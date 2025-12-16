Sécurité routière : Pif Gadget confie aux enfants la mission d’éduquer les parents

Le magazine jeunesse, connu pour mêler divertissement et pédagogie, choisit d’aborder la question sous un angle original : celui de la transmission inversée. Avec son nouveau gadget, le PanÔpif, Pif Gadget propose aux enfants d’apprendre à reconnaître les principaux panneaux de signalisation tout en les incitant à observer, et parfois corriger, les comportements de leurs parents.

Le dispositif, conçu comme un jeu interactif, permet de tester ses connaissances, d’identifier une vingtaine de panneaux courants et d’en comprendre la signification de manière ludique.

Pensé comme un outil éducatif, le PanÔpif ne se contente pas d’un simple apprentissage théorique. Il invite à la discussion au sein de la famille et encourage une prise de conscience collective. Les enfants disposent même de contraventions symboliques d’un euro, à remettre aux adultes qui ne respecteraient pas les règles, une façon humoristique mais efficace de rappeler que la sécurité routière concerne tous les âges.

Le choix d’Ornella Ongaro comme figure associée à cette opération n’est pas anodin. Issue du sport motocycliste de haut niveau, la pilote s’est engagée depuis plusieurs années dans la prévention routière. Son parcours et sa légitimité sportive renforcent le message porté par le magazine : la route est un espace partagé où la vigilance et le respect des règles restent essentiels.

Au-delà du gadget, Pif Gadget consacre également plusieurs pages à la sensibilisation des plus jeunes, notamment à travers des rappels sur les règles du piéton en ville. Regarder avant de traverser, respecter les feux de signalisation ou encore rester attentif à son environnement sont autant de réflexes fondamentaux mis en avant.

En plaçant les enfants au cœur de la démarche éducative, Pif Gadget et Ornella Ongaro défendent une approche originale : celle d’une sécurité routière transmise par le jeu, la discussion et l’exemple, dans l’espoir d’influencer durablement les comportements de tous les usagers.

Crédits illustration : Pif Gadget

