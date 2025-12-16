Sans livres, pas de liseuse” : la vision de Marius Sobczak (inkBOOK) sur l’avenir de la lecture numérique

À l’époque, la liseuse était encore perçue comme un objet hybride, parfois gadget, parfois outil de confort pour des lecteurs plus âgés. « On pouvait agrandir des lettres, on n’avait pas besoin de lunettes », résume le patron de inkBOOK. Aujourd’hui, le public s’est élargi.

« Maintenant, ça change, on a plus de jeunes », observe-t-il, tout en notant une normalisation progressive des pratiques de partage des livres numériques, désormais mieux encadrées légalement selon les territoires.

Une équation simple : pas de livres, pas de liseuse

Pour Marius Sobczak, une évidence demeure : une liseuse n’est rien sans contenu. « Si on a un téléphone, on appelle avec. […] La liseuse, c’est autre chose », insiste-t-il. Sans auteurs, sans éditeurs, sans catalogues, l’appareil perd toute raison d’être. D’où la nécessité, pour InkBOOK, de s’ancrer localement, marché par marché, en nouant des partenariats solides autour du contenu.

Aujourd’hui, l’entreprise est présente en Espagne, en France, en Pologne, en Allemagne, aux Pays-Bas, mais aussi, plus ponctuellement, en Slovénie ou en Suisse. Autant de pays, autant de modèles économiques et culturels différents, notamment en matière de bibliothèques numériques, de politiques de DRM ou de diffusion des nouveautés.

Solaris, une liseuse ouverte par conception

C’est dans ce contexte qu’arrive Solaris, la nouvelle liseuse proposée notamment via ePagine. Son nom, emprunté à l’univers de Stanisław Lem (Jean-Michel Jasienko pour la traduction française), n’est pas anodin. Solaris revendique une rupture claire : celle de l’ouverture. Basée sur Android, la liseuse permet l’installation de plusieurs applications de lecture. « Elle est ouverte, ça veut dire qu’on peut toujours avoir des applis », explique Sobczak.

Cette architecture change la donne pour les lecteurs déjà engagés dans d’autres écosystèmes. Il devient possible, par exemple, d’installer l’application Kindle et de conserver l’accès à des bibliothèques constituées au fil des années. « Pour ne pas perdre vos livres que vous avez achetés avant », précise-t-il. Une façon de réunir, sur un seul appareil, des collections dispersées. « C’est l’inclusion totale », résume-t-il sans détour.

Accessibilité : un chantier central

Solaris se distingue également par un travail approfondi sur l’accessibilité. La liseuse intègre des fonctions de synthèse vocale et des outils proches d’Android TalkBack. Il devient possible de naviguer sans regarder l’écran, par gestes, avec un retour audio détaillé. « La liseuse lit ce qu’on a touché », explique Sobczak.

Le dispositif va jusqu’à gérer le multilinguisme : menus en français, ouvrages lus en anglais si nécessaire. Ces fonctionnalités, reconnaît-il, ne s’adressent pas à tous. « Ce n’est pas pour les gens comme vous et moi », dit-il, mais pour des lecteurs malvoyants ou non-voyants, trop souvent laissés de côté dans les évolutions technologiques.

Un marché contraint, des progrès ciblés

Sur le plan technologique, Sobczak tempère toute idée de révolution permanente. Les fabricants de liseuses partagent une contrainte majeure : les écrans à encre électronique sont produits par un acteur quasi unique, E-Ink Corporation. « C’est E-Ink qui doit commencer avec le progrès et nous, on suit », résume-t-il.

Résultat : les avancées sont souvent progressives. Lumière intégrée, prise de notes, apparition de la couleur… autant d’évolutions réelles, mais parfois limitées. La couleur, notamment, reste imparfaite. « Les couleurs sont un peu pastel », reconnaît-il, malgré l’utilisation des écrans Kaleido de dernière génération sur Solaris Color.

Une vision européenne de la lecture numérique

Sobczak se montre particulièrement attentif au marché français, qu’il qualifie de « super spécial ». Il souligne le rôle structurant d’acteurs comme EDRLab et de technologies comme LCP, qui ont permis une alternative crédible aux DRM propriétaires. « Ce n’est pas un marché dominé par Amazon », insiste-t-il, mettant en avant la diversité des appareils et des écosystèmes.

À long terme, il anticipe une généralisation de la couleur et une accélération des écrans, pour accompagner l’évolution des formats enrichis. Mais sans perdre de vue l’essentiel : « Toujours les contenus, toujours les livres ». Et si son modèle préféré chez InkBOOK devait être cité ? La réponse est immédiate : « Solaris. Solaris color. »

Crédits photo : © Marius Sobczak - InkBOOK

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com