territoires français : Marie-Hélène Lafon et Laurent Gaudé. La première sera marraine, le second parrain, pour incarner un thème évocateur – « Villes et campagnes » – pensé comme un pont entre espaces urbains et ancrages ruraux.
18/11/2025, 09:38
La BD est « en ébullition » alors que 285 autrices et professionnel·les annoncent qu’elles boycotteront l’édition 2026 du Festival d’Angoulême, encore confiée à 9e Art +. Le 17 novembre, pouvoirs publics et professionnels ont repris la main : l’ADBDA pilotera désormais le prochain appel d’offres, après le retrait de la présidente de l’association FIBD. Ces mesures permettront-elles d’éteindre la colère et de sauver l’édition 2026 ?
17/11/2025, 18:04
Autres articles de la rubrique Sortir
Fatima Hassouna, poétesse, photojournaliste, née le 2 mars 2000 à Gaza, fauchée avec dix membres de sa famille, au moment où son film, avec la réalisatrice iranienne Spideh Farsi, Put your Soul on your Hand and Walk, Pose ton âme sur ta main et marche, est sélectionné au Festival de Cannes. Ses œuvres sont publiées par des journaux prestigieux, exposées dans des galeries renommées. Par Mustapha Saha.
16/12/2025, 16:53
Le Département de l’Indre annonce un nouveau spectacle son et lumière au Château Raoul, à Châteauroux, pour marquer le 150e anniversaire de la mort de George Sand. Intitulée « Rendez-vous Féérique avec George Sand », cette création gratuite sera présentée du 19 décembre 2025 au 4 janvier 2026, en soirée. Elle ouvre une série de près de 80 événements consacrés à l’écrivaine tout au long de l’année 2026, afin de rappeler son rôle culturel, politique et son ancrage dans le territoire berrichon.
16/12/2025, 11:07
Du 17 décembre 2025 au 28 février 2026, la Galerie de l’Académie des beaux-arts, nouvel espace d’exposition de l’Académie, célèbre la bande dessinée avec une exposition inédite, « L’Art vu par la BD ». Le 9e art, entré au sein de la prestigieuse institution avec l'élection de Catherine Meurisse, en janvier 2020, conforte ainsi sa place.
16/12/2025, 09:48
Dominique Blanc quittera la Comédie-Française le 11 juillet 2026. Sociétaire depuis 2021, la comédienne a fait le choix de mettre fin à son engagement au sein de l’institution après près de dix années passées rue de Richelieu. Elle invoque une raison intime auprès de Télérama : l’état de santé de son compagnon, incompatible avec le rythme soutenu de la maison de Molière. Un départ mûrement réfléchi, qu’elle associe aussi à un désir de liberté, à l’approche de ses 70 ans, tout en soulignant combien ces années ont compté dans son parcours artistique.
12/12/2025, 12:50
À l’occasion de la 10e édition des Nuits de la lecture, l’Institut de France ouvrira ses portes au public le 24 janvier pour une soirée placée sous le signe du plaisir de lire. Le thème retenu cette année, « Villes et campagnes », invite à explorer les territoires littéraires qui façonnent les imaginaires, entre espaces rêvés, vécus ou redoutés, loin des clichés opposant cités animées et paysages silencieux.
12/12/2025, 12:10
Quel auteur ne rêve pas de devenir riche et célèbre ? Quel auteur ne rêve pas d’être connu, reconnu et vénéré ? Aucun, sauf si sa création le dépasse au point de lui voler la vedette. C’est ce qui est arrivé à Arthur Conan Doyle, qui vit sa notoriété éclipsée par Sherlock Holmes. Cet avatar finit par prendre le dessus, allant jusqu’à faire pratiquement oublier son créateur et, pire encore, condamnant ses autres textes à une quasi-inexistence.
11/12/2025, 17:40
Le jury du prix Louis-Delluc 2025 a tranché : La Petite Dernière, réalisé par Hafsia Herzi, remporte la distinction du meilleur film français de l’année. C’est aussi la victoire d’un texte littéraire, celui de Fatima Daas, publié aux Éditions Noir sur Blanc en 2020.
10/12/2025, 18:22
Du 18 décembre 2025 au 10 janvier 2026, la Galerie Martel - 17 rue Martel dans le 10e arrondissement de Paris - présente Never Again!.. And Again… And Again…, une exposition exceptionnelle réunissant Joe Sacco et Art Spiegelman. Un dialogue graphique inédit sur le conflit israélo-palestinien, qui rassemble les planches publiées dans Le 1 ainsi que plusieurs dessins préparatoires. Tous les bénéfices de la vente des œuvres seront reversés à une organisation humanitaire soutenant les enfants palestiniens.
10/12/2025, 18:08
Ce qu’on respire sur Tatouine de Jean-Christophe Réhel (Del Busso Éditeur) raconte la vie d’un jeune homme atteint de fibrose kystique. Il vit dans un sous-sol à Repentigny, enchaîne les petits boulots et tente de composer avec la fatigue et les passages répétés à l’hôpital. Son existence avance par épisodes.
10/12/2025, 13:31
Le Département des Hauts-de-Seine présente l’exposition Histoire d’archives. De la collecte à la communication, à découvrir du 12 janvier au 19 juin 2026 aux Archives départementales. Ce rendez-vous est l’occasion de présenter au public l’histoire, le fonctionnement, les grandes missions, et les métiers des Archives départementales. Les visiteurs découvriront les coulisses de cette institution, souvent méconnue, et des documents d’archives récemment entrés dans les collections du Département.
09/12/2025, 17:14
Trois jours après l’annonce d’un accord de rachat entre Warner Bros Discovery (WBD) et Netflix, Paramount Skydance a déclenché une offensive spectaculaire : une OPA hostile de 108,4 milliards de dollars, soit l'une des plus importantes propositions jamais formulées dans l’histoire du divertissement. L’opération bouleverse brutalement une négociation que Warner croyait quasiment finalisée et plonge toute l’industrie dans un duel où se mêlent argent, pouvoir, influence géopolitique et pression politique au sommet de l’État américain.
09/12/2025, 13:48
Jusqu’au 10 janvier 2026, l’Hôtel Littéraire Le Swann, situé 11–15 rue de Constantinople à Paris, accueille une exposition exceptionnelle consacrée à George Sand, intitulée « George Sand, une vie en correspondance ».
04/12/2025, 13:53
La Bibliothèque nationale de France a partagé son programme d'expositions pour l'année 2026, au cours de laquelle elle conviera, entre autres, l'autrice-compositrice Barbara, l'auteur Georges Perec ou encore l’artiste franco-américaine Louise Bourgeois. Au menu également, des panoramas de la presse alternative française des années 1970 ou de la photographie japonaise depuis 1945.
04/12/2025, 11:39
Un pan de l'œuvre de Mamoru Oshii, resté inédit au cinéma en France, est projeté dans certaines salles depuis ce mercredi 3 décembre, en version restaurée. L'Œuf de l'ange, sorti en 1985, précède de dix ans le chef-d’œuvre du réalisateur, Ghost in the Shell (d'après le manga de Masamune Shirow, trad. Anne-Sophie Thévenon, Glénat).
04/12/2025, 09:51
Depuis le 25 novembre 2025 et jusqu’en octobre 2026, la Cité des sciences et de l’industrie consacre un nouveau volet de sa série Machine arrière à un objet phare du XXᵉ siècle : la machine à écrire. Cette exposition, accessible à partir de 15 ans et proposée en français, anglais et espagnol, s’inscrit dans la ligne éditoriale « La science, toute une histoire », qui met en lumière les grandes figures, théories et inventions ayant façonné notre rapport au progrès.
03/12/2025, 17:41
Le site Mitterrand de la Bibliothèque nationale de France accueillera, du 24 mars au 19 juillet 2026, une grande exposition consacrée aux cartes des lieux imaginaires. Un grand voyage attend les visiteurs, avec, comme guides, des parchemins médiévaux, des atlas et autres livres imprimés, mais aussi des dessins, des jeux vidéo et des œuvres d'art contemporain.
02/12/2025, 13:20
Le dramaturge et scénariste Sir Tom Stoppard, né Tomáš Sträussler le 3 juillet 1937 à Zlín, en Tchécoslovaquie, est mort le 29 novembre 2025 à son domicile du Dorset, en Angleterre, à l’âge de 88 ans. Réfugié juif devenu « honorary Englishman », maître du paradoxe et de la pirouette métaphysique, il laisse une œuvre immense pour la scène, la radio, le cinéma et la télévision, où se croisent Shakespeare et la mécanique quantique, les droits humains et les jeux de mots, la mélancolie de l’exil et la joie pure du théâtre.
02/12/2025, 12:33
La Bibliothèque de la Part-Dieu (Lyon 3ᵉ) présentera du 2 avril au 11 juillet 2026 une grande exposition intitulée « Aux frontières du réel : la quête ésotérique de l’invisible », consacrée aux pratiques et croyances qui, depuis des siècles, tentent de percer les mystères du monde caché.
01/12/2025, 17:01
En franchissant les cimaises accueillantes de l’exposition consacrée à Vincent Mallié, on pénètre un univers visuel riche, où la bande dessinée se mêle à l’illustration pure, et où l’héroïc-fantasy reprend ses droits dans un spectre large. En partenariat avec la galerie Galerie Maghen, le BD Boum propose une rétrospective des plus singulières.
23/11/2025, 00:15
Sur le parvis de la Halle aux Grains, l’exposition « La Collection BD Helmoute » attire immédiatement le regard des visiteurs du 42ᵉ BD Boum. Ce partenariat inédit entre les éditions Rouquemoute, maison indépendante nantaise, et le Hellfest, plus grand festival de musiques extrêmes d’Europe, raconte une aventure éditoriale singulière : celle d’un pari audacieux devenu une trilogie sacrément jubilatoire – Hellfest Metal Vortex, Hellfest Metal Love et Hellfest Metal Space.
21/11/2025, 21:43
Dans le cadre de la 42ᵉ édition de BD BouM à Blois, l’exposition « Réparer Mayotte, Le béton et le bambou » se déploie à la Halle au Grain comme un véritable laboratoire visuel et réflexif autour de l’album Le Béton et le Bambou (Éditions Delcourt), fruit de la collaboration entre la dessinatrice Aurélia Aurita, l’ethnologue Frédéric Joulian et l’architecte Matthias Cambreling.
21/11/2025, 20:32
Le samedi 22 novembre, la Galerie Griffon accueillera la soirée « Jolis minois & Viles trombines », dédiée à la représentation des visages en littérature. De 20 h à 22 h 30, Les Livreurs et Denis Lavant, président d’honneur du festival Livres en Tête, proposeront une traversée des portraits textuels, accompagnée d’intermèdes musicaux interprétés par la violoncelliste Élise Chemla.
20/11/2025, 12:16
La Ville de Lyon organise cet automne la troisième édition de la Quinzaine des handicaps, un événement qui fait écho à la Journée internationale des personnes handicapées du 3 décembre.
20/11/2025, 11:11
Du vendredi 21 au dimanche 23 novembre 2025, le Festival BD Colomiers revient pour une édition historique : ses 40 ans. Porté par la Ville de Colomiers, l’événement s’impose depuis des décennies comme l’un des rendez-vous majeurs de la bande dessinée indépendante, avec plus de 18 500 visiteur·euses en 2024. Cette nouvelle édition poursuit cette dynamique, mêlant expositions, rencontres, spectacles, actions citoyennes et célébrations hautes en couleur.
19/11/2025, 18:26
Alors que la soirée Into the Wilde du festival Livres en Tête proposera le 21 novembre à Paris deux œuvres d’Oscar Wilde revisitées en Solo Théâtre, Élisabeth Viain, universitaire et interprète des Livreurs, nous invite à découvrir cette forme scénique singulière et novatrice.
19/11/2025, 17:29
Portée par la journaliste et romancière Delphine Minoui, le roman Badjens prend aujourd’hui corps sur scène à travers une lecture-performance mêlant théâtre, chant et création musicale. Une représentation est annoncée pour 2026, sur réservation via la plateforme de la médiathèque de Saint-Quentin-en-Yvelines.
19/11/2025, 16:57
Le fonds Glénat pour le patrimoine et la création proposera, du 20 novembre 2025 au 18 avril 2026, une exposition consacrée à l’histoire de Mickey au couvent Sainte-Cécile, à Grenoble. Conçue par Bruno Girveau avec Pierre Lambert, elle réunira plus de 180 œuvres et objets issus de musées et de collections privées pour retracer la naissance du personnage, son évolution au cinéma, dans la presse illustrée et à travers les objets dérivés.
19/11/2025, 11:34
À Périgueux, l’Espace débats bruisse d’une ambiance vive : c’est ici que Soledad Bravi et Géraldine Meignan ont exploré une question inattendue mais passionnante — comment la bande dessinée peut-elle raconter la cuisine autrement ? Une cuisine dessinée, narrée, vécue, parfois même éprouvée, loin des clichés un peu trop glacés des photos stylisées.
15/11/2025, 14:32
Lors de sa réunion du 7 octobre 2025, le Conseil d’administration d’Avignon Festival & Compagnies (AF&C), coordinatrice du festival Off Avignon, a procédé à la nomination d’Harold David au poste de directeur délégué de l’association, conformément à ses statuts. Cette décision a été prise à la majorité.
14/11/2025, 11:23
Dans le cadre d’une nouvelle expérience de rencontres littéraires initiée au Théâtre de Poche Montparnasse, un hommage particulier sera rendu à Philippe Tesson, « son directeur amoureux des livres ». C’est dans cet esprit de transmission que Christine de Mazières viendra présenter, lundi 17 novembre à 21 heures, son dernier roman, Locarno, paru cette année aux éditions du Seuil.
13/11/2025, 14:38
À partir du 25 novembre 2025, le château de Versailles et le musée du quai Branly – Jacques Chirac présentent une exposition issue du projet CRoyAN, mené depuis 2019 pour étudier les collections royales d’Amérique du Nord. Chercheurs et représentants autochtones y retracent comment, au XVIIIᵉ siècle, la France lia des alliances avec les nations amérindiennes de la vallée du Mississippi, à travers objets, archives et récits croisés.
12/11/2025, 17:44
Au Théâtre de Poche-Montparnasse, Judith Magre et Éric Naulleau rejouent le miracle de la parole incarnée. Après Apollinaire, ils s’attaquent à Aragon : un poète à la fois mythique et charnel, fragile et flamboyant. Judith Magre dit Aragon fait renaître le verbe d’un homme qui n’a jamais cessé d’aimer et d’espérer, sous les yeux d’une comédienne que la vieillesse n’a pas rendue sage mais souveraine.
12/11/2025, 15:41
Un long-métrage entré en production racontera les dernières années de l'écrivain américain Ernest Hemingway, miné par l'alcool, des conflits familiaux et une paranoïa dévorante. L'arrière-petite-fille de l'auteur, Dree Hemingway, sera la productrice exécutive du film, intitulé The Hemingway Files.
07/11/2025, 09:37
Du 2 mai au 30 septembre 2026, le Pavillon Flaubert de Dieppedalle-Croisset (Seine-Maritime) exposera le travail du photographe Émile Zola. Le chef de file du naturalisme littéraire fut en effet un pratiquant passionné de cet art, qui faisait installer dans chacune de ses résidences un laboratoire afin de développer ses clichés...
04/11/2025, 12:02
La Galerie Robillard présente une exposition inédite des œuvres de Joanna Concejo, consacrée à l’édition illustrée du roman Le Vieux qui lisait des romans d’amour de Luis Sepúlveda, publiée aux éditions Tishina. Le public pourra découvrir près de 80 planches originales à Paris, du 6 au 12 novembre, avec un vernissage en présence de l’artiste le 5 novembre à partir de 18h. L’entrée est libre, au 38 rue de Malte, dans le 11ᵉ arrondissement.
04/11/2025, 11:06
Commenter cet article