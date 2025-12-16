Le Prix Goncourt des détenus 2025 décerné à Paul Gasnier

La décision a été prise ce mardi 16 décembre, à l’issue d’une délibération nationale réunissant dix personnes placées sous main de justice, désignées comme délégués nationaux. La réunion s’est tenue à huis clos, après plusieurs mois d’un travail de lecture et d’échanges particulièrement approfondi.

Trois mois de lectures et des rencontres en détention

Le jury a été constitué à l’issue de plus de trois mois de lectures assidues des 15 romans en lice, tous issus de la première sélection officielle de l’Académie Goncourt. Le processus a été complété par une trentaine de rencontres avec les auteurs, organisées directement au sein des centres pénitentiaires partenaires.

Créé et porté par le CNL, en lien avec le ministère de la Justice, sous le patronage de l’Académie Goncourt, le prix Goncourt des détenus vise à rendre les personnes détenues actrices d’un prix littéraire, en valorisant leur capacité critique et leur engagement dans la lecture contemporaine.

Cette édition 2025 a mobilisé près de 600 personnes placées sous main de justice, réparties dans 45 établissements pénitentiaires, en France métropolitaine comme en outre-mer. Le jury national est issu de cette sélection élargie, garantissant une représentativité géographique et institutionnelle importante.

La collision, une enquête littéraire sur un drame social

Publié chez Gallimard, La collision prend pour point de départ un fait divers survenu en 2012, en plein centre-ville de Lyon. Une femme meurt brutalement après avoir été percutée par un adolescent circulant à 80 km/h en moto-cross, lors d’un rodéo urbain.

Dix ans plus tard, son fils est devenu journaliste. Toujours hanté par la disparition de sa mère, il observe comment ce type de tragédie est régulièrement exploité dans l’espace public pour fracturer la société et dresser des camps les uns contre les autres. Refusant les lectures simplistes, il décide de revenir sur l’événement, d’en explorer la complexité et de partir à la recherche du jeune motard, afin de comprendre son parcours, son environnement et les mécanismes qui ont rendu l’accident possible.

À travers ce récit, Paul Gasnier fait dialoguer deux destins qui évoluent en parallèle, dans une même ville, au sein de deux familles que tout oppose et qui s’ignorent jusqu’au jour où leurs trajectoires entrent en collision. Le livre met en lumière des manquements collectifs, interroge la force des convictions individuelles face au réel, et propose une réflexion sur la manière dont la société fabrique parfois l’irrémédiable.

Présenté comme un récit-enquête, La collision mêle investigation journalistique et écriture littéraire, pour saisir ce que le fait divers dit du pays, de ses tensions et de ses zones aveugles.

Paul Gasnier, du journalisme au premier récit

La collision est le premier livre de Paul Gasnier. Formé à Sciences Po Paris, il a suivi en parallèle une formation à l’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO), où il a notamment appris l’hindi, qu’il parle couramment, ainsi que l’anglais et l’italien.

Il débute sa carrière comme journaliste à travers des enquêtes et reportages pour Envoyé Spécial, 66 minutes, Canal+, Arte, puis France 2. Depuis 2016, Paul Gasnier travaille comme journaliste indépendant, collaborant avec plusieurs médias français et internationaux.

Il rejoint ensuite la société de production Bangumi, fondée par Yann Barthès et Laurent Bon, et fait sa première apparition sur le plateau de Quotidien en janvier 2020, sur TMC.

Sélectionné également pour le Prix du roman Fnac 2025, La collision marque l’entrée remarquée de Paul Gasnier en littérature, un premier récit salué aujourd’hui par un jury dont la singularité fait écho aux thématiques sociales et humaines du livre.

En 2024, Sandrine Collette réalisait un doublé en remportant le Prix Goncourt des Lycéens et le Prix Goncourt des détenus 2024, pour son roman Madelaine avant l’aube, paru chez JC Lattès.

