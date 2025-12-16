Notre pays, c’est la poésie“ : pourquoi il faut préserver les lieux de Boris Vian et Jacques Prévert

Boris Vian et Jacques Prévert.

Ils ont semé des chemins trop importants pour que cela soit éteint.

L’humanisme, l’antimilitarisme : cette bougie, au cœur de Paris et de nos vies, doit briller encore, toujours s’allumer.

Il est important que, pour la jeunesse, leurs âmes émanent, qu’il y ait ce rocher, cet îlot de leur histoire en mémoire. La première fois que je suis arrivée à Paris, j’ai d’abord souhaité humer cette allée : j’y ai foncé.

Notre pays, c’est la poésie. Dans le monde entier, ils sont aimés.

La culture, c’est préserver en priorité ce qui l’a constituée ; garder en repère, dans le rétro, ces derniers rubis à honorer de nos couronnes réelles et belles.

Leur mémoire fait partie de la France et de son histoire. Il faut qu’au fond du cœur, ils puissent rester. Je ne l’espère pas, je le demande en supplication : on a besoin de ce corps, de ces membres, de ceux qui ont vécu par la poésie — et nous l’ont tant appris.

C’est très rassurant de sentir, dans Paris, Jacques Prévert et Boris Vian vivants.

Hélène Pince

