Le festival Le Goût des Autres 2026 révèle son programme complet

Pour sa nouvelle édition, Le Goût des Autres poursuit une ligne éditoriale mêlant littérature contemporaine et œuvres du patrimoine. Le thème du jeu irrigue l’ensemble de la programmation, envisagé comme un espace de liberté et d’expérimentation. Rencontres, lectures et créations originales sont conçues pour interroger les pratiques d’écriture et les manières de lire aujourd’hui. Le festival revendique une approche ouverte, mêlant réflexion, transmission et formes artistiques hybrides.

La rentrée littéraire d’hiver 2026 occupe une place centrale dans cette programmation. Plusieurs autrices et auteurs sont invités à l’occasion de rencontres et de lectures publiques, parmi lesquels Pascal Quignard, Constance Debré et Oyinkan Braithwaite.

D’autres temps forts s’inscrivent dans l’actualité éditoriale récente, avec la présence de Nathacha Appanah, Laurent Gaudé, John Boyne, Joseph Incardona ou encore Bruce Toussaint. Ces rendez-vous s’échelonnent sur les quatre jours du festival, sous des formats variés.

Au-delà de ces figures reconnues, le festival accueille de nombreux autres invités issus de la scène littéraire et artistique contemporaine. Sarah Chiche, Fatima Daas, Mansoureh Kamari, Raphaël Quenard, Guillaume Poix ou Christophe Ono-Dit-Biot figurent parmi les participants annoncés. Le programme intègre également le cycle de réflexion « Grand large : Que peut la littérature aujourd’hui ? », réunissant Barbara Cassin, Ambre Chalumeau, Valentine Goby et Alexandre Lacroix. Des voix européennes et de jeunes auteurs viennent compléter cet ensemble.

Le jeu comme fil conducteur de la programmation

La thématique « Jouer le jeu » se décline à travers de multiples approches, du jeu de mots aux jeux télévisés, en passant par les cartes et le jeu vidéo. Des rencontres spécifiques sont prévues avec Denis Brogniart, ainsi qu’avec Victor Jestin et Anthony Passeron. En parallèle, la place basse de l’espace Oscar Niemeyer accueillera animations et attractions tout au long du week-end, mêlant jeux, spectacles et propositions festives à destination des familles.

La poésie et la musique occupent également une place importante dans cette édition. Des performances et lectures musicales sont programmées avec Laura Vazquez, Elias Dris, Théo Cormier ou Clara Ysé, cette dernière assurant la clôture du festival. Trois artistes musicaux, Louise Charbonnel, Elias Dris et Arthur Ely, interviendront au fil des journées. Ces propositions visent à croiser les disciplines et à élargir les formes de réception de la littérature.

Enfin, une attention particulière est portée au jeune public et aux formes scéniques. Une programmation jeunesse a été élaborée avec Adrien Parlange, Icinori, Sophie Vissière et Kartikha Naïr, afin de sensibiliser les plus jeunes à la lecture. Deux spectacles sont également annoncés : #Drift (À la dérive) de la Compagnie Le Clair Obscur et Pothakudi, création chorégraphique et visuelle de Charlène Pons et Jessy Caillat. L’ensemble compose une édition qui articule création littéraire, transmission et pratiques artistiques contemporaines.

Le programme complet est disponible ci-dessous :

Crédits illustration : © Hélium

