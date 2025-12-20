Marin Ledun signe avec Eiao un roman noir au cœur des essais nucléaires

Marin Ledun revient sur Simone, personnage déjà apparu dans Henua, en remontant à sa jeunesse militante au début des années 1970. Arrivée sur l’île d’Eiao, aux Marquises, pour travailler comme cuisinière auprès d’ouvriers chargés de forer le sol, elle découvre une entreprise liée de manière opaque aux essais nucléaires français.

Tandis que les travaux ravagent les terres et menacent les populations, une résistance s’organise en secret. Simone se rapproche de Tahi, figure insaisissable de cette lutte clandestine, et voit son engagement intime et politique se confondre. Le roman fait émerger un pan occulté de l’histoire coloniale française, dont les effets continuent de marquer les corps et les consciences.

Les éditions Au vent des îles nous en offrent les premières pages en avant-première :

Marin Ledun est un écrivain français reconnu pour son travail dans le champ du roman noir. Docteur en sciences de l’information et de la communication, il a été chercheur à France Télécom R&D avant de quitter l’entreprise en raison de la dégradation des conditions de travail.

Depuis son premier roman publié en 2007, il a signé une vingtaine de livres qui interrogent la violence sociale, les impasses du progrès et les logiques économiques contemporaines. Traduit dans de nombreux pays, il est aussi auteur d’essais et de fictions radiophoniques pour France Culture, et l’un de ses romans, Les Visages écrasés, a été adapté pour Arte.

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com