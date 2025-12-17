Chignon impeccable, jupe et chemisier soigneusement choisis

Sa raideur peut la faire passer pour hautaine. Mais ce qu’elle redoute par-dessus tout, c’est de ressembler à sa mère, Nadia, comédienne fantasque et imprévisible, qui a quitté le foyer lorsque Louise avait douze ans pour poursuivre en Angleterre la carrière brillante que la France ne lui avait pas offerte.

La mort brutale de Nadia dans un accident de voiture contraint alors Louise à trancher : acceptera-t-elle que soit remontée la pièce, possiblement nourrie du journal intime de sa mère, celle-là même qui a scellé leur rupture ?

Décidée à affronter ce passé, Louise se rend à Bristol, la ville où Nadia s’était installée. Elle y découvre une mère moins caricaturale, à la fois plus vraie, plus complexe et plus insaisissable que le souvenir qu’elle en gardait. Et si toutes ses certitudes sur la liberté, la création, les classes sociales et le féminisme venaient à vaciller ?

Les éditions du Quartanier nous en offrent les premières pages en avant-première :

Née à Grenoble en 1988, Julie Fuster a suivi des études de philosophie et d’histoire de l’art à l’École du Louvre. Elle a ensuite vécu plusieurs années à Reykjavik, puis à Bristol, où elle a travaillé aussi bien dans la restauration que dans des galeries et des musées, tout en publiant des nouvelles et des poèmes en revue. Aujourd’hui installée à Lyon, elle se consacre à l’écriture et à l’enseignement de la création littéraire. La femme coupée en deux est son premier roman.



Parution le 23 janvier 2026.

