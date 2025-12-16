Fondée à Montpellier en 1982, La Voix Domitienne (avec un « x », clin d’œil) naît comme revue culturelle semestrielle (1982-2002), puis s’oriente vers l’édition de livres dès 1993, avant une pause en 2006. Relancée fin 2023, l’association publie en papier et/ou numérique des romans historiques, des titres d’histoire ancrés dans des événements régionaux, des biographies de figures culturelles et des « singularités ».

Elle accompagne les auteurs retenus jusqu’à l’édition, sans frais, et les rémunère en droits selon les ventes et attend une implication dans la promotion. Marc Bernard (2024). La maison adresse à ActuaLitté une tribune, proposée ici dans son intégralité.

« Petit » éditeur un peu fâché...

Le monde de l’édition évolue très vite tant dans la concentration à laquelle on assiste que dans l’utilisation des technologies d’impression : il n’est plus rare, désormais, que certains « grands » éditeurs recourent - en plus des tirages normaux en offset - à des « impressions à la demande » en numérique pour des livres particuliers ou pour lesquels ils ont des doutes quant à leur diffusion potentielle.

Mais l’impression à la demande reste souvent la seule solution pour les « petits » éditeurs qui, pourtant, portent une certaine idée de la culture, de la diversité et de la qualité, en leur permettant de maîtriser leurs finances et leurs stocks. Tout en limitant au passage la drouille et le gaspillage !

Pour eux, il est tellement difficile de se frayer un chemin dans la pléthore des parutions et d’attirer l’attention des médias dans ce système quand on ne peut se payer un « service de com » à la hauteur !

Les libraires — qui se plaignent à juste titre des difficultés grandissantes de leur métier — pourraient représenter une solution gagnante/gagnante pour mettre en valeur les livres (sous réserve de qualité, évidemment !) de ces « petits » éditeurs en commandant quelques exemplaires.

Malheureusement, la grande majorité des libraires oppose un dédaigneux « Du livre à la demande, non merci ! » Et pourquoi cela ? « À cause des retours mon bon monsieur ! »

Faux et archi-faux ! Les choses ont évolué et la plupart des (bons) imprimeurs à la demande acceptent les retours des librairies sans aucun problème. Et puis quoi : les « petits » éditeurs n’attendent pas qu’un libraire commande 50 exemplaires, mais 2 ou 3, d’autant que les (bons !) imprimeurs à la demande sont capables de les réapprovisionner en 4 à 6 jours !

Alors oui, en tant que « petit » éditeur, je suis un peu fâché contre les libraires frileux !

Crédits photo : La voie domitienne

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com