Sécurité routière : Pif Gadget confie aux enfants la mission d’éduquer les parents

À l’heure où les comportements routiers suscitent une inquiétude croissante, Pif Gadget s’associe à Ornella Ongaro, pilote de moto de haut niveau et ambassadrice nationale de la Sécurité routière, pour rappeler l’importance du respect de la signalisation. Cette initiative s’inscrit dans un contexte marqué par des études alarmantes sur les infractions commises au quotidien par les automobilistes, mais aussi par les autres usagers de la route.
Le 16/12/2025 à 16:23 par Dépêche
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
16/12/2025 à 16:23
0
Commentaires
3
Partages
Le magazine jeunesse, connu pour mêler divertissement et pédagogie, choisit d’aborder la question sous un angle original : celui de la transmission inversée. Avec son nouveau gadget, le PanÔpif, Pif Gadget propose aux enfants d’apprendre à reconnaître les principaux panneaux de signalisation tout en les incitant à observer, et parfois corriger, les comportements de leurs parents.
Le dispositif, conçu comme un jeu interactif, permet de tester ses connaissances, d’identifier une vingtaine de panneaux courants et d’en comprendre la signification de manière ludique.
Pensé comme un outil éducatif, le PanÔpif ne se contente pas d’un simple apprentissage théorique. Il invite à la discussion au sein de la famille et encourage une prise de conscience collective. Les enfants disposent même de contraventions symboliques d’un euro, à remettre aux adultes qui ne respecteraient pas les règles, une façon humoristique mais efficace de rappeler que la sécurité routière concerne tous les âges.
Le choix d’Ornella Ongaro comme figure associée à cette opération n’est pas anodin. Issue du sport motocycliste de haut niveau, la pilote s’est engagée depuis plusieurs années dans la prévention routière. Son parcours et sa légitimité sportive renforcent le message porté par le magazine : la route est un espace partagé où la vigilance et le respect des règles restent essentiels.
Au-delà du gadget, Pif Gadget consacre également plusieurs pages à la sensibilisation des plus jeunes, notamment à travers des rappels sur les règles du piéton en ville. Regarder avant de traverser, respecter les feux de signalisation ou encore rester attentif à son environnement sont autant de réflexes fondamentaux mis en avant.
En plaçant les enfants au cœur de la démarche éducative, Pif Gadget et Ornella Ongaro défendent une approche originale : celle d’une sécurité routière transmise par le jeu, la discussion et l’exemple, dans l’espoir d’influencer durablement les comportements de tous les usagers.
Crédits illustration : Pif Gadget
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Longtemps relégué au rang de compositeur facile et sentimental, Giacomo Puccini demeure l’un des créateurs les plus injustement mal compris du répertoire lyrique. Orchestrateur d’une virtuosité rare, maître absolu de la mélodie et du drame, il a su donner à l’opéra une puissance narrative presque cinématographique. Avec Turandot, œuvre ultime et inachevée, Puccini atteint l’accomplissement éclatant de son art. À retrouver dans la booksletter de cette semaine.
13/12/2025, 09:00
Francis Crick n’a pas seulement dévoilé la structure de l’ADN : il a aussi révolutionné notre compréhension du cerveau, traçant la trajectoire fulgurante d’un esprit scientifique hors norme. L’actualité à la lumière des livres, c'est ce que propose chaque semaine la Booksletter, du magazine Books.
06/12/2025, 09:02
Porter Anderson, rédacteur en chef de Publishing Perspectives, est décédé, révèle le média professionnel, laissant derrière lui une carrière marquante et une présence incontournable sur la scène professionnelle depuis plusieurs décennies.
03/12/2025, 18:01
Galene media est née en février 2025. Avec l’objectif ambitieux de lancer ses deux premiers magazines dans l’année. Deux trimestriels aux cibles et aux sujets très différents mais qui pourtant dessinent, en ombre chinoise, les piliers de l’éditeur : un attachement à la science et à la technique, une inclination naturelle à raconter des histoires et à visiter l’Histoire et la croyance que la presse imprimée à encore de belles choses à écrire !
02/12/2025, 07:30
Cette Booksletter explore cinq textes singuliers : la vie romanesque de la danseuse néerlandaise Darja Collin, l’essai critique de David Rieff sur le wokisme, le voyage érudit de Simon Winchester dans l’histoire du vent, le témoignage implacable d’un livreur de colis à Pékin et l’enquête intellectuelle sur la naissance du concept moderne d’Occident. Un ensemble riche qui interroge nos imaginaires, nos idées et nos façons d’habiter le monde.
29/11/2025, 09:32
Dans la Booksletter de cette semaine, plusieurs ouvrages éclairent la manière dont l’histoire, l’économie, la sociologie, la fiction et la linguistique permettent de penser notre monde contemporain.
22/11/2025, 16:58
Premier média francophone consacré au livre et à la lecture, ActuaLitté annonce la signature d’un partenariat stratégique avec l’agence média digitale Young ID. Par cet accord, le site confie à l’agence la gestion intégrale de son inventaire publicitaire programmatique, dans le but d’optimiser la performance et la pertinence de sa stratégie de monétisation.
12/11/2025, 16:13
Comme chaque semaine, Books propose une sélection d’articles où la lecture devient une clé de compréhension du monde contemporain. Surnommé The House, Christ Church, fondé au XVIe siècle, est l’un des plus vénérables colleges de l’université d’Oxford. Un historien britannique fait le portrait, pas toujours tendre, de huit des dons les plus réputés qui y ont enseigné l’histoire sur une période allant de la veille de la Première Guerre mondiale jusqu’aux lendemains de la Seconde. Food for thought.
08/11/2025, 11:38
Le 5 novembre 2025, jour de la remise du Prix Goncourt, marque aussi la naissance d’Open Book, un podcast littéraire d’un genre singulier. Porté par Agathe Le Taillandier, journaliste passée par Radio France et Louie Média, le programme entend « donner la part belle aux contre-récits » et placer l’intimité au centre de la conversation littéraire.
04/11/2025, 13:01
Comme chaque semaine, Books propose une sélection d’articles où la lecture devient une clé de compréhension du monde contemporain. De Vienne à Berlin, de Freud à Gropius, l’Europe d’avant le nazisme bouillonnait d’idées, d’arts et de révolutions intellectuelles. Mais tandis que le continent façonnait la modernité, il préparait aussi ses dérives : populismes renaissants, débats identitaires, utopies technologiques et interrogations métaphysiques.
01/11/2025, 08:00
Le troisième numéro du Papier Déchaîné est sorti. Cet apériodique annuel de l’Association pour l’écologie du livre s’empare cette fois de la notion d’écologie symbolique, clôturant ainsi un cycle de réflexion consacré aux trois piliers de son action : l’écologie matérielle, l’écologie sociale et l’écologie symbolique. Après avoir exploré la chaîne du livre dans sa dimension physique et humaine, cette nouvelle parution s’aventure du côté de l’imaginaire, du langage et de la création – ces territoires où se joue aussi notre rapport au monde. Rien que cela, oui !
30/10/2025, 15:23
Comme chaque semaine, Books propose une sélection d’articles où la lecture devient une clé de compréhension du monde contemporain. Au programme : une méditation sur la disparition annoncée des librairies indépendantes face aux géants du numérique ; les souvenirs d’un grand éditeur espagnol, Enrique Murillo, qui dévoile les coulisses d’un métier en mutation ; une exploration historique des origines et des paradoxes du mot « antisémitisme » signée Mark Mazower... et plus encore
25/10/2025, 09:38
C’est une page de l’histoire du service public de la consommation qui s’apprête à se tourner. Le gouvernement a décidé de liquider l’Institut national de la consommation (INC), établissement public qui édite depuis plus d’un demi-siècle le magazine 60 millions de consommateurs. La mesure, inscrite dans le projet de budget du gouvernement Lecornu II, prévoit la dissolution de l’institution d’ici au 31 mars 2026, selon un document budgétaire consulté par l’AFP.
14/10/2025, 18:07
Le quotidien francophone libanais L’Orient-Le Jour a recruté l'ancienne ministre de la Culture dans le gouvernement d’Élisabeth Borne, entre 2022 et 2024, Rima Abdul Malak. Elle prendra officiellement ses fonctions de directrice exécutive le 10 novembre prochain, succédant à Fouad Khoury-Helou, directeur du groupe depuis 2021.
25/09/2025, 17:38
Depuis le 8 juillet 2025, l’application Pocket n’est plus accessible. Utilisé depuis plus d’une décennie comme outil de lecture différée, notamment via une intégration native sur les liseuses Kobo, Pocket a été fermé par Mozilla, propriétaire du service depuis 2017. Pour maintenir cette fonctionnalité appréciée des lecteurs, Rakuten Kobo annonce l’intégration prochaine d’Instapaper sur l’ensemble de ses appareils. Le déploiement est prévu d’ici la fin de l’été.
28/07/2025, 17:43
Les Braqueuses vont d’abord) prendre la forme d’un média indépendant et publier des articles, interviews et enquêtes sur des sujets de sociétés variés qui doivent être mis en valeur. Certains vous sont déjà présentés sur notre page Ulule.
28/06/2025, 22:53
Tout au long de l’année, les membres de l’Association des Critiques et journalistes de Bande Dessinée (ACBD) explorent plusieurs milliers d’albums. Leur ambition : aider les lecteurs à s’orienter dans l’abondance des nouveautés. Pour vous accompagner dans vos choix estivaux, ils proposent une sélection, en ordre alphabétique, des dix bandes dessinées qui les ont le plus marqués ces derniers mois.
22/06/2025, 20:19
Elles s’étaient déjà fait remarquer avec un premier projet aussi audacieux que pluriel, Hold-up 21, un « beau livre » qui dépassait allègrement les frontières de l’édition traditionnelle. Recueil de nouvelles, cycle de conférences, performance théâtrale et exposition : le collectif Les Braqueuses frappait fort dès sa création en 2023. Mais ce n’était que le début d’une aventure qui aujourd’hui, prend une tout autre ampleur.
13/06/2025, 14:57
Parmi les candidats au Prix Aficionado, promu par Le Salone Internazionale del Libro de Turin et la Buchmesse de Francfort, figure un projet français, plus précisément marseillais : le média épistolaire La Disparition, qui veut, à travers l’écriture et l’envoi de lettres, laisser des traces de choses qui disparaissent à travers le monde.
16/05/2025, 11:06
Deux nouveaux médias littéraires ont récemment vu le jour. Le moins qu'on puisse lire et Lapressedusoir.fr poursuivent un même objectif : donner ou redonner le goût de la lecture, et rendre la parole aux écrivains.
09/04/2025, 17:46
Le 7 janvier 2015, deux assaillants armés, les frères Saïd et Chérif Kouachi, ont attaqué les bureaux de Charlie Hebdo, tuant douze personnes, parmi lesquels, entre autres, les dessinateurs Cabu, Wolinski, Charb ou Tignous. Des attaques qui ont profondément secoué la France, entre manifestations massives et un slogan, Je suis Charlie, symbole de la défense de la liberté d'expression. Dix ans après le drame, l'écrivain Aurélien Bellanger s'est permis d'apporter une voix discordante au milieu des hommages aux victimes.
07/01/2025, 18:14
Ann Telnaes, caricaturiste lauréate du prix Pulitzer et collaboratrice depuis 2008 du Washington Post, a annoncé le 4 janvier 2025 sa démission. En cause : le refus du journal de publier une de ses caricatures satiriques. Elle y représentait un certain Jeff Bezos, propriétaire du média...
06/01/2025, 14:33
Un tournant majeur dans l'histoire de Marianne. Contre toute attente, le journal reste dans le giron du groupe CMI, filiale médias de Daniel Kretinsky, également propriétaire d'Editis. Initialement mis en vente en raison de sa ligne éditoriale jugée trop souverainiste et anti-libérale, en décalage avec les convictions europhiles et libérales du milliardaire tchèque, Marianne échappe à une cession, mais pas au changement de direction. Frédéric Taddeï prend ainsi la suite de Natacha Polony.
20/12/2024, 12:24
« C’est le jour J ! Après trois années à explorer l’univers épistolaire à travers des lettres papier qui racontent un monde en train de disparaître, on lance La Correspondance ! », partage l'équipe de La Disparition. Le concept ? : publier des échanges de correspondances entre auteurs et autrices, en train de s'écrire, qui abordent trois « luttes que l’extrême droite veut démolir » : l'antiracisme, l'antisexisme et l'écologie.
02/12/2024, 18:03
Sous l'impulsion de l'entrepreneur Vianney d'Alançon, l'École supérieure de journalisme (ESJ) de Paris a été récemment rachetée par un consortium composé, entre autres, de milliardaires, parmi lesquels un certain Vincent Bolloré. Dans les investisseurs liés à l'édition, on trouve également Vincent Montagne (Média-Participations) et le groupe Bayard. La CFDT Journalistes s'étonne « au plus haut point » de la participation à cette entreprise « d'un groupe humaniste », comme le dernier cité…
21/11/2024, 15:28
La revue Écho Antonin Artaud, qui en est à son dixième numéro, lance un nouveau projet liant Antonin Artaud à la littérature, la philosophie, le théâtre et l’art. L’idée ? « Diffuser l’information auprès du plus grand nombre d’écrivains, d’amateurs d’Artaud et d’universitaires, afin de créer à long terme une sorte d’encyclopédie numérique composée d’articles complets et de qualité (une sorte de Wikipédia artaudien) », partagent avec nous François Audouy et Ilios Chailly, qui portent la revue.
07/11/2024, 11:54
« Les Français sont résignés. Vous semblez avoir renoncé à gueuler, on dirait des Belges ! L'Élysée s'est assis sur les manifs, les corps intermédiaires et le résultat des législatives, alors à quoi bon ? Il s'est assis sur le barrage aussi. On se doutait que le président avait un petit côté “mon cul sur la commode”, mais ”mon cul sur le barrage“ c'est à celui de la démocratie que ça fait mal. »
05/11/2024, 15:25
Voilà bien ce qui menace le journalisme de qualité sur internet : l’appropriation par un média d'infos publiées ailleurs, sans citer sa source. Les raisons provoquant ce comportement sont multiples, mais aucune n’a vraiment de sens. La « solidarité sainte de l’artisanat », comme chantait Brassens, n’aurait-elle pas sa place dans l’économie numérique ?
28/10/2024, 08:34
Le numéro inaugural de Charlotte mensuel sera disponible aujourd'hui dans les kiosques et les librairies. Magazine de bande dessinée généraliste, le titre est porté par une structure créée pour l'occasion, Charlotte Éditions. À la manœuvre, Vincent Bernière, à l'origine des nouvelles versions des Cahiers de la BD et de Métal hurlant.
25/09/2024, 14:42
Les 3500 salariés du Groupe Sipa Ouest-France, parmi lesquels 1200 journalistes, ont été informés mercredi en fin de journée que Fabrice Bakhouche prendra les rênes du groupe à compter du 1er octobre prochain, succédant ainsi à Louis Échelard. En 2017, il avait rejoint le groupe Hachette Livre en tant que directeur général délégué, avant de quitter le leader de l'édition en septembre 2023.
05/08/2024, 10:39
#CampagneUlule – Après un premier numéro de L'Autisme & nous, l'équipe du magazine présente une seconde livraison. Il explorera des thématiques à l'impact disproportionné sur les personnes autistes : les crises éducatives, les discriminations à l'égard des femmes, ou encore les problématiques environnementales. Pour porter au mieux cette initiative, une campagne de prévente a été lancée, qui est déjà un succès, à confirmer.
15/07/2024, 12:41
Christophe Deloire, le secrétaire général de Reporters sans frontières (RSF), est décédé à l'âge de 53 ans. Sa disparition marque la fin d'une carrière dévouée à la défense de la liberté de la presse et à la promotion du journalisme d'investigation. Il avait pris les rênes de RSF en 2012, donnant à l'organisation cette voix mondiale contre les atteintes à la liberté des médias et les violences faites aux journalistes.
08/06/2024, 21:38
Depuis peu, le premier numéro d'une nouvelle revue associative a été lancé, Restes, numérique, gratuite et dédiée à la création littéraire. Le projet, présente Chris Giot, bibliothécaire et président de la structure, entend faire « la part belle à l'expérimentation en littérature ».
07/05/2024, 11:30
Autres articles de la rubrique Médias
Changer l'eau des fleurs, le roman best-seller de Valérie Perrin, est en cours d'adaptation pour le grand écran. Annoncé pour 2026 et réalisé par Jean-Pierre Jeunet, il compte notamment Leïla Bekhti, Matthias Schoenaerts, Melvil Poupaud, Anouk Grinberg, Sergio Castellitto, Alban Lenoir et Élodie Batard Gaultier dans son casting. Studiocanal a publié sur Instagram la première image issue du film.
16/12/2025, 13:26
Pour son émission du mercredi 17 décembre 2025, La Grande Librairie propose une édition résolument tournée vers les lectures de Noël : classiques revisités, romans très attendus, polars addictifs et conseils de libraires. Laurent Mauvignier, Clara Dupont-Monod, Maxime Chattam, Benjamin Lacombe et Laurine Roux seront sur le plateau pour évoquer leurs derniers ouvrages, tandis que Clémentine Beauvais célébrera Jane Austen outre-Manche.
15/12/2025, 17:43
Johnny Depp s’apprête à produire, et pourrait également interpréter un rôle, dans la première adaptation cinématographique en langue anglaise du roman culte de l’écrivain russe Mikhaïl Boulgakov, Le Maître et Marguerite. Le projet, encore sans réalisateur, est porté par la société de production de l’acteur, IN.2 Film.
15/12/2025, 15:33
LCP diffuse jeudi 8 janvier à 20h40, dans le cadre de l’émission DébatDoc, le documentaire inédit François Mitterrand, une autre vie possible. Coproduit par l’INA et LCP, le film est écrit et raconté par Mazarine Pingeot, avec des textes de François Mitterrand interprétés par Patrick Mille, et réalisé par Catherine Aventurier.
15/12/2025, 11:44
Les dernières semaines de l'année se profilent, mais pas de bouleversement, sur France Culture, entre ce lundi 15 et le dimanche 21 décembre : la littérature a toujours droit de cité dans la grille des programmes. Xavier Dorison et Felix Delep, Laélia Véron, Jean Echenoz ou encore Flore Vesco se succèderont sur les ondes.
15/12/2025, 10:40
Le 31 décembre au soir, à partir de 21h05, France 5 reviendra, avec un documentaire, sur le « triomphe de la fantasy », à travers des romans, films ou séries qui ont développé des univers imaginaires. Les auteurs Robin Hobb, Maxime Chattam ou encore Estelle Faye interviendront au cours de ce programme de 90 minutes.
11/12/2025, 13:26
Alors qu'une cinquième saison de la série The Boys se profile pour 2026, l'univers imaginé par Garth Ennis et Darick Robertson s'invite dans les casques VR. The Boys: Trigger Warning, développé par le studio ARVORE, est attendu sur Meta Quest et PSVR2.
09/12/2025, 11:08
Coproduction européenne, la série Le Comte de Monte-Cristo sera diffusée en fin d'année par France Télévisions. Les 8 épisodes de 52 minutes seront visibles dès le 11 décembre prochain sur la plateforme france.tv, tandis que la chaine France 2 accueillera le récit inspiré de l'œuvre de Dumas à partir du 26 décembre.
09/12/2025, 11:08
Cinquante ans après leur apparition dans les librairies, les célèbres personnages de la série Monsieur Madame s’apprêtent à faire leur entrée sur grand écran. L’annonce a été faite par StudioCanal, Heyday Films et le groupe japonais Sanrio – propriétaire de la marque depuis 2011 – dans un communiqué relayé mercredi par l'AFP.
08/12/2025, 17:24
France Culture déroule un vaste programme pour accompagner les fêtes de fin d’année, mêlant créations originales, adaptations littéraires et contes réinventés. Tout au long du mois de décembre, la station propose une sélection destinée aussi bien aux enfants qu’aux adultes, avec l’ambition d’offrir des moments d’écoute partagés et une véritable parenthèse sonore.
08/12/2025, 15:07
La nouvelle émission de La Grande Librairie réunit des auteurs confirmés et de jeunes voix, entre récits personnels, plongées historiques et premiers romans. Des ouvrages variés qui explorent chacun à leur manière la mémoire, la transmission ou le regard porté sur le monde, à découvrir ce mercredi 10 décembre sur France 5.
08/12/2025, 11:31
Soixante-dix ans… Le chiffre suffit à mesurer la longévité d’une émission devenue, au fil du temps, un véritable repère dans le paysage culturel français. Depuis 1954, Le Masque et la Plume aiguise les passions autour du cinéma, de la littérature et du spectacle vivant, entre jugements tranchés, enthousiasmes inattendus et discussions parfois musclées.
08/12/2025, 11:07
Du lundi 8 au dimanche 14 décembre, France Culture réserve à nouveau de beaux moments pour les amateurs de littérature, avec des émissions dédiées (Le Book Club, L'Instant Poésie...) ou non (Les Midis de Culture). Parmi les invités cette semaine, Cloé Korman, Delphine Panique, Charles Recoursé ou encore Sophie Noël...
08/12/2025, 10:07
Vendredi 5 décembre 2025, Netflix et Warner Bros. Discovery ont annoncé un accord définitif : Netflix va acquérir les studios cinéma et télévision de Warner ainsi que ses activités de streaming (notamment HBO Max), dans le cadre d’une transaction valorisée à 82,7 milliards de dollars (72 milliards hors dette). Chaque action WBD sera rachetée 27,75 USD.
05/12/2025, 16:25
La première émission de débat littéraire de la télévision française, Italiques, revient le temps d'une émission spéciale de Rembob’INA sur LCP, ce dimanche 7 décembre à 20h40. Patrick Cohen, en compagnie de Richard Poirot, rédacteur en chef de l'INA, remonteront l'histoire de cette proposition télévisuelle qui annonce Apostrophes.
05/12/2025, 11:17
En quatre épisodes de 30 minutes, la série Anime — Une épopée japonaise propose un panorama et un historique de l'animation japonaise, dont l'influence sur la pop culture mondiale n'est plus à prouver. La production sera diffusée sur la plateforme france.tv, mais aussi sur la chaine YouTube « slash anim » et France 4.
05/12/2025, 09:38
Après Manu Payet, Olivier de Benoist, Samuel Le Bihan ou Antoine de Caunes, c’est désormais au tour de Mathieu Madénian de se mettre à nu dans le cinquième épisode du podcast Les elles d’un Homme, animé par Virginie Florin. Loin des paillettes de la scène comique, l’humoriste — habitué aux rires et aux autodérisions — livre une confidence empreinte de sincérité sur son enfance, son parcours, et ce que signifie composer avec la paternité et la masculinité à l’aube des années 2020.
04/12/2025, 16:19
Dès le mercredi 3 décembre sur la plateforme Okoo et à partir du 22 décembre sur France 5, un certain Monsieur Crocodile viendra partager ses aventures avec les jeunes téléspectateurs. Ce personnage est tiré du roman graphique Monsieur Crocodile a beaucoup faim publié aux éditions Gallimard Jeunesse en 2021.
04/12/2025, 15:42
La mini-série Il était deux fois, adaptée du roman de Franck Thilliez paru en 2020 chez Fleuve Noir et disponible en poche chez Pocket, sera disponible dès le 26 décembre prochain sur la plateforme france.tv. Le programme a été créé par Éric Delafosse (Meurtres aux Marquises, Meurtres à Nîmes) et France Jacquet (Furies, Cuisine interne).
04/12/2025, 09:49
France 5 diffuse mercredi 3 décembre, à 21h05, Écrire la vie : Annie Ernaux en d’autres mots, un documentaire de Claire Simon. La réalisatrice filme des lycéennes et des lycéens en pleine étude de la Prix Nobel de littérature, offrant un regard sensible sur la manière dont l’œuvre d’Annie Ernaux circule aujourd’hui, se transmet et s’approprie dans les classes.
02/12/2025, 12:04
La société Scarlett Production, filiale du groupe Mediawan, a donné le coup d'envoi du tournage du téléfilm 1er mai, le 25 novembre dernier en région parisienne. Ce récit d'une infiltration d'une commandante de l'IGPN au sein des CRS se base sur un scénario coécrit par la romancière et dramaturge Sophie Maurer.
02/12/2025, 09:47
Entre littérature étrangère, bande dessinée, rencontres d’auteurs et créations radiophoniques, France Culture déploie une programmation foisonnante. Des Midis de Culture menés par Marie Labory aux voix du Book Club de Marie Richeux, en passant par la série D’autres vies que la mienne d’Emmanuel Carrère, la station convie romanciers, essayistes, performeurs et poètes pour une semaine où se croisent Elif Shafak, Sébastien Barrier, Leïla Guerriero ou encore les univers graphiques de Fabienne et Détroit Roma.
01/12/2025, 17:12
France Télévisions diffusera, le dimanche 14 décembre à 18h50 sur France 4, une adaptation théâtrale de l'album jeunesse Les Trois brigands, un récit culte de Tomi Ungerer paru pour la première fois en 1961 puis traduit en français en 1968 par Adolphe Chagot pour L'école des loisirs. Le programme sera aussi disponible sur la plateforme france.tv.
27/11/2025, 11:03
L'émission Face à l'Histoire, diffusée sur France 5 et adaptée des podcasts de Philippe Collin sur France Inter, s'intéresse au cas Louis-Ferdinand Céline, auteur, entre autres, de Voyage au bout de la nuit, mais aussi de pamphlets antisémites. Une soirée entière reviendra sur cette obscure figure des lettres françaises, qui a soutenu les nazis et participé à la France de Vichy.
27/11/2025, 09:04
Claire Chazal consacre cette semaine Au bonheur des livres à la musique, en recevant les romancières Agnès Desarthe et Elsa Fottorino. Toutes deux publient des ouvrages où leur rapport intime au son et à l’art musical occupe une place centrale, donnant lieu à une discussion où création littéraire et écoute se répondent.
26/11/2025, 16:13
Un nouveau podcast consacré au neuvième art réunit des artistes de bande dessinée qui racontent leurs parcours et leurs sources d’inspiration au micro de Jacques Monin. Les cinq premiers épisodes paraissent aujourd’hui, avec un programme consacré d’abord à André Juillard, à travers le témoignage d’Anne Juillard, puis à Ralph Meyer, accompagné de Caroline Delabie. Chaque entretien revient sur les débuts, les réussites et les étapes marquantes de ces auteurs.
26/11/2025, 14:06
Adaptée des romans de Pierre Pouchairet, la fiction Les Trois Brestoises arrive sur france.tv le jeudi 11 décembre et sera diffusée le vendredi 19 décembre à 21h10 sur France 2. La série suit trois amies d’enfance, une policière, une légiste et une psycho-criminologue, réunies en Bretagne autour d’enquêtes criminelles. Leur amitié constitue le socle de ce récit où se mêlent investigations, vies personnelles et retour aux origines.
26/11/2025, 11:02
Dès le mardi 16 décembre sur france.tv, la suite d'une adaptation un peu particulière des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas sera disponible. Cette proposition théâtrale reprend en effet la trame du récit, mais convoque de multiples références, du western aux films d'action, dans un environnement moderne...
26/11/2025, 09:58
Depuis le début d'année 2025, l'autrice de bande dessinée Pénélope Bagieu s'est faite animatrice, pour une émission évidemment consacrée au 9e art. Conciliabule, diffusé sur France 4 et sur france.tv, convie Zep, le créateur de Titeuf, pour un entretien au long cours.
26/11/2025, 09:20
Deux semaines après sa libération, il reviendra sur les circonstances de son incarcération, sur les peurs, les doutes et les espoirs qui l’ont accompagné pendant une année de détention, ainsi que sur son engagement en faveur de la liberté.
24/11/2025, 16:31
France Culture offre un espace d'expression aux auteurs et autrice, ainsi qu'à leurs textes, au sein de sa programmation. Du lundi 24 au dimanche 30 novembre, cet engagement pour l'écrit se vérifie encore, avec les présences, notamment, de Margaret Atwood, Audur Ava Olafsdottir ou encore Kevin Orr, mais aussi de « grandes traversées » en compagnie d'un certain Jules Verne...
24/11/2025, 09:48
L’écrivain franco-algérien accordera sa première interview radio depuis sa libération et son retour en France à France Inter ce lundi 24 novembre 2025. Il répondra aux questions de Florence Paracuellos et Benjamin Duhamel dès 8h20 dans la Grande Matinale. Il sera par ailleurs sur France 2 ce 23 novembre pour le journal de 20h. Une tournée médiatique pour l'écrivain récemment libéré.
23/11/2025, 16:00
La station de radio publique France Inter annonce une programmation spéciale autour de la bande dessinée, en janvier 2026. Le mercredi 7, la grille sera organisée autour de ce secteur essentiel de la création française, mais aussi de l'édition. Le même jour sera aussi décerné le Prix BD Fnac-France Inter.
21/11/2025, 12:10
Vendredi 21 novembre, à 23h, Au bonheur des livres consacre son nouveau numéro aux amitiés littéraires, sous la conduite de Claire Chazal. L’émission propose une traversée vivante de ces liens qui unissent les écrivains, en accueillant deux auteurs dont les ouvrages résonnent avec force autour de cette thématique : Marc Weitzmann et Sylvie Le Bihan.
20/11/2025, 17:37
France 4, Okoo et la plateforme france.tv accueilleront au mois de décembre prochain 10 longs-métrages du légendaire studio Ghibli. Cette programmation exceptionnelle, centrée sur le réalisateur, scénariste et mangaka japonais Hayao Miyazaki, permettra au jeune public et aux familles, notamment, de découvrir ou redécouvrir ses œuvres.
20/11/2025, 09:39
Commenter cet article