À Cannes, un gala littéraire pour poser les bases d’un festival en 2027

Le dîner de gala Un Livre | Un Destin est annoncé comme la première étape d’un projet littéraire francophone international. L’événement doit rassembler des soutiens au Carlton Cannes, lieu choisi pour accueillir cette soirée dite fondatrice. Les organisateurs présentent ce rendez-vous comme un moment destiné à fédérer autour de l’idée qu’un livre peut influer sur un parcours, du côté de l’auteur comme du lecteur.

Le choix du Carlton Cannes est également relié à l’histoire du lieu, inauguré en 1911, et à son association avec des personnalités culturelles.

Le projet est sous le parrainage de Jean-Baptiste Andréa, Cannois et Goncourt 2023. Autour de lui, plusieurs auteurs et personnalités culturelles sont annoncés, dont David Foenkinos (Renaudot 2014, Goncourt Lycéens), Françoise Nyssen (Actes Sud, ancien ministre de la culture), Miguel Bonnefoy (Prix Femina 2025, Prix Académie Française 2025), Hemley Boum (Prix des 5 Continents 2025, Grand Prix Ainque), ainsi que Thomas de Pariente et Valéry Zeitoun. L’objectif affiché est de préparer, pour janvier 2027, un festival littéraire présenté comme annuel.

Un gala, un programme

La fondatrice du réseau Rencontre des Auteurs Francophones, Sandrine Mehrez Kukurudz, formule ainsi l’intention : « Nous ne voulions pas d'un énième Salon du Livre. Il en existe suffisamment et parmi eux de magnifiques éditions. Nous avons la volonté de défendre l'activisme littéraire porté par le réseau et ses missions. Chaque invité est un passeur de mots, un amoureux du livre, un acteur de transmission de sa passion ».

Pendant le cocktail, les invités doivent rencontrer les écrivain(e)s invité(e)s d’honneur lors d’un temps de dédicaces et d’échanges. Le dîner doit ensuite être rythmé par de « courtes discussions inspirantes » autour du destin et de personnages, ainsi que par des lectures en musique assurées par des élèves du Collège et Lycée Sainte Marie de Chavagnes, établissement qui « a notamment instauré avec succès le quart d'heure hebdomadaire de lecture pour tous : élèves, enseignants et au-delà l'ensemble du personnel. »

Le projet est décrit comme reposant sur trois piliers : « une culture citoyenne », « transmission & éducation » et « une francophonie ouverte et plurielle ». Les actions annoncées évoquent un rendez-vous ouvert au public et aux écoles, l’invitation d’écrivains, ainsi que des ateliers et programmes culturels destinés aux jeunes, en lien avec des actions menées par le réseau tout au long de l’année.

