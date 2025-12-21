Les Ensablés - Les demi-vierges, de Marcel Prévost, par Jean-Marc Quaranta

La réputation de Prévost tient à ce qui fait le succès d’un romancier mais assure aussi son oubli : les sujets de société.

Les Demi-vierges (1894) en est l’exemple le plus marquant, en ce qu’il a ouvert la voie du succès et la deuxième phase de la carrière littéraire de Prévost qui va creuser le sillon d’un romanesque de la condition féminine. La préface annonce le programme : à une mère qui affirme, à propos des jeunes filles : « Mais il faut leur apprendre la vie » il répond : « -Non, madame. Il faut leur apprendre le devoir, l'honneur, la résignation. » C’est-à-dire les préparer au « mariage chrétien, qui est le nôtre jusqu'à nouvel ordre, n'est-ce pas ? fondé sur la conception de virginité, de l'intégrité absolue de l'épousée. »

Le cadre est posé et les derniers mots éclairent le titre. Le propos de Prévost est moral, moralisateur et résolument antiféministe, Prévost met d’ailleurs en scène un romancier « féministe », Henri Esplens, « méridional chevelu, têtu et bavard ».

Prévost s’emploie à critiquer le flirt et, dès les premières pages, l’anglomanie du siècle qui pervertit la France par l’importation de pratiques étrangères, dans la décoration, le mobilier et surtout les mœurs. Sa critique porte sur le flirt et sa conséquence extrême, cette demi-virginité qui vient aux jeunes filles. Pour explorer cette pratique, le roman met en scène plusieurs jeunes filles parisiennes de conditions et de mœurs diverses. Il y a du Zola dans la manière systématique d’explorer le sujet et de faire jouer les personnages, mais il y manque le souffle du maître naturaliste, la capacité à dépasser l’anecdotique pour atteindre à l’universel.

Comme chez Zola, le premier chapitre pose le milieu, les personnages et surtout le personnage principal, Maud de Rouvre, jeune fille à marier qui résume ainsi sa situation : « Quand nous, sommes revenus en France, en 84, il nous restait de la fortune. Papa, qui était de bonne noblesse, aurait pu nous faire fréquenter le meilleur monde. Il a préféré perdre son argent dans les tripots et le semer chez des demoiselles. Nous traînons le boulet de ce passé-là, même après le divorce et la mort... Nous connaissons un tas de cercleux, de dames étrangères, de gens de Bals, de plages et de villes d'eaux. Tout cela changera quand je serai mariée, je t'en réponds. »

Maud a une sœur cadette, second rôle moins visible mais qui, profitant des erreurs de son aînée saura mieux qu’elle tirer son épingle du jeu des dangereuses liaisons parisiennes. Maud a aussi une amie de pensionnat de Picpus, Étiennette Duroy, sorte de double moins chanceux encore. Dotée d’une mère plus volage que celle de Maud, elle vit une situation plus précaire. Pour compléter le tableau, Prévost octroie à Étiennette une sœur cadette, Suzanne, contrainte, par la force des choses, à des mœurs résolument dissolues, à Amsterdam – où le héros de la Recherche redoute que la fugitive Albertine soit réfugiée.

Pour compléter le tableau, Prévost ajoute une jeune créole, divertissement de la compagnie et compagne d’un artiste et Mme Ucelli, italienne et lesbienne, qui traîne à ses côtés une jeune fille livide qu’on devine morphinomane. L’étrangère aux mœurs corrompues viendra troubler le jeu des arrangements matrimoniaux avec sa « police d’italienne » et ses lettres anonymes.

Autour de ce harem, composé pour les besoins de la démonstration, gravitent plusieurs hommes. Hector, parisien à qui rien du dessous des cartes de visite n’échappe, se fait le porte-voix de l’auteur et éclaire le lecteur. Maud a en vue un riche mariage avec Maxime de Chantel brave provincial qui ignore tout des mœurs de ce monde parisien où une amitié de ville d’eaux et un attachement réel pour Maud le conduisent au sortir de sa province. Il y arrive suivi de sa mère et de sa sœur, Jeanne, au prénom prédestiné pour incarner la pureté, qui, par contraste, souligne encore davantage la perversité « du monde oisif et jouisseur, plus exactement parisien » que peint Prévost et dont Maud est une incarnation.

Car la jeune fille aime en réalité Julien de Suberceaux, dont elle jure de faire son amant au lendemain de sa nuit de noces. Celui-ci vient la voir quotidiennement, passe directement dans la chambre de la jeune fille, sous le regard amusé des domestiques, qui l’appellent familièrement « M. Julien », au risque de révéler son statut devant le monde.

La chambre reste fermée au lecteur, mais lorsque Maud vient trouver Julien dans son appartement, il l’entraîne sur son lit où « ils défaillirent ensemble contre cette couche fermée […] lui si vite anéanti par cette étreinte que, cette fois encore, Maud n’eut point à se refuser[2]. » L’évocation est allusive, mais le narrateur précise que Julien « s’accoutuma à la dangereuse saveur de cet amour inachevé, dispensé à leurs élus par des vierges savantes, plus poignant cent fois que les faciles et complets bonheurs des amours ordinaires[3]. »

Ainsi Maud reste-elle vierge, ou plutôt vierge à demi car si elle a conservé la virginité de son corps, elle a perdu sa pureté d’âme.

Tout cela finira mal, on s’en doute, pour Maud. Elle est pourtant le personnage qui a le plus de force de présence. On en vient à se demander si Prévost n’a pas été pris au piège de sa démonstration et n’a pas, involontairement, donné avec elle une leçon de liberté.

De celle-ci, il semble bien qu’une certaine Albertine Simonet ait hérité. Prisonnière – mais bien plus libre qu’une jeune fille de son milieu et de son époque – elle est, elle aussi, une demi-vierge contre laquelle le héros de la Recherche vient goûter, à la faveur de son sommeil, un plaisir chaste, ainsi qu’il le raconte : « Je n’avais besoin pour cela de nul mouvement, je faisais pendre ma jambe contre la sienne, comme une rame qu’on laisse traîner et à laquelle on imprime de temps à autre une oscillation légère pareille au battement intermittent de l’aile qu’ont les oiseaux qui dorment en l’air. […] Le bruit de sa respiration devenant plus fort pouvait donner l’illusion de l’essoufflement du plaisir et quand le mien était à son terme, je pouvais l’embrasser sans avoir interrompu son sommeil. Il me semblait à ces moments-là que je venais de la posséder plus complètement[4] ».

Jean-Marc Quaranta - décembre 2025

NDLR: C''est avec grand plaisir que nous accueillons dans nos colonnes Jean-Marc Quaranta, enseignant chercheur à l’université d’Aix-Marseille. Spécialiste de Proust, il a publié Le Génie de Proust (Champion 2016) et Un amour de Proust, Alfred Agostinelli (1888-1914) (Bouquins, Documents, 2021). Il a édité de Marcel Proust, Lettres au duc de Valentinois (Gallimard, Blanche, 2016) et Le Temps perdu (Bouquins, la collection, 2021) et, de Jacques Rivière (en collaboration avec Ariane Charton), Florence suivi de lettres à Antoinette Morin-Pons(Gallimard, Blanche, 2025)

