Underdog : quand Stallone devient une figure littéraire de l’humiliation et du combat

Le récit s’ouvre sur une scène fondatrice : celle de Rocky, avant le combat contre Apollo Creed, lorsque le héros murmure : « Je ne peux pas le battre. » Cette phrase, répétée comme un mantra négatif, irrigue tout le livre : elle dit la peur, l’échec anticipé, mais aussi l’obstination silencieuse qui caractérise les figures d’« underdogs ».

Marsan raconte Stallone en racontant aussi autre chose : la lente naissance d’une conscience. Le premier mouvement du livre revient sur l’écriture fiévreuse de Rocky, conçue comme une tentative de salut : « Il a vu sa vie, ses ratages, ses espoirs. Il les sent universels. » L’auteur insiste sur l’identification totale entre l’homme et son personnage, faisant de Rocky non un rôle, mais une projection existentielle.

Le récit avance alors par scènes, presque cinématographiques, où la narration omnisciente s’autorise de longues focalisations internes, notamment lors de la déambulation nocturne de Rocky dans le Spectrum vide, image saisissante de la solitude avant l’épreuve.

La deuxième partie opère un basculement radical : l’Amérique laisse place au Béarn. Le narrateur évoque son enfance sauvage, hors du langage, dans un monde minéral et animal, dominé par la figure rude et aimante de Jo.

Le texte se densifie, la phrase s’allonge, devient descriptive, presque incantatoire : « Nous habitions une longue obscurité, entrecoupée d’éphémères troués. » Ici, la trame narrative se fait plus diffuse, mais gagne en puissance sensorielle. Les gestes, les odeurs, les silences composent un univers clos, antérieur aux mots.

Le cœur du livre réside sans doute dans l’apparition du langage, associée à la violence symbolique de la mort. Lorsque l’enfant prononce pour la première fois « La tuaille », « le mot et la mort venaient de coïncider ». Marsan articule avec finesse apprentissage du langage et perte de l’innocence : nommer, c’est comprendre, et comprendre, c’est souffrir.

Ce motif répond en écho au parcours de Stallone, longtemps enfermé dans l’image du « bum », du raté, terme obsessionnel que le texte décortique avec une précision presque clinique.

Le style de Marsan est exigeant, charnel, parfois âpre. La syntaxe épouse les mouvements de la mémoire : phrases longues, parenthèses, digressions maîtrisées. Le vocabulaire mêle registres populaire, dialectal et littéraire, sans jamais céder à l’effet décoratif. Les dialogues, rares, mais justes, servent de points d’appui émotionnels, comme lorsque Rocky affirme : « Tout ce que je veux, c’est tenir la distance. »

Underdog est ainsi un livre sur la persévérance, mais sans mythologie facile. Il refuse l’héroïsation simpliste pour lui préférer une exploration patiente de la fragilité.

En cela, Bruno Marsan signe un texte profondément littéraire, où l’histoire d’un acteur mondialement connu dialogue avec celle d’un enfant silencieux, pour dire une même chose : la lutte obstinée pour ne pas rester « just another bum from the neighborhood ».

Juste un autre clochard du quartier. Et un héros, d'une certaine manière :

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com