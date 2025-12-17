Des corps sous le champ : chronique d’un homme d’après-guerres

L’Europe centrale qui l’entoure porte les strates d’anciens conflits et les germes de ceux à venir. Lorsqu’il tente d’ensevelir sa femme dans son champ, il met au jour des corps de soldats figés par le gel, entravant ses rêves de vie agricole.

Rédigée dans une langue inspirée du XIXe siècle, cette fausse autobiographie aux accents de réalisme magique entraîne le lecteur dans un univers où l’étude des rapports sociaux et de la guerre se conjugue au fantastique et au mystère entourant l’identité même de son narrateur.

Les éditions Maurice Nadeau nous en offrent les premières pages en avant-première :

Vicente Luis Mora a reçu plusieurs prix pour son œuvre littéraire. Il collabore régulièrement avec des revues telles que Animal sospechoso, Archipiélago, Clarín, El invisible anillo, Mercurio ou Quimera, ainsi qu’avec le supplément Cuadernos del Sur du Diario Córdoba. Il codirige la collection d’essais des éditions Berenice et organise la Carte poétique, un événement annuel à Córdoba. Son travail figure également dans de nombreuses anthologies de poésie et de prose.

Parution le 9 janvier 2026.

