Le prix BD jeunesse Quai des Bulles 2025 attribué à Jefferson

Le prix BD jeunesse Ville de Saint-Malo est organisé par le festival Quai des Bulles, consacré à la bande dessinée et à l’image projetée. Il distingue chaque année un album jeunesse publié dans l’année et met à l’honneur son ou ses auteurs. La récompense entend également favoriser l’entrée de la bande dessinée en classe et encourager la pratique de la lecture auprès des plus jeunes. Le choix du lauréat repose sur une sélection suivie d’un vote collectif.

Pour cette édition, le jury était composé de 339 lecteurs et lectrices âgé·es de 9 à 11 ans. Seize classes de CM1 et CM2 ont pris part au processus de sélection, en examinant cinq titres en compétition. La participation a, pour la première fois, été ouverte à quatre classes issues de l’agglomération de Saint-Malo. Cette configuration a permis d’élargir le panel des votants tout en conservant un cadre scolaire.

À l’issue de cette sélection, les jeunes jurés ont désigné Jefferson comme album lauréat. L’ouvrage est signé Antoine Ronzon, qui adapte en bande dessinée l’univers imaginé par Jean-Claude Mourlevat. Publié par Gallimard BD en 2025, l’album remporte ainsi le prix BD jeunesse Ville de Saint-Malo / Quai des Bulles 2025. Une dotation de 1200 € est attribuée à l’auteur.

L'ouvrage et son auteur

Jefferson met en scène un hérisson entraîné malgré lui dans une aventure qui le conduit au pays des êtres humains. Accusé d’un meurtre qu’il n’a pas commis, le personnage principal voit son quotidien basculer à la suite d’un événement apparemment anodin. Le récit mêle enquête et péripéties à travers un point de vue animal, dans un univers déjà connu des lecteurs des romans originaux. L’adaptation en bande dessinée reprend cet univers narratif en le transposant graphiquement.

Antoine Ronzon est illustrateur et travaille principalement pour la jeunesse et la bande dessinée. Il exerce également comme animateur 2D, après des études et l’obtention d’un diplôme à l’école Émile-Cohl. Son parcours l’a conduit à collaborer régulièrement avec des maisons d’édition telles que Bayard, Milan, Hachette ou J’ai Lu pour des romans jeunesse. Il était déjà l’illustrateur des romans Jefferson avant d’en proposer cette adaptation en bande dessinée.

L’auteur s’est appuyé sur l’œuvre de Jean-Claude Mourlevat pour développer cette version graphique du récit. Cette continuité a facilité l’appropriation de l’univers et des personnages, déjà installés auprès d’un jeune public. L’attribution du prix par des élèves vient consacrer cette adaptation dans le cadre scolaire. Elle marque la reconnaissance du travail de transposition d’un roman jeunesse vers le médium de la bande dessinée.

L'année dernière, les lauréats étaient Mac Barnett et Shawn Harris pour Le premier chat dans l’espace a mangé de la pizza (Albin Michel).

