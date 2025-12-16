Camille Thoniel chargée de l’économie du livre au sein de Livre et lecture en Bretagne

Diplômée du master Diffusion de la culture, spécialité édition contemporaine, de Grenoble, elle entame son parcours professionnel aux éditions Delcourt, où elle travaille pendant dix ans, de 2007 à 2017.

Elle y occupe successivement les fonctions d’assistante d’édition, puis de coordinatrice éditoriale, participant au suivi des projets, à la coordination des équipes et à la structuration des processus éditoriaux.

Depuis 2021, Camille Thoniel était chargée de coordination chez Coll.LIBRIS, le collectif d’éditeurs des Pays de la Loire. À ce poste, elle accompagnait la promotion, la structuration et la professionnalisation des maisons d’édition indépendantes ligériennes, en lien étroit avec les enjeux économiques, institutionnels et territoriaux du secteur.

Avec cette nomination à Livre et lecture en Bretagne, Camille Thoniel mettra son expertise au service des acteurs bretons du livre.

Crédits photo : Livre et lecture en Bretagne

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com